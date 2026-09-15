ประวัติ ป๋อง สุพรรณ คือใคร จากเด็กจบ ป.6 สู่เซียนพระแถวหน้าของไทย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:22 น.
ประวัติ ป๋อง สุพรรณ คือใคร
ภาพจาก : FB/ป๋อง สุพรรณ

ชื่อของ ป๋อง สุพรรณ หรือ เสมอ งิ้วงาม กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน 2569 หลังเจ้าตัวออกมาแสดงความเสียใจต่อกรณีอดีตหลวงพ่ออติโชติ วัดพุทไธศวรรย์ ซึ่งถูกจับกุมในคดีเกี่ยวกับเงินวัด พร้อมเปิดเผยว่าเคยให้ความศรัทธาและชักชวนคนไปกราบ ก่อนขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นของตนเอง

สำหรับคนนอกวงการพระเครื่อง ชื่อป๋อง สุพรรณ อาจคุ้นจากรายการโทรทัศน์ แต่ในวงการพระเขาเป็นเซียนพระที่ทำงานมาหลายสิบปี และมีบทบาทในสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

ป๋อง สุพรรณ มีชื่อจริงว่า เสมอ งิ้วงาม เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดปี พ.ศ. 2508

โฆษณา

ประวัติที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ระบุว่า ครอบครัวมีฐานะไม่ดีและมีพี่น้องหลายคน จึงเรียนหนังสือถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนออกมาทำงานหาเงินช่วยครอบครัว

งานที่ผ่านมือในช่วงแรกมีทั้งรับจ้างทั่วไป ถีบสามล้อรับจ้างในตลาดสุพรรณบุรี และเป็นเด็กรถเมล์สายสุพรรณบุรี กรุงเทพฯ ช่วงหนึ่งต้องใช้ชีวิตกินนอนอยู่บนรถ

หลังจากนั้นเข้าไปทำงานกับ มูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรี มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและเก็บศพ

เส้นทางชีวิตเริ่มเปลี่ยนในปี พ.ศ. 2529 ขณะอายุ 21 ปี เมื่อ อนุศักดิ์ นารถกุลพัฒน์ หรือ “อ้า สุพรรณ” เซียนพระรุ่นใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ชวนไปทำงานเป็นคนขับรถ

โฆษณา

อ้า สุพรรณต้องเดินทางไปซื้อขายพระตามจังหวัดต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ป๋องจึงมีโอกาสติดตามไปด้วย และเริ่มเรียนรู้การดูพระจากพระจริง ทั้งพระแท้ พระปลอม พระเก่า พระใหม่ ตลอดจนวิธีพิจารณาพิมพ์ เนื้อพระ สภาพการซ่อม และราคาซื้อขาย

ป๋องเคยเล่าว่า ก่อนหน้านั้นพ่อของเขาก็สะสมพระเครื่องอยู่แล้ว แต่เจ้าตัวยังไม่ได้สนใจอย่างจริงจัง จนกระทั่งได้ทำงานกับอ้า สุพรรณ จึงเริ่มศึกษาเรื่องพระอย่างเป็นระบบ

เขาอยู่กับอ้า สุพรรณประมาณ 3 ปี ก่อนตัดสินใจออกมาซื้อขายพระด้วยตัวเอง ใช้เงินที่เก็บได้เป็นทุนตระเวนหาพระตามบ้านและคนรู้จัก โดยเฉพาะพระกรุและพระเก่าในจังหวัดสุพรรณบุรี

หนึ่งในคำสอนจากอ้า สุพรรณที่ป๋องนำมาใช้เป็นหลักในการทำงาน คือให้เล่นพระแท้และไม่ขายพระปลอม จนกลายเป็นวลีที่ผูกกับชื่อของเขาว่า “เคยซื้อพระเก๊ แต่ไม่เคยขายพระปลอม”

โฆษณา

เมื่อซื้อขายพระและสร้างเครือข่ายในวงการมากขึ้น ป๋องได้รับการชักชวนจาก พยัพ คำพันธุ์ ให้เปิดร้านพระของตัวเองที่ห้างบางลำภู งามวงศ์วาน ซึ่งต่อมาคือพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ร้านใช้ชื่อว่า “ป๋อง สุพรรณ”

