สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:33 น.
สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง

สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง และลบหลู่-ย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอความร่วมมือปกป้องสถาบันพระพุทธศาสนา และการดำเนินการกรณีการแสดงที่ไม่เหมาะสมในสถานบันเทิง

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ ปรากฏภาพการแสดงในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง ที่มีการแต่งกายลอกเลียนแบบพระภิกษุสงฆ์และแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมบนเวที ซึ่งภาพดังกล่าวได้สร้างความไม่สบายใจและส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจตลอดจนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง

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สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง (พศจ.ลำปาง) ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ทางเรามิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยภายใต้อำนาจหน้าที่ในการเสนอแนวทางและกำหนดมาตรการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

ขณะนี้ พศจ.ลำปาง ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้เข้าสู่กระบวนการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

ในโอกาสนี้ พศจ.ลำปาง ขอความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิง ศิลปินนักแสดง ตลอดจนพี่น้องประชาชน ขอให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและละเอียดอ่อนของสถาบันศาสนา โปรดหลีกเลี่ยงการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงในลักษณะที่อาจเข้าข่ายลบหลู่ หรือย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธ

พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย การปกป้องรักษาความดีงามและภาพลักษณ์ของพระศาสนา จึงมิใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ แต่เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแล

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พศจ.ลำปาง ขอขอบพระคุณเครือข่ายภาคประชาชนและสื่อมวลชนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นที่พึ่งทางใจของสังคมไทยสืบไป

แถลงการณ์จาก สำนักพุทธฯ ลำปาง
FB/ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:33 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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