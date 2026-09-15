กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:31 น.
กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงกรณีข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า กรมบัญชีกลางเตรียมบังคับใช้เกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการฉบับใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2570 ยืนยันว่าข้อมูลยังไม่ใช่ข้อยุติ

ขณะนี้หลักเกณฑ์ยังอยู่ในขั้นตอนการยกร่าง พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสถานพยาบาลกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่มีการกำหนดวันเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

ประเด็นการร่วมจ่ายค่ายา ไม่ได้ครอบคลุมยาทุกรายการตามที่มีกระแสข่าว ผู้ป่วยอาจต้องร่วมจ่ายเฉพาะกรณีที่ยาต้นแบบมียาสามัญหรือยาชีววัตถุคล้ายคลึงทดแทนได้ ยานั้นต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีผลการศึกษาทางชีวสมมูลยืนยันคุณภาพการรักษาเทียบเท่ายาต้นแบบ หากสถานพยาบาลจำหน่ายในราคาสูงกว่าอัตราเบิกจ่ายของทางราชการ ผู้ป่วยจึงจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติม

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การกำหนดระยะเวลาจ่ายยา มุ่งเน้นติดตามอาการผู้ป่วยเริ่มยาใหม่ เพื่อเฝ้าระวังผลข้างเคียงตามหลักความปลอดภัยด้านยา ไม่ได้มีเจตนาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยขึ้น ส่วนกรณียาสูญหายยังอยู่ระหว่างหารือแนวทางป้องกันการเบิกจ่ายยาซ้ำซ้อน เตรียมกำหนดรูปแบบเอกสารหลักฐานที่ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวเน้นย้ำความมั่นใจแก่ผู้มีสิทธิว่า “การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในอนาคต ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากทางราชการ ยังมีสิทธิเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติได้เมื่อมีความจำเป็น แพทย์ผู้รักษายังคงเป็นผู้พิจารณาสั่งใช้ยาตามข้อบ่งชี้ตามสภาพของผู้ป่วย”

กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการใหม่ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:31 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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