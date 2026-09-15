เพจดังแฉวีรกรรม ใคร? พระเอกแถวหน้า ถูกโยงปมฉาว แอบแซ่บเมียชาวบ้าน
แห่เดา! เพจ นิกกี้ขยี้ข่าว แฉวีรกรรม พระเอกดังเบอร์ต้น ๆ ของประเทศ ถูกโยงปมฉาว แอบแซ่บเมียชาวบ้าน ย่องพาขึ้นคอนโดฉ่ำไม่อายฟ้าดิน
ถึงเวลาวงการบันเทิงส่งเข้าชิงเรื่องแซ่บกันอีกแล้ว เมื่อเพจดังอย่าง นิกกี้ขยี้ข่าว ออกมาโพสต์ข้อความทิ้งบอมบ์ปริศนาลูกใหญ่ กล่าวอ้างว่า ดาราดังดีกรีพระเอกรูปงามระดับแถวหน้าของวงการ แอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสาวที่มีสามีอยู่แล้ว แถมนัดกินตับกันถึงที่คอนโดหรูของฝ่ายชาย
ดูเหมือนว่าแม่นิกกี้จะมีแชตหลักฐานยืนยันสถานะฉาวของทั้งคู่อยู่ในมือด้วย เพราะแม่นิกกี้บอกเองเลยว่า “เห็นแชตแล้วขนลุก” งานนี้หลังจากโพสต์ไปได้ไม่นานชาวเน็ตสายเผือกก็เข้ามาคอมเมนต์สอบถาม พร้อมคาดเดากันยกใหญ่ แต่แม่นิกกี้ทิ้งระเบิดลูกสุดท้ายเอาไว้ว่า “ดังมาก ถ้าใบ้ไปคือรู้เลย!”
“เรื่องพระยังไม่ซา เรื่องดาราดังไปแซ่บกับเมียชาวบ้านมาอีกแล้ว นัดยิ้มกันที่คอนโดฝ่ายชาย ได้เห็นแชทแล้วขนลุก ผู้หญิงอย่างน่ารัก เสียดายไม่น่าเป็นวันทองเลย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อะตอม แฉอดีต เพื่อนรักแตงโม แอบแซ่บสามีของนักร้องดังยุค 90 จนท้องไม่มีพ่อ!
- สาวแฉ ยูทูบเบอร์ดัง ยอมคบไร้ตัวตน 4 ปี สุดท้ายเปิดตัวแฟนใหม่ อีกฝ่ายโต้กลับแล้ว
- แฟนเก่า แฉแหลกยูทูบเบอร์ดัง ทำติดเชื้อ HPV-หนองในเทียม ช้ำหนักต้องพบจิตแพทย์
อ้างอิงจาก : FB นิกกี้ขยี้ข่าว