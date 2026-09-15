อาลัย บ็อบ แม็กกี ดีไซเนอร์คู่บุญ Cher เสียชีวิตในวัย 87 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:18 น.

วงการแฟชั่นและวงการบันเทิงสูญเสีย บ็อบ แม็กกี (Bob Mackie) นักออกแบบผู้สร้างภาพจำอันเจิดจรัสให้เหล่าศิลปินระดับโลก หลังเขาเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569 ด้วยวัย 87 ปี จากโรคปอดบวม

ประวัติ บ็อบ แม็กกี มีชื่อเต็มว่า โรเบิร์ต กอร์ดอน แม็กกี เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2482 ในเมืองมอนเทอเรย์พาร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย เขาหลงใหลภาพยนตร์เพลงสีสันสดใสตั้งแต่เด็ก ก่อนศึกษาด้านโฆษณา ภาพประกอบ และการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ช่วงเริ่มต้นอาชีพ แม็กกีเคยทำงานร่วมกับนักออกแบบชื่อดังอย่าง อีดิธ เฮด และฌอง หลุยส์ เขาเป็นผู้วาดแบบชุดผ้าบางประดับคริสตัลที่ มาริลีน มอนโร สวมร้องเพลง “Happy Birthday” ให้ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี เมื่อปี 2505 ซึ่งต่อมากลายเป็นหนึ่งในชุดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมป๊อป

โฆษณา

จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเขารับหน้าที่ออกแบบเครื่องแต่งกายให้รายการ The Carol Burnett Show ตลอดระยะเวลา 11 ปี โดยผลงานที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือ “ชุดผ้าม่าน” ที่แครอล เบอร์เนตต์สวมในฉากล้อเลียนภาพยนตร์ Gone with the Wind ปัจจุบันชุดดังกล่าวอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกันของสถาบันสมิธโซเนียน

FILE – Cher, wearing a Bob Mackie black-sequined gown, poses with her Oscar after winning the award for best actress for her role in “Moonstruck” at the 60th Annual Academy Awards in Los Angeles on April 12, 1988. (AP Photo/Lennox McLendon, File)

คู่บุญผู้สร้างภาพจำให้ Cher

ชื่อของบ็อบ แม็กกีผูกพันอย่างมากกับ Cher นักร้องและนักแสดงระดับตำนาน ทั้งสองร่วมงานกันยาวนานหลายทศวรรษ จนชุดของแม็กกีกลายเป็นส่วนสำคัญของภาพลักษณ์อันกล้าหาญและเหนือความคาดหมายของเธอ

FILE – Fashion designer Bob Mackie poses at the premiere of the documentary film “Bob Mackie: Naked Illusion” in Los Angeles on May 13, 2024. (AP Photo/Chris Pizzello, File)

ผลงานเด่นประกอบด้วยชุดซีทรูประดับลูกปัดและขนนกที่ Cher สวมไปร่วมงาน Met Gala ปี 2517 ชุดเปิดหน้าท้องพร้อมเครื่องศีรษะทรงโมฮอว์กขนาดใหญ่ในงานออสการ์ปี 2529 และชุดซีทรูประดับเลื่อมสีดำที่เธอสวมขึ้นรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง Moonstruck ในปี 2531

นอกจาก Cher แล้ว แม็กกียังออกแบบเสื้อผ้าให้ศิลปินและนักแสดงชั้นนำ เช่น เอลตัน จอห์น, ไดอานา รอสส์, ทีนา เทอร์เนอร์, มาดอนนา, บาร์บรา สไตรแซนด์, ไลซา มินเนลลี, ดอลลี่ พาร์ตัน และ Pink

โฆษณา

เอกลักษณ์ของเขาคือการใช้เลื่อม คริสตัล ขนนก และงานปักด้วยมือ ผสมกับอารมณ์ขันและความเป็นละคร จนได้รับสมญาหลายชื่อ เช่น “Sultan of Sequins” หรือสุลต่านแห่งเลื่อม และ “Guru of Glitter” หรือกูรูแห่งประกายระยิบระยับ

กวาด 9 รางวัลเอ็มมี คว้าโทนีจาก The Cher Show

ตลอดเส้นทางอาชีพกว่า 5 ทศวรรษ บ็อบ แม็กกีคว้ารางวัลเอ็มมี 9 ครั้ง และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ 3 ครั้ง จากผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ Lady Sings the Blues, Funny Lady และ Pennies from Heaven

ในปี 2562 เขาได้รับรางวัลโทนี สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมสำหรับละครเพลง จาก The Cher Show รวมถึงได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศของสถาบันโทรทัศน์สหรัฐฯ เมื่อปี 2545

This combination of photos show Bob Mackie fashion on, from left, Pink in Manchester, England, on April 25, 2009, Cher in Philadelphia on Dec. 6, 2019, and Tina Turner in London on March 3, 2009. (AP Photo)

แม็กกียังขยายผลงานไปสู่วงการแฟชั่นพร้อมสวม เปิดตัวแบรนด์ของตัวเองเมื่อปี 2525 และร่วมงานกับ Mattel ออกแบบตุ๊กตา Barbie หลายคอลเลกชัน ชีวิตและผลงานของเขาถูกถ่ายทอดผ่านสารคดี Bob Mackie: Naked Illusion ซึ่งเปิดตัวในปี 2567

