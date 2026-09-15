คุณแม่ชาวไทย ขอกำลังใจ “นาบาตาเมะ” ซูโม่ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น คัมแบ็กสังเวียนอีกครั้ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 11:18 น.
คุณแม่ชาวไทย ขอกำลังใจ "นาบาตาเมะ" ซูโม่ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น คัมแบ็กสังเวียนอีกครั้ง

คุณแม่ชาวไทย ขอกำลังใจ “นาบาตาเมะ” ซูโม่ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น คัมแบ็กสังเวียนอีกครั้ง หลังจากเกิดอุบัติเหตุหยุดพักนาน 6 เดือน

กลายเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวาง เมื่อคุณแม่ชาวไทยของนักกีฬาซูโม่ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Yuki Nishina” ในกลุ่ม คนไทยในญี่ปุ่น – 在日タイ人 – Thai people in Japan เพื่อขอกำลังใจและให้ทุกคนช่วยเชียร์ลูกชาย หลังเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บและเตรียมกลับขึ้นสู่สังเวียนซูโม่อีกครั้ง

“สวัสดีค่ะเราเป็นแม่ของนักกีฬาซูโม่ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่ชื่อ (NABATAME) เรามาอัปเดตข่าวของน้องค่ะ หลังจากที่น้องเขาเกิดอุบัติเหตุที่หัวเข่าในขณะที่แข่งขันและซ้อมถึง 3 ครั้ง แล้วต้องหยุดแข่งขันไป 6 เดือนเพื่อรับการผ่าตัดและกายภาพบำบัด จนน้องเขาโดนลดขั้นลงไปอยู่ชั้นที่ 3

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พอน้องเขาเริ่มอาการดีขึ้นก็เริ่มลงแข่งใหม่ใช้เวลา 6 เดือน ตอนนี้น้องเขาได้เลื่อนขั้นขึ้นมาชั้นจูเรียวอันดับที่ 10 แล้วนะคะ (十両10枚目 生田目 竜也) ฝากเพื่อน ๆ ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ลูกชายเราด้วยนะคะ”

คุณแม่ชายไทยโพสต์ขอกำลังใจลูกชาย นักซูโม่ลูกครึ่ง ไทย-ญี่ปุ่น
FB/ โพสต์ไปยังคนไทยในญี่ปุ่น – 在日タイ人 – Thai people in Japan

สำหรับ นาบาตาเมะ ทัตสึยะ (Tatsuya Nabatame) หรือใช้ชื่อในวงการซูโม่ว่า “นาบาตาเมะ” (生田目) เป็นนักกีฬาซูโม่ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ปัจจุบันอายุ 24 ปี น้ำหนัก 176 กิโลกรัม ส่วนสูง 177 เซนติเมตร เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2002 ที่จังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น โดยคุณแม่เป็นชาวไทยส่วนคุณพ่อเป็นชาวญี่ปุ่น

นาบาตาเมะเข้าสู่วงการซูโม่ตั้งแต่ปี 2020 มีสถิติการแข่งขันทั้งหมด 32 ครั้ง ชนะไปแล้ว 25 ครั้ง ปัจจุบันอยู่ในอันดับจูเรียวที่ 10 ซึ่งถือเป็นระดับอาชีพชั้นสูงของวงการซูโม่ญี่ปุ่น โดยในเดือนกันยายน 2026 นาบาตาเมะสามารถเอาชนะ Hatsuyama ด้วยผลการแข่งขัน 3-2 และเอาชนะ Tohakuryu ด้วยผลการแข่งขัน 2-2

นาบาตาเมะ ทัตสึยะ นักกีฬาซูโม่
Sumowrestling Wiki
Sumowrestling Wiki

ที่มา: JAPAN SUMO ASSOCIATION, Sumostats

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 11:18 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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