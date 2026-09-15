ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้
ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประกาศนัดแถลงข่าวสำคัญที่วัดป่าอดุลยาราม วันที่ 16 กันยายน เตรียมเปิดประเด็นดำเนินคดีกับบุคคล “ธานอส” “ป้าดา” และกลุ่มทายาททนายเฮียง
วันที่ 15 กันยายน 2569 ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แจ้งกำหนดแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อพิพาทของวัดป่าอดุลยาราม โดยนัดหมายสื่อมวลชนในวันพุธที่ 16 กันยายน เวลา 09.00 น. ภายในวัดป่าอดุลยาราม
ข้อความในโพสต์ระบุว่า มูลนิธิทนายกองทัพธรรมจะเปิดเผย “ข่าวสำคัญ” และความคืบหน้าเรื่องการดำเนินคดีกับบุคคลที่เรียกว่า “ธานอส” “ป้าดา” รวมถึงกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นทายาทของทนายเฮียง พร้อมใช้คำว่า “หมัดน็อก” เชิญชวนให้ประชาชนติดตาม
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่า การดำเนินคดีครั้งนี้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาใด มีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนกี่ราย หรือมีพยานหลักฐานใหม่ประเภทใด คาดว่าจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการในการแถลงข่าว
ย้อนข้อพิพาทวัดป่าอดุลยาราม
ก่อนหน้านี้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและเส้นทางเข้าออกวัดป่าอดุลยาราม มีหญิงที่ถูกเรียกว่า “ป้าดา” และกลุ่มทายาทของทนายเฮียงเข้ามาเกี่ยวข้อง ขณะที่ฝ่ายวัดและมูลนิธิทนายกองทัพธรรมประกาศดำเนินการทางกฎหมายจากเหตุปิดทางเข้าออกและการเข้าใช้พื้นที่วัด
ต่อมา พระครูอดุลสารนิเทศ หรือหลวงพ่อสุพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม เดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน ส่วนทนายความฝ่ายวัดติดตามความคืบหน้าของคดีและเรียกร้องให้ผู้ถูกออกหมายเรียกเข้าพบเจ้าหน้าที่
สำหรับรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงบุคคลที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมจะดำเนินคดีและขั้นตอนทางกฎหมายหลังจากนี้ ต้องรอฟังการแถลงข่าววันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 09.00 น. ที่วัดป่าอดุลยาราม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รู้แล้ว “วรเดช ช่างบุ” ที่ปรึกษาป้าดา เผยสาเหตุใส่แหวนเยอะจนแย่งซีน
- “ป้าดา” ควง “ป้าบัวไข” เปิดโต๊ะแถลงพิรุธเจ้าอาวาส 4 ข้อ ปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม
- บุกรวบ “นายก้อง” คนสนิท “ป้าดา” คดีร่วมบุกรุก ที่ดินย่านพระโขนง คาร้านอาหาร