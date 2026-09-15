ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ สเปอร์ส คาราบาวคัพ 2026 รอบ 3 คืนนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:36 น.

ถ่ายทอดสดฟุตบอลคาราบาวคัพ 2026/27 รอบ 3 ลิเวอร์พูล เปิดแอนฟิลด์พบ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ คืนวันอังคารที่ 15 กันยายน ต่อเช้าวันพุธที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 02.00 น. ดูสดทาง Monomax

โปรแกรมถ่ายทอดสด ลิเวอร์พูล พบ สเปอร์ส

การแข่งขัน ฟุตบอลคาราบาวคัพ 2026/27 รอบ 3
คู่แข่งขัน ลิเวอร์พูล พบ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
วันแข่งขัน คืนวันอังคารที่ 15 กันยายน 2569
เวลาแข่งขัน 02.00 น. วันพุธที่ 16 กันยายน 2569
สนาม แอนฟิลด์
ถ่ายทอดสด Monomax
ถ่ายทอดสดต่างประเทศ ITV4, Sky Sports Main Event และ Sky Sports Football ในสหราชอาณาจักร

ความพร้อมลิเวอร์พูล

Liverpool’s Milos Kerkez claps hands during the Champions League opening phase soccer match between Liverpool and Atletico Madrid in Liverpool, England, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

ลิเวอร์พูลของกุนซืออันโดนี อิราโอลา ลงเล่นรายการนี้เป็นนัดแรก หลังทีมที่เข้าร่วมฟุตบอลถ้วยยุโรปได้เริ่มแข่งขันตั้งแต่รอบ 3 เป็นต้นไป ขณะที่ผลงานล่าสุดเสมอ ฟูแล่ม 0-0 ในพรีเมียร์ลีก

อิราโอลายืนยันว่าจะปรับผู้เล่นบางตำแหน่ง เนื่องจากทีมมีโปรแกรมแข่งขันถี่ โดย จอร์จี มามาร์ดาชวิลี จะได้ลงเฝ้าเสาแทน อลีสซง เบ็คเกอร์ ส่วน โจ โกเมซ กลับมาฝึกซ้อมและพร้อมมีส่วนร่วม หลังพักรักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อมาตั้งแต่ช่วงพรีซีซัน

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นักเตะที่ยังไม่พร้อมลงสนามประกอบด้วย คอเนอร์ แบรดลีย์, เฟเดริโก เคียซา, อูโก เอกิติเก และโจวานนี เลโอนี ขณะที่ผู้เล่นดาวรุ่งอย่าง เทรย์ นีโอนี, ลูอิส คูมาส และริโอ เอ็นกูโมฮา มีโอกาสได้รับโอกาสในเกมนี้

ความพร้อมท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์

สเปอร์สของกุนซือโรแบร์โต เด แซร์บี ผ่านเข้าสู่รอบนี้ด้วยการถล่ม ชาร์ลตัน แอธเลติก 5-1 แต่ฟอร์มในพรีเมียร์ลีกยังน่าเป็นห่วง หลังเก็บได้เพียง 2 คะแนนจาก 4 นัดแรกและยังทำประตูไม่ได้ โดยเกมล่าสุดเสมอ เอฟเวอร์ตัน 0-0

ทีมเยือนจะไม่มี ซานโดร โตนาลี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเกมพบเอฟเวอร์ตัน รวมถึง เปโดร ปอร์โร, เดยัน คูลูเซฟสกี, วิลสัน โอโดแบร์, มิไคโล มูดริก และชาบี ซิมอนส์ ส่วน ริชาร์ลิซอน จะไม่มีชื่อในทีม แม้มีสิทธิ์ลงแข่งขันรายการนี้ก็ตาม

ข่าวดีคือ เดสตินี อูโดกี กลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้ง ขณะที่ ลูคัส เบิร์กวัลล์, มาติส แตล และนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอมีโอกาสได้รับเวลาในสนาม

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รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนาม

ลิเวอร์พูล: จอร์จี มามาร์ดาชวิลี (GK), เจเรมี ฟริมปง, โรนัลด์ อเราโฮ, โจ โกเมซ, คอสตาส ซิมิกาส, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, เทรย์ นีโอนี, วิคเตอร์ มูนญอซ, ลูอิส คูมาส, ริโอ เอ็นกูโมฮา และโคดี กัคโป

ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์: อันโตนิน คินสกี (GK), อาร์ชี เกรย์, เควิน ดันโซ, มาร์กอส เซเนซี, เดสตินี อูโดกี, โรดริโก เบนตานกูร์, ลูคัส เบิร์กวัลล์, โมฮัมเหม็ด คูดุส, คอเนอร์ กัลลาเกอร์, มาติส แตล และโดมินิก โซลันกี

Liverpool’s Dominik Szoboszlai celebrates after he scored his side’s first goal during the Champions League opening phase soccer match between Liverpool and Atletico Madrid in Liverpool, England, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

สถิติก่อนเกม ลิเวอร์พูล พบ สเปอร์ส

ลิเวอร์พูลมีสถิติแข็งแกร่งเมื่อเล่นกับสเปอร์สที่แอนฟิลด์ แพ้เพียงครั้งเดียวจากการพบกัน 30 นัดหลังสุดในทุกรายการ และสเปอร์สเก็บคลีนชีตได้เพียง 3 ครั้งจากการมาเยือนสนามแห่งนี้ 33 นัดหลังสุด

หงส์แดงยังเป็นทีมที่คว้าแชมป์ลีกคัพมากที่สุดจำนวน 10 สมัย ส่วน อเล็กซานเดอร์ อิซัค มีผลงานโดดเด่นในการพบสเปอร์ส หลังยิงได้ 7 ประตูจากการลงสนาม 6 นัดก่อนหน้านี้

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วิเคราะห์และคาดการณ์ผลการแข่งขัน

ทั้งสองทีมมีแนวโน้มหมุนเวียนผู้เล่น แต่ลิเวอร์พูลยังได้เปรียบจากการเล่นในแอนฟิลด์และมีตัวเลือกในแนวรุกมากกว่า สเปอร์สอาจเปิดพื้นที่ให้เจ้าบ้านโจมตี เนื่องจากแนวทางการเล่นของเด แซร์บีเน้นต่อบอลขึ้นเกมจากแดนหลัง

อย่างไรก็ตาม แนวรุกของสเปอร์สยังไม่สามารถทำประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ หากลิเวอร์พูลควบคุมจังหวะในแดนกลางได้ เจ้าบ้านมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ 4 ภายในเวลา 90 นาที

ผลการแข่งขันที่คาด: ลิเวอร์พูล 2-0 ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์

แหล่งอ้างอิง: Liverpool FC, Tottenham Hotspur,

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:36 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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