โฆษณา

หลังมีข่าวการเสียชีวิต บุคคลในวงการบันเทิงจำนวนมากร่วมไว้อาลัย โดยเอลตัน จอห์นยกย่องเครื่องแต่งกายของแม็กกีว่าเป็นงานศิลปะ ขณะที่คริสติน เชโนเวธ, ซาบรินา คาร์เพนเตอร์, อลิสซา มิลาโน และนักออกแบบ ไอแซก มิซราฮี ร่วมรำลึกถึงพรสวรรค์และอิทธิพลที่เขาทิ้งไว้ในโลกแฟชั่น

FILE – Host Whoopi Goldberg appears as Queen Elizabeth, in a Bob Mackie costume, during the 71st Annual Academy Awards in Los Angeles on March 21, 1999. (AP Photo/Eric Draper, File)

แหล่งอ้างอิง: Associated Press

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:18 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้

ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ต้องทำอะไรบ้าง ลงทะเบียนก่อน 17 ก.ย. พาสปอร์ตใช้ยืนยันตัวตนได้

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง สั่งจับตาเด่น 9 ตรงงวดวันพุธ 16/9/69

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

เดินหน้าตรวจ “ซาบัด ป่าตอง” ขีดเส้นเสร็จใน 7 วัน โยงสุสานยิวหรือไม่?

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้ ข่าว

ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ต้องทำอะไรบ้าง ลงทะเบียนก่อน 17 ก.ย. พาสปอร์ตใช้ยืนยันตัวตนได้

3 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง สั่งจับตาเด่น 9 ตรงงวดวันพุธ 16/9/69

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เดินหน้าตรวจ “ซาบัด ป่าตอง” ขีดเส้นเสร็จใน 7 วัน โยงสุสานยิวหรือไม่?

20 นาที ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 16/9/69 ชูเลขเด่นจับคู่ หวยออกวันพุธ

23 นาที ที่แล้ว
สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง ข่าว

สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง

27 นาที ที่แล้ว
รถตู้ชนประสานงาแอฟริกาใต้ดับ 21 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สลดแอฟริกาใต้! รถตู้ 2 คันชนประสานงา ก่อนเอสยูวีพุ่งเสยซ้ำ ดับพุ่ง 21 ศพ

27 นาที ที่แล้ว
กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี การเงิน

กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจนิวยอร์กเผยรายละเอียด หนุ่มสาวถูกรถไฟชนดับ เป็นเพื่อนรัก-เพิ่งได้งานใหม่

32 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังแฉวีรกรรม ใคร? พระเอกแถวหน้า ถูกโยงปมฉาว แอบแซ่บเมียชาวบ้าน

36 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ป๋อง สุพรรณ คือใคร ข่าว

ประวัติ ป๋อง สุพรรณ คือใคร จากเด็กจบ ป.6 สู่เซียนพระแถวหน้าของไทย

41 นาที ที่แล้ว
ทนายเผยปม รัวหมัดสาวเพื่อนบ้าน ยันไม่ได้วางกล่องโฟมขวางทาง จ่อฟ้องกลับ ข่าว

ทนายเผยปม รัวหมัดสาวเพื่อนบ้าน ยันไม่ได้วางกล่องโฟมขวางทาง จ่อฟ้องกลับ

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย บ็อบ แม็กกี ดีไซเนอร์คู่บุญ Cher เสียชีวิตในวัย 87 ปี

43 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด มหาทักษา งวด 16/9/69 เปิดตารางเลขเด่น หวยวันพุธ เลขเด็ด

เลขเด็ด มหาทักษา งวด 16/9/69 เปิดตารางเลขเด่น หวยวันพุธ

48 นาที ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษหลังไลฟ์สดคนโยงดราม่าวัดดัง ข่าว

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษ หลังไลฟ์สดทำคนโยงวัดดัง ไม่ได้ทำให้เสียหาย

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชัยโสโร” ยืนยันไม่เคยดำเนินคดีฟ้องร้องแฟนคลับ แต่มีดำเนินคดีบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับ “เฟ็ดเฟ่”

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” กาง 3 ปัญหาหลัง กกต. สั่งฟ้อง สว. 26 คน ไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซลีน ดิออน นักร้อง My Heart Will Go On จาก Titanic กลับมาจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ 6 ปี บันเทิง

เซลีน ดิออน นักร้อง My Heart Will Go On จาก ไททานิค กลับมาจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ 6 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือเฟอร์รีพลิกคว่ำในทะเลชวา เสียชีวิตแล้ว 6 ศพ สูญหายอีก 129 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปอป้อ ทรัพย์สิรี ขอโทษแฟนคลับ หลังแท็กสตอรี่หา อิงฟ้า รับอยากพัฒนาความสัมพันธ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ครูไก่ ครูสอนรำไทยลิซ่า ข่าว

รู้จัก ครูไก่ ครูสอนรำไทย “ลิซ่า” ผู้คร่ำหวอดวงการโขน หลังกัมพูชาเคลมมั่วเป็นคนเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขึ้นค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ รถ 4 ล้อจ่าย 80 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 2569 เศรษฐกิจ

ขึ้นค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ รถ 4 ล้อจ่าย 80 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุญข้าวสาก 2569 วันไหน ทำไมปีนี้ช้ากว่าปีก่อนถึง 19 วัน ข่าว

บุญข้าวสาก 2569 วันไหน ทำไมตรง 26 ก.ย. ช้ากว่าปีก่อน 19 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กมธ.ศาสนา ขอหยุดนำพุทธศาสนาทำเป็นคอนเทนต์ ไม่ใช่เรื่องขำระวังคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สมชัย เอาจริง! ขอฉันทามติประชาชน จ้างทนายฟ้อง กกต. ทุกชุด ปมคดีฮั้ว สว.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button