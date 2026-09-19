ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 20 ก.ย 69 ฟุตบอลชายไทย ลุ้นรอบ 8 ทีม
ช้างศึกลงสนามนัดที่สองของกลุ่ม A พบฮ่องกง เวลา 14.00 น. ที่โตโยต้า สเตเดียม ถ่ายทอดสดไทยรัฐทีวี 32 และ AIS PLAY โดยสองอันดับแรกของกลุ่มได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 20 กันยายน 2569 ฟุตบอลชายทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามพบ ฮ่องกง ในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
เกมนี้เป็นนัดที่สองของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A ประกอบด้วย ญี่ปุ่น, ไทย, คีร์กีซสถาน และฮ่องกง แข่งขันแบบพบกันหมด โดยทีมอันดับ 1 และ 2 ของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย
โปรแกรมอีกคู่ของกลุ่ม A วันที่ 20 กันยายน คีร์กีซสถานจะพบญี่ปุ่น เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่โตโยต้า สเตเดียมเช่นเดียวกัน
สำหรับการถ่ายทอดสดเกม ฮ่องกง พบ ไทย วันที่ 20 กันยายน แฟนบอลสามารถติดตามได้ทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ AIS PLAY
ส่วน เทคบอลชาย รอบรองชนะเลิศ ไทย พบ อิรัก แข่งเวลา 10 โมงเช้า
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Aichi-Nagoya 2026: โปรแกรมฟุตบอลอย่างเป็นทางการ
- Aichi-Nagoya 2026: Toyota Stadium
- FA Thailand: โปรแกรมฟุตบอลชายทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026
- Thai PBS: โปรแกรมฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026
- คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย: การถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026