ชื่อของเขาขยายจากวงการพระไปสู่คนทั่วไปผ่านรายการ แฟนพันธุ์แท้ ของเวิร์คพอยท์ โดยข้อมูลประชาสัมพันธ์ของเวิร์คพอยท์ที่เผยแพร่ย้อนหลังระบุว่า ป๋อง สุพรรณ หรือ เสมอ งิ้วงาม เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี 2546 ในหัวข้อพระเครื่อง

จุดนี้ต้องแยกจากคำว่า “แฟนพันธุ์แท้พระเครื่อง 2 สมัย” ที่ปรากฏในข้อมูลบางแห่ง เพราะตำแหน่ง สุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี 2545 เป็นของสมมาตร ศรีสมาจาร ในหัวข้อมอเตอร์ไซค์ ไม่ใช่ป๋อง สุพรรณ

นอกจากงานซื้อขายและให้ความรู้เรื่องพระเครื่อง ป๋องยังมีบทบาทในสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เอกสารคณะกรรมการบริหารของสมาคมที่เผยแพร่ล่าสุดที่ตรวจพบ ระบุชื่อ เสมอ งิ้วงาม เป็นรองนายกสมาคมฯ คนที่ 6 ขณะที่อ้า สุพรรณอยู่ในตำแหน่งรองนายกสมาคมฯ คนที่ 2

โฆษณา
ป๋อง สุพรรณ เซียนพระ คือใคร
ภาพจาก : FB/ป๋อง สุพรรณ

ตำแหน่งนี้ต่างจากข้อมูลเก่าบางแห่งที่เรียกป๋องว่า “อุปนายก” เพราะเอกสารของสมาคมฉบับใหม่แยกตำแหน่งรองนายกกับอุปนายกออกจากกันอย่างชัดเจน จึงควรใช้ตำแหน่ง รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ตามเอกสารของสมาคม

ส่วนคำนำหน้า “ดร.” ที่ใช้กับชื่อป๋อง สุพรรณ มาจากการได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ไม่ใช่ปริญญาเอกที่สำเร็จจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ

บ้านเมืองรายงานว่า International University of Morality ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่เสมอ งิ้วงาม โดยมีพิธีที่หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ข้อมูลปีนี้มีความสำคัญ เพราะบทความเก่าของ MGR Online ระบุเป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ทั้งที่บทความเผยแพร่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก่อนวันที่อ้างถึงจะมาถึง จึงเป็นความคลาดเคลื่อนของต้นทาง ขณะที่รายงานของบ้านเมืองเผยแพร่หลังพิธีในเดือนตุลาคม 2561 และระบุวันจัดงานชัดเจน

โฆษณา

จากเด็กที่ออกจากโรงเรียนหลังจบ ป.6 และผ่านงานหลายอย่างก่อนเข้าสู่วงการพระ เส้นทางของป๋อง สุพรรณกินเวลาหลายสิบปี สิ่งที่ปรากฏซ้ำในคำบอกเล่าของเขาคือการเรียนรู้จากพระองค์จริง ประสบการณ์ซื้อขาย และความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้ชื่อ “ป๋อง สุพรรณ” เป็นที่รู้จักทั้งในและนอกวงการพระเครื่องไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:22 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ต้องทำอะไรบ้าง ลงทะเบียนก่อน 17 ก.ย. พาสปอร์ตใช้ยืนยันตัวตนได้

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง สั่งจับตาเด่น 9 ตรงงวดวันพุธ 16/9/69

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

เดินหน้าตรวจ “ซาบัด ป่าตอง” ขีดเส้นเสร็จใน 7 วัน โยงสุสานยิวหรือไม่?

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 16/9/69 ชูเลขเด่นจับคู่ หวยออกวันพุธ

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้ ข่าว

ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ต้องทำอะไรบ้าง ลงทะเบียนก่อน 17 ก.ย. พาสปอร์ตใช้ยืนยันตัวตนได้

5 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง สั่งจับตาเด่น 9 ตรงงวดวันพุธ 16/9/69

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เดินหน้าตรวจ “ซาบัด ป่าตอง” ขีดเส้นเสร็จใน 7 วัน โยงสุสานยิวหรือไม่?

