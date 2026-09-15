“ศุภมาส” โต้กระแสข่าวควบรวม อสมท.-ไทยพีบีเอส ดูแลใกล้ชิดแก้ปัญหาขาดทุน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 11:16 น.

ศุภมาส โต้กระแสข่าวควบรวม อสมท.-ไทยพีบีเอส ดูแลใกล้ชิดแก้ปัญหาขาดทุน ไม่ทอดทิ้งพนักงาน พร้อมปรับผังรายการให้อยู่ได้อย่างมั่นคง

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล อสมท. ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวควบรวม อสมท. และ ไทยพีบีเอส ว่า ส่วนตัวไม่ทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อน แต่เบื้องต้นที่ได้สอบถามผู้บริหาร อสมท. ได้รับคำตอบว่า ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใด

ขณะนี้ อสมท. อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลไม่ให้ อสมท.ขาดทุน มายาวนานเป็นปีแล้ว ดังนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคคลากร เกิดความสบายใจ และยังไม่ต้องตื่นตระหนก เนื่องจากเรื่องดังกล่าว เป็นเพียวกระแสข่าว ที่อ้างแหล่งของกระทรวงการคลังเท่านั้น

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รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำว่า ในฐานะที่กำกับดูแล อสมท. ส่วนตัวและรัฐบาล จะทำให้องค์กรและพนักงาน มีขวัญ กำลังใจ และความมั่นคง รวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหาร พร้อมกับปรับผังให้รายการมีประโยชน์ อีกทั้ง อสมท. มีทั้งโทรทัศน์, วิทยุ, แพลตฟอร์ม, เทคโนโลยี, ทรัพย์สิน, บุคคลากรที่มีความรู้ แต่ต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคง ในโลกที่มีการแข่งขัน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 11:16 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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