พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ต้องทำอะไรบ้าง ลงทะเบียนก่อน 17 ก.ย. พาสปอร์ตใช้ยืนยันตัวตนได้
คนมีบัตรชมพิธีเปิดต้องลงทะเบียนผู้เข้าชมล่วงหน้า 1 คนต่อบัตร 1 ใบ ก่อนนำบัตรและเอกสารยืนยันตัวตนไปตรวจที่สนามวันจริง ผู้จัดขอให้เข้าสนามให้เสร็จก่อน 16.00 น.
คนไทยที่มีบัตรชมพิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าชม ผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้า ก่อนถึงวันงาน ไม่ใช่ไปรอลงทะเบียนที่สนามในวันที่ 19 กันยายน
ผู้จัด Aichi-Nagoya 2026 เปิดหน้าลงทะเบียนสำหรับผู้ชมพิธีเปิดและพิธีปิดโดยเฉพาะ ผู้ชมต้องเข้าเว็บไซต์ Official Ticket Information แล้วเลือกการลงทะเบียนสำหรับ Asian Games Opening Ceremony จากนั้นกรอกข้อมูลของผู้ที่จะเข้าสนามจริงให้ครบ 1 คนต่อบัตร 1 ใบ
ผู้ลงทะเบียนต้องเตรียมบัตรเข้าชม เพราะระบบใช้ข้อมูล QR Code หรือ Barcode บนบัตร พร้อมกรอกชื่อ ที่อยู่ วันเกิด สัญชาติ และรายละเอียดเอกสารยืนยันตัวตนที่จะนำไปใช้ในวันงาน
สำหรับนักท่องเที่ยวไทยสามารถเลือก พาสปอร์ต เป็นเอกสารยืนยันตัวตนได้ โดยต้องกรอกหมายเลขเอกสารตามระบบ และนำพาสปอร์ตฉบับจริงไปแสดงพร้อมบัตรเข้าชมในวันพิธี
กำหนดลงทะเบียนพิธีเปิดสิ้นสุดวันที่ 17 กันยายน เวลา 23.59 น. ตามเวลาญี่ปุ่น ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปที่หน้าสำหรับผู้ชมพิธีเปิดและพิธีปิดของ Aichi-Nagoya 2026 ได้โดยตรง
ในวันงาน เจ้าหน้าที่จะเริ่มตรวจตัวตนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น ก่อนเปิดประตูสนามเวลา 13.30 น. ผู้จัดขอให้ผู้ชมเข้าสนามให้เสร็จก่อน 16.00 น. เนื่องจากจะเริ่มจำกัดการเข้าออกหลัง Warm-up Stage เริ่มขึ้น
คู่มือจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการระบุว่า พาสปอร์ตสามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนแบบมีรูปถ่ายได้ เช่นเดียวกับเอกสารประเภทใบขับขี่และบัตรพำนัก ผู้ที่ไม่สามารถแสดงเอกสารตามข้อกำหนดหรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่จัดงาน
วันพิธีเปิด เจ้าหน้าที่จะเริ่มตรวจสอบตัวตนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ประตูเปิดเวลา 13.30 น. ก่อนเริ่ม Warm-up Stage เวลา 16.00 น. และพิธีเปิดเวลา 18.00 น. เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศญี่ปุ่น
ผู้จัดขอให้ผู้ชมเข้าสนามให้เสร็จก่อน 16.00 น. เนื่องจากจะเริ่มจำกัดการเข้าสนามหลัง Warm-up Stage เริ่ม และเตือนว่าผู้ที่มาถึงหลังเวลานี้อาจไม่สามารถเข้าสนามได้
นอกจากนี้ ผู้ชมต้องผ่านการตรวจสัมภาระและการรักษาความปลอดภัย ผู้จัดแนะนำให้นำสัมภาระไปเท่าที่จำเป็น เพราะภายในสถานที่จัดงานไม่มีจุดรับฝากกระเป๋า ตู้ล็อกเกอร์ หรือบริการฝากสัมภาระ
พิธีเปิดยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ ไม่อนุญาตให้กลับเข้าสนามอีกครั้งหลังออกจากพื้นที่แล้ว ผู้ชมจึงควรเตรียมบัตร เอกสารยืนยันตัวตน และของใช้ที่จำเป็นให้พร้อมก่อนเข้าสนาม
สำหรับคนไทยที่เดินทางไปชมพิธีเปิด สิ่งที่ต้องเช็กก่อนวันงานจึงมี 3 อย่าง คือ ลงทะเบียนผู้เข้าชมให้เสร็จภายในวันที่ 17 กันยายน เตรียมบัตรเข้าชม และนำเอกสารยืนยันตัวตนตัวจริงที่ตรงกับข้อมูลลงทะเบียนไปด้วย โดยพาสปอร์ตเป็นหนึ่งในเอกสารที่ผู้จัดระบุว่าสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Aichi-Nagoya 2026: Information for Visitors
- Aichi-Nagoya 2026: Official Ticket Information
- Olympic Council of Asia: AINAGOC announces requirements for Asian Games opening ceremony