สลดแอฟริกาใต้! รถตู้ 2 คันชนประสานงา ก่อนเอสยูวีพุ่งเสยซ้ำ ดับพุ่ง 21 ศพ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:35 น.
รถตู้ชนประสานงาแอฟริกาใต้ดับ 21 ศพ

สลด รถตู้โดยสาร 2 คันชนประสานงา ก่อนเอสยูวีพุ่งชนซ้ำบนทางหลวงแอฟริกาใต้ เสียชีวิตพุ่ง 21 ศพ เจ้าหน้าที่สั่งปิดเส้นทางเร่งตรวจสอบหาสาเหตุ

สำนักข่างต่างประเทศ รายงานอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงสาย N1 ในเวสเทิร์นเคป ประเทศแอฟริกาใต้ บริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างเมืองพรินซ์อัลเบิร์ตและลีอู-กัมกา ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเคปทาวน์ไปทางตะวันออกประมาณ 380 กิโลเมตร

หน่วยงานจัดการการจราจรทางบกของแอฟริกาใต้ (RTMC) รายงานว่า อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหลายคน กรมการขนส่งจังหวัดเวสเทิร์นเคปประเมินสาเหตุเบื้องต้นว่า เกิดจากรถตู้โดยสาร 2 คันขับมาชนประสานงากันอย่างรุนแรง จากนั้นมีรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) พุ่งชนซ้ำเข้าที่ซากรถ

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ตำรวจท้องที่เผยว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวผู้บาดเจ็บ 3 คนส่งโรงพยาบาล แต่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตทันทีเมื่อไปถึง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดเส้นทางหลวงสาย N1 บริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและสืบสวนหาสาเหตุอย่างเป็นทางการ

ทางด้าน RTMC ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างละเอียด

รถตู้โดยสารชนประสานงาบนทางหลวงแอฟริกาใต้
ภาพจาก : @TrafficRTMC

สำหรับรถตู้โดยสารเป็นระบบขนส่งสาธารณะหลักที่ประชาชนชาวแอฟริกาใต้หลายล้านคนใช้บริการเป็นประจำและมักเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอยู่บ่อยครั้ง ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา เพิ่งเกิดอุบัติเหตุแยกกัน 2 ครั้งที่เกี่ยวข้องกับรถตู้โดยสารส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม 25 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กถึง 14 คน

ขณะเดียวกัน สื่อต่างประเทศยังรายงานถึงโศกนาฏกรรมทางถนนอีกเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ณ เคปเวิร์ด (Cape Verde) เกิดเหตุรถบัสโดยสารคันหนึ่งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งตกลงไปในเหวลึกชันประมาณ 30 เมตร บริเวณเส้นทางภูเขา Campanas de Cima บนเกาะโฟโก (Fogo) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 คน สื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่น รวมถึงนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รัฐบาลเคปเวิร์ดได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา 2 วัน ขณะที่ประธานาธิบดี โชเซ มาเรีย เปเรรา เนเวส กล่าวถึงอุบัติเหตุครั้งนี้ว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่

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ข้อมูลจาก : independent

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:35 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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