กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี
นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงกรณีข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า กรมบัญชีกลางเตรียมบังคับใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการฉบับใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2570 ยืนยันว่าข้อมูลยังไม่ใช่ข้อยุติ
ขณะนี้หลักเกณฑ์ยังอยู่ในขั้นตอนการยกร่าง พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสถานพยาบาลกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่มีการกำหนดวันเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
ประเด็นการร่วมจ่ายค่ายา ไม่ได้ครอบคลุมยาทุกรายการตามที่มีกระแสข่าว ผู้ป่วยอาจต้องร่วมจ่ายเฉพาะกรณีที่ยาต้นแบบมียาสามัญหรือยาชีววัตถุคล้ายคลึงทดแทนได้ ยานั้นต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีผลการศึกษาทางชีวสมมูลยืนยันคุณภาพการรักษาเทียบเท่ายาต้นแบบ หากสถานพยาบาลจำหน่ายในราคาสูงกว่าอัตราเบิกจ่ายของทางราชการ ผู้ป่วยจึงจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติม
การกำหนดระยะเวลาจ่ายยา มุ่งเน้นติดตามอาการผู้ป่วยเริ่มยาใหม่ เพื่อเฝ้าระวังผลข้างเคียงตามหลักความปลอดภัยด้านยา ไม่ได้มีเจตนาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยขึ้น ส่วนกรณียาสูญหายยังอยู่ระหว่างหารือแนวทางป้องกันการเบิกจ่ายยาซ้ำซ้อน เตรียมกำหนดรูปแบบเอกสารหลักฐานที่ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน
อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวเน้นย้ำความมั่นใจแก่ผู้มีสิทธิว่า “การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในอนาคต ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากทางราชการ ยังมีสิทธิเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติได้เมื่อมีความจำเป็น แพทย์ผู้รักษายังคงเป็นผู้พิจารณาสั่งใช้ยาตามข้อบ่งชี้ตามสภาพของผู้ป่วย”
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