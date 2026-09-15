สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง
สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง และลบหลู่-ย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอความร่วมมือปกป้องสถาบันพระพุทธศาสนา และการดำเนินการกรณีการแสดงที่ไม่เหมาะสมในสถานบันเทิง
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ ปรากฏภาพการแสดงในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง ที่มีการแต่งกายลอกเลียนแบบพระภิกษุสงฆ์และแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมบนเวที ซึ่งภาพดังกล่าวได้สร้างความไม่สบายใจและส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจตลอดจนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง (พศจ.ลำปาง) ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ทางเรามิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยภายใต้อำนาจหน้าที่ในการเสนอแนวทางและกำหนดมาตรการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
ขณะนี้ พศจ.ลำปาง ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้เข้าสู่กระบวนการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
ในโอกาสนี้ พศจ.ลำปาง ขอความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิง ศิลปินนักแสดง ตลอดจนพี่น้องประชาชน ขอให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและละเอียดอ่อนของสถาบันศาสนา โปรดหลีกเลี่ยงการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงในลักษณะที่อาจเข้าข่ายลบหลู่ หรือย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธ
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย การปกป้องรักษาความดีงามและภาพลักษณ์ของพระศาสนา จึงมิใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ แต่เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแล
พศจ.ลำปาง ขอขอบพระคุณเครือข่ายภาคประชาชนและสื่อมวลชนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นที่พึ่งทางใจของสังคมไทยสืบไป
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