ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ สเปอร์ส คาราบาวคัพ 2026 รอบ 3 คืนนี้
ถ่ายทอดสดฟุตบอลคาราบาวคัพ 2026/27 รอบ 3 ลิเวอร์พูล เปิดแอนฟิลด์พบ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ คืนวันอังคารที่ 15 กันยายน ต่อเช้าวันพุธที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 02.00 น. ดูสดทาง Monomax
โปรแกรมถ่ายทอดสด ลิเวอร์พูล พบ สเปอร์ส
|การแข่งขัน
|ฟุตบอลคาราบาวคัพ 2026/27 รอบ 3
|คู่แข่งขัน
|ลิเวอร์พูล พบ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
|วันแข่งขัน
|คืนวันอังคารที่ 15 กันยายน 2569
|เวลาแข่งขัน
|02.00 น. วันพุธที่ 16 กันยายน 2569
|สนาม
|แอนฟิลด์
|ถ่ายทอดสด
|Monomax
|ถ่ายทอดสดต่างประเทศ
|ITV4, Sky Sports Main Event และ Sky Sports Football ในสหราชอาณาจักร
ความพร้อมลิเวอร์พูล
ลิเวอร์พูลของกุนซืออันโดนี อิราโอลา ลงเล่นรายการนี้เป็นนัดแรก หลังทีมที่เข้าร่วมฟุตบอลถ้วยยุโรปได้เริ่มแข่งขันตั้งแต่รอบ 3 เป็นต้นไป ขณะที่ผลงานล่าสุดเสมอ ฟูแล่ม 0-0 ในพรีเมียร์ลีก
อิราโอลายืนยันว่าจะปรับผู้เล่นบางตำแหน่ง เนื่องจากทีมมีโปรแกรมแข่งขันถี่ โดย จอร์จี มามาร์ดาชวิลี จะได้ลงเฝ้าเสาแทน อลีสซง เบ็คเกอร์ ส่วน โจ โกเมซ กลับมาฝึกซ้อมและพร้อมมีส่วนร่วม หลังพักรักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อมาตั้งแต่ช่วงพรีซีซัน
นักเตะที่ยังไม่พร้อมลงสนามประกอบด้วย คอเนอร์ แบรดลีย์, เฟเดริโก เคียซา, อูโก เอกิติเก และโจวานนี เลโอนี ขณะที่ผู้เล่นดาวรุ่งอย่าง เทรย์ นีโอนี, ลูอิส คูมาส และริโอ เอ็นกูโมฮา มีโอกาสได้รับโอกาสในเกมนี้
ความพร้อมท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
สเปอร์สของกุนซือโรแบร์โต เด แซร์บี ผ่านเข้าสู่รอบนี้ด้วยการถล่ม ชาร์ลตัน แอธเลติก 5-1 แต่ฟอร์มในพรีเมียร์ลีกยังน่าเป็นห่วง หลังเก็บได้เพียง 2 คะแนนจาก 4 นัดแรกและยังทำประตูไม่ได้ โดยเกมล่าสุดเสมอ เอฟเวอร์ตัน 0-0
ทีมเยือนจะไม่มี ซานโดร โตนาลี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเกมพบเอฟเวอร์ตัน รวมถึง เปโดร ปอร์โร, เดยัน คูลูเซฟสกี, วิลสัน โอโดแบร์, มิไคโล มูดริก และชาบี ซิมอนส์ ส่วน ริชาร์ลิซอน จะไม่มีชื่อในทีม แม้มีสิทธิ์ลงแข่งขันรายการนี้ก็ตาม
ข่าวดีคือ เดสตินี อูโดกี กลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้ง ขณะที่ ลูคัส เบิร์กวัลล์, มาติส แตล และนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอมีโอกาสได้รับเวลาในสนาม
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนาม
ลิเวอร์พูล: จอร์จี มามาร์ดาชวิลี (GK), เจเรมี ฟริมปง, โรนัลด์ อเราโฮ, โจ โกเมซ, คอสตาส ซิมิกาส, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, เทรย์ นีโอนี, วิคเตอร์ มูนญอซ, ลูอิส คูมาส, ริโอ เอ็นกูโมฮา และโคดี กัคโป
ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์: อันโตนิน คินสกี (GK), อาร์ชี เกรย์, เควิน ดันโซ, มาร์กอส เซเนซี, เดสตินี อูโดกี, โรดริโก เบนตานกูร์, ลูคัส เบิร์กวัลล์, โมฮัมเหม็ด คูดุส, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, มาติส แตล และโดมินิก โซลันกี
สถิติก่อนเกม ลิเวอร์พูล พบ สเปอร์ส
ลิเวอร์พูลมีสถิติแข็งแกร่งเมื่อเล่นกับสเปอร์สที่แอนฟิลด์ แพ้เพียงครั้งเดียวจากการพบกัน 30 นัดหลังสุดในทุกรายการ และสเปอร์สเก็บคลีนชีตได้เพียง 3 ครั้งจากการมาเยือนสนามแห่งนี้ 33 นัดหลังสุด
หงส์แดงยังเป็นทีมที่คว้าแชมป์ลีกคัพมากที่สุดจำนวน 10 สมัย ส่วน อเล็กซานเดอร์ อิซัค มีผลงานโดดเด่นในการพบสเปอร์ส หลังยิงได้ 7 ประตูจากการลงสนาม 6 นัดก่อนหน้านี้
วิเคราะห์และคาดการณ์ผลการแข่งขัน
ทั้งสองทีมมีแนวโน้มหมุนเวียนผู้เล่น แต่ลิเวอร์พูลยังได้เปรียบจากการเล่นในแอนฟิลด์และมีตัวเลือกในแนวรุกมากกว่า สเปอร์สอาจเปิดพื้นที่ให้เจ้าบ้านโจมตี เนื่องจากแนวทางการเล่นของเด แซร์บีเน้นต่อบอลขึ้นเกมจากแดนหลัง
อย่างไรก็ตาม แนวรุกของสเปอร์สยังไม่สามารถทำประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ หากลิเวอร์พูลควบคุมจังหวะในแดนกลางได้ เจ้าบ้านมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ 4 ภายในเวลา 90 นาที
ผลการแข่งขันที่คาด: ลิเวอร์พูล 2-0 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
แหล่งอ้างอิง: Liverpool FC, Tottenham Hotspur,
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