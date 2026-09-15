ไอซ์ รักชนก เตือน ไม่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม อาจมีคนเลือกให้เหมือน สว.
ไอซ์ รักชนก เตือนผู้ประกันตนไปใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย. 69 ชี้ไม่ไปอาจมีคนเลือกให้เหมือน สว. เช็กคุณสมบัติและเอกสารยืนยันตัวตนที่นี่
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิไปลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เพื่อเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 เวลา 08.00 – 16.00 น. พร้อมฝากคำเตือนสติว่าหากไม่ไปใช้สิทธิ อาจมีคนอื่นมาเลือกให้เหมือนกับกรณีการเลือกตั้งใหญ่ หรือ เลือกตั้ง สว.
“27 กันยานี้ เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า ไม่ต้องลงทะเบียนแล้ว นายจ้างลูกจ้างทั่วประเทศท่านโปรดระลึกไว้ว่า ถ้านายจ้างและลูกจ้างไม่ไปเลือก สำนักงานประกันสังคมเค้าอาจจะเลือกให้ท่านนะ เหมือนเลือกตั้งใหญ่ เหมือนเลือก สว. อะแหละ”
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีสัญชาติไทย เป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้จัดการเลือกตั้ง และต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานที่เลือกตั้ง และรายชื่อผู้สมัครได้หลายช่องทาง ดังนี้
- นายจ้าง : ตรวจสอบผ่านระบบ e-Service
- ผู้ประกันตน : ตรวจสอบผ่านระบบ e-Self Service และแอปพลิเคชัน SSO Plus
กรณีนายจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระบบ e-Service หรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระบบ e-Self Service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) ในระบบตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือสอบถามที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคมยังส่ง SMS แจ้งเตือนไปยังผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิและให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ ผู้มีสิทธิจึงควรตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง
เช็กเอกสารยืนยันตัวตนเลือกตั้ง 27 ก.ย.นี้
ในวันเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนไปแสดงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ยังรองรับหลักฐานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันภาครัฐ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ (ThaID) ใบขับขี่ดิจิทัล (DLT) หรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลและต้องการมอบหมายให้บุคคลอื่นไปใช้สิทธิลงคะแนนแทน ผู้รับมอบหมายต้องนำหลักฐานยืนยันตัวตนของตนเองไปแสดง พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
- หนังสือมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทน
หากนิติบุคคลมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผู้รับมอบหมาย 1 คน สามารถเป็นตัวแทนลงคะแนนให้นิติบุคคลได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น นายจ้างนิติบุคคลจึงควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนน
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