ตำรวจนิวยอร์กเผยรายละเอียด หนุ่มสาวถูกรถไฟชนดับ เป็นเพื่อนรัก-เพิ่งได้งานใหม่
ตำรวจนิวยอร์กเผยรายละเอียด หนุ่มสาวถูกรถไฟชนดับ เป็นเพื่อนรัก-เพิ่งได้งานใหม่ ตำรวจเร่งสอบว่าทั้งคู่ว่าเมาหรือไม่ แต่ไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าฆ่าตัวตาย
จากกรณีเหตุสลดในระบบรถไฟใต้ดินนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อชายและหญิงวัยรุ่นสองคนลงไปนั่งบนรางรถไฟ ก่อนถูกขบวนรถไฟใต้ดินพุ่งชนเสียชีวิตทั้งคู่ช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในนครนิวยอร์กได้เปิดเผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ น.ส.มาไลกา จิตตรี และ นาย นาวัม คาอุล วัย 24 ปีทั้งคู่ โดยจากการตรวจสอบพบว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันมานาน และทั้งคู่เพิ่งได้งานใหม่
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในนครนิวยอร์กระบุว่าพวกเขากำลังสอบสวนว่าทั้งสองเมาหรือไม่ อย่างไรก็ตามทางตำรวจยังไม่ตัดความเป็นเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุฆ่าตัวตาย
ทางตำรวจยังให้สัมภาษณ์อีกว่ามีความเป็นไปได้ว่าคนใดคนหนึ่งปีนหรือตกลมาในรางรถไฟ ก่อนที่อีกคนจะถูกดึงหรือตามลงมา ก่อนจะนั่งบนรางรถไฟ และถูกรถไฟชนเสียชีวิตทั้งคู่ในที่สุด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่พบจดหมายลาตายแต่อย่างใด
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