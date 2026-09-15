อาลัย บ็อบ แม็กกี ดีไซเนอร์คู่บุญ Cher เสียชีวิตในวัย 87 ปี
วงการแฟชั่นและวงการบันเทิงสูญเสีย บ็อบ แม็กกี (Bob Mackie) นักออกแบบผู้สร้างภาพจำอันเจิดจรัสให้เหล่าศิลปินระดับโลก หลังเขาเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569 ด้วยวัย 87 ปี จากโรคปอดบวม
ประวัติ บ็อบ แม็กกี มีชื่อเต็มว่า โรเบิร์ต กอร์ดอน แม็กกี เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2482 ในเมืองมอนเทอเรย์พาร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย เขาหลงใหลภาพยนตร์เพลงสีสันสดใสตั้งแต่เด็ก ก่อนศึกษาด้านโฆษณา ภาพประกอบ และการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ช่วงเริ่มต้นอาชีพ แม็กกีเคยทำงานร่วมกับนักออกแบบชื่อดังอย่าง อีดิธ เฮด และฌอง หลุยส์ เขาเป็นผู้วาดแบบชุดผ้าบางประดับคริสตัลที่ มาริลีน มอนโร สวมร้องเพลง “Happy Birthday” ให้ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี เมื่อปี 2505 ซึ่งต่อมากลายเป็นหนึ่งในชุดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมป๊อป
จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเขารับหน้าที่ออกแบบเครื่องแต่งกายให้รายการ The Carol Burnett Show ตลอดระยะเวลา 11 ปี โดยผลงานที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือ “ชุดผ้าม่าน” ที่แครอล เบอร์เนตต์สวมในฉากล้อเลียนภาพยนตร์ Gone with the Wind ปัจจุบันชุดดังกล่าวอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกันของสถาบันสมิธโซเนียน
คู่บุญผู้สร้างภาพจำให้ Cher
ชื่อของบ็อบ แม็กกีผูกพันอย่างมากกับ Cher นักร้องและนักแสดงระดับตำนาน ทั้งสองร่วมงานกันยาวนานหลายทศวรรษ จนชุดของแม็กกีกลายเป็นส่วนสำคัญของภาพลักษณ์อันกล้าหาญและเหนือความคาดหมายของเธอ
ผลงานเด่นประกอบด้วยชุดซีทรูประดับลูกปัดและขนนกที่ Cher สวมไปร่วมงาน Met Gala ปี 2517 ชุดเปิดหน้าท้องพร้อมเครื่องศีรษะทรงโมฮอว์กขนาดใหญ่ในงานออสการ์ปี 2529 และชุดซีทรูประดับเลื่อมสีดำที่เธอสวมขึ้นรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง Moonstruck ในปี 2531
นอกจาก Cher แล้ว แม็กกียังออกแบบเสื้อผ้าให้ศิลปินและนักแสดงชั้นนำ เช่น เอลตัน จอห์น, ไดอานา รอสส์, ทีนา เทอร์เนอร์, มาดอนนา, บาร์บรา สไตรแซนด์, ไลซา มินเนลลี, ดอลลี่ พาร์ตัน และ Pink
เอกลักษณ์ของเขาคือการใช้เลื่อม คริสตัล ขนนก และงานปักด้วยมือ ผสมกับอารมณ์ขันและความเป็นละคร จนได้รับสมญาหลายชื่อ เช่น “Sultan of Sequins” หรือสุลต่านแห่งเลื่อม และ “Guru of Glitter” หรือกูรูแห่งประกายระยิบระยับ
กวาด 9 รางวัลเอ็มมี คว้าโทนีจาก The Cher Show
ตลอดเส้นทางอาชีพกว่า 5 ทศวรรษ บ็อบ แม็กกีคว้ารางวัลเอ็มมี 9 ครั้ง และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ 3 ครั้ง จากผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ Lady Sings the Blues, Funny Lady และ Pennies from Heaven
ในปี 2562 เขาได้รับรางวัลโทนี สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมสำหรับละครเพลง จาก The Cher Show รวมถึงได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศของสถาบันโทรทัศน์สหรัฐฯ เมื่อปี 2545
แม็กกียังขยายผลงานไปสู่วงการแฟชั่นพร้อมสวม เปิดตัวแบรนด์ของตัวเองเมื่อปี 2525 และร่วมงานกับ Mattel ออกแบบตุ๊กตา Barbie หลายคอลเลกชัน ชีวิตและผลงานของเขาถูกถ่ายทอดผ่านสารคดี Bob Mackie: Naked Illusion ซึ่งเปิดตัวในปี 2567
หลังมีข่าวการเสียชีวิต บุคคลในวงการบันเทิงจำนวนมากร่วมไว้อาลัย โดยเอลตัน จอห์นยกย่องเครื่องแต่งกายของแม็กกีว่าเป็นงานศิลปะ ขณะที่คริสติน เชโนเวธ, ซาบรินา คาร์เพนเตอร์, อลิสซา มิลาโน และนักออกแบบ ไอแซก มิซราฮี ร่วมรำลึกถึงพรสวรรค์และอิทธิพลที่เขาทิ้งไว้ในโลกแฟชั่น
แหล่งอ้างอิง: Associated Press
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