“ชัยโสโร” ยืนยันไม่เคยดำเนินคดีฟ้องร้องแฟนคลับ แต่มีดำเนินคดีบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับ “เฟ็ดเฟ่”
“ชัยโสโร” ยืนยันไม่เคยดำเนินคดีฟ้องร้องแฟนคลับ แต่มีดำเนินคดีบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับเพจ “เฟ็ดเฟ่” กรณีที่พบว่ามีการกระทำผิด
เพจเฟซบุ๊ก ชัยโสโร (Chaisoro) ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจงเกี่ยวกับกระแสข่าวฟ้องร้องแฟนคลับว่า “ทางช่องอาจจะเงียบ ๆ มาตลอดก็จริงค่ะ แต่ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้ ทางช่องไม่เคยดำเนินคดีหรือฟ้องร้องแฟนคลับเลยแม้แต่คนเดียว ถึงแม้ในบางกรณีทางช่องจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ แต่ที่ผ่านมาเราก็เลือกที่จะไม่ทำ และไม่ได้ต้องการ ให้เรื่องราวบานปลายไปมากกว่านี้ค่ะ
สำหรับกรณีที่ทางช่องกำลังดำเนินคดีนั้น มีการดำเนินคดีกับบุคคลหนึ่งจริง รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจ เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE ในกรณีที่พบว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย…และขอยืนยันให้ชัดเจนอีกครั้งว่า การดำเนินคดีดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับแฟนคลับแต่อย่างใดค่ะ เราแยกเรื่องของแฟนคลับออกจากเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการกระทำของเพจอย่างชัดเจน และไม่ต้องการให้ใครเข้าใจผิดในประเด็นนี้ค่ะ
การนำเรื่องการดำเนินคดีของทางช่องไปกล่าวหรือสื่อสารในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าเราดำเนินคดีกับแฟนคลับ จึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง และอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและสร้างความแตกแยกในกลุ่มแฟนคลับได้ค่ะ”
พร้อมเขียนข้อความต่อด้านล่างว่า “ใครที่ยังไม่ตามข่าว และยังทวงเงินอยู่ ให้ไปตามข่าวที่ทนายอาร์มค่ะ แจ้งนานแล้วงับ เพื่อน ๆ ที่อยากคอมเมนต์และไม่เห็นคอมเมนต์ แสดงว่าเพื่อน ๆ ยังไม่ได้กดติดตามเพจนะคะ ถ้าติดตามกันแล้วจะแสดงความคิดเห็นและเห็นคอมเมนต์เหมือนเพื่อน ๆ คนอื่นนะคะ ไม่ได้ปิดคอมเมนต์น้า”
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