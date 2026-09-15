เพจดังแฉวีรกรรม ใคร? พระเอกแถวหน้า ถูกโยงปมฉาว แอบแซ่บเมียชาวบ้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:48 น.

แห่เดา! เพจ นิกกี้ขยี้ข่าว แฉวีรกรรม พระเอกดังเบอร์ต้น ๆ ของประเทศ ถูกโยงปมฉาว แอบแซ่บเมียชาวบ้าน ย่องพาขึ้นคอนโดฉ่ำไม่อายฟ้าดิน

ถึงเวลาวงการบันเทิงส่งเข้าชิงเรื่องแซ่บกันอีกแล้ว เมื่อเพจดังอย่าง นิกกี้ขยี้ข่าว ออกมาโพสต์ข้อความทิ้งบอมบ์ปริศนาลูกใหญ่ กล่าวอ้างว่า ดาราดังดีกรีพระเอกรูปงามระดับแถวหน้าของวงการ แอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสาวที่มีสามีอยู่แล้ว แถมนัดกินตับกันถึงที่คอนโดหรูของฝ่ายชาย

ดูเหมือนว่าแม่นิกกี้จะมีแชตหลักฐานยืนยันสถานะฉาวของทั้งคู่อยู่ในมือด้วย เพราะแม่นิกกี้บอกเองเลยว่า “เห็นแชตแล้วขนลุก” งานนี้หลังจากโพสต์ไปได้ไม่นานชาวเน็ตสายเผือกก็เข้ามาคอมเมนต์สอบถาม พร้อมคาดเดากันยกใหญ่ แต่แม่นิกกี้ทิ้งระเบิดลูกสุดท้ายเอาไว้ว่า “ดังมาก ถ้าใบ้ไปคือรู้เลย!”

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“เรื่องพระยังไม่ซา เรื่องดาราดังไปแซ่บกับเมียชาวบ้านมาอีกแล้ว นัดยิ้มกันที่คอนโดฝ่ายชาย ได้เห็นแชทแล้วขนลุก ผู้หญิงอย่างน่ารัก เสียดายไม่น่าเป็นวันทองเลย”

เพจดังแฉวีรกรรม ดาราดังเบอร์ต้น ๆ แอบแซ่บเมียชาวบ้าน เพจดังแฉวีรกรรม ดาราดังเบอร์ต้น ๆ แอบแซ่บเมียชาวบ้าน-1 เพจดังแฉวีรกรรม ดาราดังเบอร์ต้น ๆ แอบแซ่บเมียชาวบ้าน-2

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อ้างอิงจาก : FB นิกกี้ขยี้ข่าว

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:48 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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