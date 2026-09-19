ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 20 ก.ย 69 ฟุตบอลชายไทย ลุ้นรอบ 8 ทีม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 06:01 น.

ช้างศึกลงสนามนัดที่สองของกลุ่ม A พบฮ่องกง เวลา 14.00 น. ที่โตโยต้า สเตเดียม ถ่ายทอดสดไทยรัฐทีวี 32 และ AIS PLAY โดยสองอันดับแรกของกลุ่มได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 20 กันยายน 2569 ฟุตบอลชายทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามพบ ฮ่องกง ในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

เกมนี้เป็นนัดที่สองของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A ประกอบด้วย ญี่ปุ่น, ไทย, คีร์กีซสถาน และฮ่องกง แข่งขันแบบพบกันหมด โดยทีมอันดับ 1 และ 2 ของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย

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โปรแกรมอีกคู่ของกลุ่ม A วันที่ 20 กันยายน คีร์กีซสถานจะพบญี่ปุ่น เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่โตโยต้า สเตเดียมเช่นเดียวกัน

สำหรับการถ่ายทอดสดเกม ฮ่องกง พบ ไทย วันที่ 20 กันยายน แฟนบอลสามารถติดตามได้ทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ AIS PLAY

ส่วน เทคบอลชาย รอบรองชนะเลิศ ไทย พบ อิรัก แข่งเวลา 10 โมงเช้า

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 20 ก.ย. 2569 06:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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