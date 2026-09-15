“ศุภมาส” โต้กระแสข่าวควบรวม อสมท.-ไทยพีบีเอส ดูแลใกล้ชิดแก้ปัญหาขาดทุน
ศุภมาส โต้กระแสข่าวควบรวม อสมท.-ไทยพีบีเอส ดูแลใกล้ชิดแก้ปัญหาขาดทุน ไม่ทอดทิ้งพนักงาน พร้อมปรับผังรายการให้อยู่ได้อย่างมั่นคง
น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล อสมท. ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวควบรวม อสมท. และ ไทยพีบีเอส ว่า ส่วนตัวไม่ทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อน แต่เบื้องต้นที่ได้สอบถามผู้บริหาร อสมท. ได้รับคำตอบว่า ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใด
ขณะนี้ อสมท. อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลไม่ให้ อสมท.ขาดทุน มายาวนานเป็นปีแล้ว ดังนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคคลากร เกิดความสบายใจ และยังไม่ต้องตื่นตระหนก เนื่องจากเรื่องดังกล่าว เป็นเพียวกระแสข่าว ที่อ้างแหล่งของกระทรวงการคลังเท่านั้น
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำว่า ในฐานะที่กำกับดูแล อสมท. ส่วนตัวและรัฐบาล จะทำให้องค์กรและพนักงาน มีขวัญ กำลังใจ และความมั่นคง รวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหาร พร้อมกับปรับผังให้รายการมีประโยชน์ อีกทั้ง อสมท. มีทั้งโทรทัศน์, วิทยุ, แพลตฟอร์ม, เทคโนโลยี, ทรัพย์สิน, บุคคลากรที่มีความรู้ แต่ต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคง ในโลกที่มีการแข่งขัน
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