22 นาที ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 16/9/69 ชูเลขเด่นจับคู่ หวยออกวันพุธ

25 นาที ที่แล้ว
สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง ข่าว

สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง

29 นาที ที่แล้ว
รถตู้ชนประสานงาแอฟริกาใต้ดับ 21 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สลดแอฟริกาใต้! รถตู้ 2 คันชนประสานงา ก่อนเอสยูวีพุ่งเสยซ้ำ ดับพุ่ง 21 ศพ

29 นาที ที่แล้ว
กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี การเงิน

กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจนิวยอร์กเผยรายละเอียด หนุ่มสาวถูกรถไฟชนดับ เป็นเพื่อนรัก-เพิ่งได้งานใหม่

34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังแฉวีรกรรม ใคร? พระเอกแถวหน้า ถูกโยงปมฉาว แอบแซ่บเมียชาวบ้าน

37 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ป๋อง สุพรรณ คือใคร ข่าว

ประวัติ ป๋อง สุพรรณ คือใคร จากเด็กจบ ป.6 สู่เซียนพระแถวหน้าของไทย

43 นาที ที่แล้ว
ทนายเผยปม รัวหมัดสาวเพื่อนบ้าน ยันไม่ได้วางกล่องโฟมขวางทาง จ่อฟ้องกลับ ข่าว

ทนายเผยปม รัวหมัดสาวเพื่อนบ้าน ยันไม่ได้วางกล่องโฟมขวางทาง จ่อฟ้องกลับ

44 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย บ็อบ แม็กกี ดีไซเนอร์คู่บุญ Cher เสียชีวิตในวัย 87 ปี

44 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด มหาทักษา งวด 16/9/69 เปิดตารางเลขเด่น หวยวันพุธ เลขเด็ด

เลขเด็ด มหาทักษา งวด 16/9/69 เปิดตารางเลขเด่น หวยวันพุธ

49 นาที ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษหลังไลฟ์สดคนโยงดราม่าวัดดัง ข่าว

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษ หลังไลฟ์สดทำคนโยงวัดดัง ไม่ได้ทำให้เสียหาย

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชัยโสโร” ยืนยันไม่เคยดำเนินคดีฟ้องร้องแฟนคลับ แต่มีดำเนินคดีบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับ “เฟ็ดเฟ่”

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” กาง 3 ปัญหาหลัง กกต. สั่งฟ้อง สว. 26 คน ไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซลีน ดิออน นักร้อง My Heart Will Go On จาก Titanic กลับมาจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ 6 ปี บันเทิง

เซลีน ดิออน นักร้อง My Heart Will Go On จาก ไททานิค กลับมาจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ 6 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือเฟอร์รีพลิกคว่ำในทะเลชวา เสียชีวิตแล้ว 6 ศพ สูญหายอีก 129 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปอป้อ ทรัพย์สิรี ขอโทษแฟนคลับ หลังแท็กสตอรี่หา อิงฟ้า รับอยากพัฒนาความสัมพันธ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ครูไก่ ครูสอนรำไทยลิซ่า ข่าว

รู้จัก ครูไก่ ครูสอนรำไทย “ลิซ่า” ผู้คร่ำหวอดวงการโขน หลังกัมพูชาเคลมมั่วเป็นคนเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขึ้นค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ รถ 4 ล้อจ่าย 80 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 2569 เศรษฐกิจ

ขึ้นค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ รถ 4 ล้อจ่าย 80 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุญข้าวสาก 2569 วันไหน ทำไมปีนี้ช้ากว่าปีก่อนถึง 19 วัน ข่าว

บุญข้าวสาก 2569 วันไหน ทำไมตรง 26 ก.ย. ช้ากว่าปีก่อน 19 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กมธ.ศาสนา ขอหยุดนำพุทธศาสนาทำเป็นคอนเทนต์ ไม่ใช่เรื่องขำระวังคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สมชัย เอาจริง! ขอฉันทามติประชาชน จ้างทนายฟ้อง กกต. ทุกชุด ปมคดีฮั้ว สว.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button