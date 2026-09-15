ตำรวจนิวยอร์กเผยรายละเอียด หนุ่มสาวถูกรถไฟชนดับ เป็นเพื่อนรัก-เพิ่งได้งานใหม่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:28 น.

ตำรวจนิวยอร์กเผยรายละเอียด หนุ่มสาวถูกรถไฟชนดับ เป็นเพื่อนรัก-เพิ่งได้งานใหม่ ตำรวจเร่งสอบว่าทั้งคู่ว่าเมาหรือไม่ แต่ไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าฆ่าตัวตาย

จากกรณีเหตุสลดในระบบรถไฟใต้ดินนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อชายและหญิงวัยรุ่นสองคนลงไปนั่งบนรางรถไฟ ก่อนถูกขบวนรถไฟใต้ดินพุ่งชนเสียชีวิตทั้งคู่ช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

ล่าสุดสำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในนครนิวยอร์กได้เปิดเผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ น.ส.มาไลกา จิตตรี และ นาย นาวัม คาอุล วัย 24 ปีทั้งคู่ โดยจากการตรวจสอบพบว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันมานาน และทั้งคู่เพิ่งได้งานใหม่

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ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในนครนิวยอร์กระบุว่าพวกเขากำลังสอบสวนว่าทั้งสองเมาหรือไม่ อย่างไรก็ตามทางตำรวจยังไม่ตัดความเป็นเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุฆ่าตัวตาย

ทางตำรวจยังให้สัมภาษณ์อีกว่ามีความเป็นไปได้ว่าคนใดคนหนึ่งปีนหรือตกลมาในรางรถไฟ ก่อนที่อีกคนจะถูกดึงหรือตามลงมา ก่อนจะนั่งบนรางรถไฟ และถูกรถไฟชนเสียชีวิตทั้งคู่ในที่สุด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่พบจดหมายลาตายแต่อย่างใด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:28 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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