ประวัติ ป๋อง สุพรรณ คือใคร จากเด็กจบ ป.6 สู่เซียนพระแถวหน้าของไทย
ชื่อของ ป๋อง สุพรรณ หรือ เสมอ งิ้วงาม กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน 2569 หลังเจ้าตัวออกมาแสดงความเสียใจต่อกรณีอดีตหลวงพ่ออติโชติ วัดพุทไธศวรรย์ ซึ่งถูกจับกุมในคดีเกี่ยวกับเงินวัด พร้อมเปิดเผยว่าเคยให้ความศรัทธาและชักชวนคนไปกราบ ก่อนขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นของตนเอง
สำหรับคนนอกวงการพระเครื่อง ชื่อป๋อง สุพรรณ อาจคุ้นจากรายการโทรทัศน์ แต่ในวงการพระเขาเป็นเซียนพระที่ทำงานมาหลายสิบปี และมีบทบาทในสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
ป๋อง สุพรรณ มีชื่อจริงว่า เสมอ งิ้วงาม เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดปี พ.ศ. 2508
ประวัติที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ระบุว่า ครอบครัวมีฐานะไม่ดีและมีพี่น้องหลายคน จึงเรียนหนังสือถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนออกมาทำงานหาเงินช่วยครอบครัว
งานที่ผ่านมือในช่วงแรกมีทั้งรับจ้างทั่วไป ถีบสามล้อรับจ้างในตลาดสุพรรณบุรี และเป็นเด็กรถเมล์สายสุพรรณบุรี กรุงเทพฯ ช่วงหนึ่งต้องใช้ชีวิตกินนอนอยู่บนรถ
หลังจากนั้นเข้าไปทำงานกับ มูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรี มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและเก็บศพ
เส้นทางชีวิตเริ่มเปลี่ยนในปี พ.ศ. 2529 ขณะอายุ 21 ปี เมื่อ อนุศักดิ์ นารถกุลพัฒน์ หรือ “อ้า สุพรรณ” เซียนพระรุ่นใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ชวนไปทำงานเป็นคนขับรถ
อ้า สุพรรณต้องเดินทางไปซื้อขายพระตามจังหวัดต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ป๋องจึงมีโอกาสติดตามไปด้วย และเริ่มเรียนรู้การดูพระจากพระจริง ทั้งพระแท้ พระปลอม พระเก่า พระใหม่ ตลอดจนวิธีพิจารณาพิมพ์ เนื้อพระ สภาพการซ่อม และราคาซื้อขาย
ป๋องเคยเล่าว่า ก่อนหน้านั้นพ่อของเขาก็สะสมพระเครื่องอยู่แล้ว แต่เจ้าตัวยังไม่ได้สนใจอย่างจริงจัง จนกระทั่งได้ทำงานกับอ้า สุพรรณ จึงเริ่มศึกษาเรื่องพระอย่างเป็นระบบ
เขาอยู่กับอ้า สุพรรณประมาณ 3 ปี ก่อนตัดสินใจออกมาซื้อขายพระด้วยตัวเอง ใช้เงินที่เก็บได้เป็นทุนตระเวนหาพระตามบ้านและคนรู้จัก โดยเฉพาะพระกรุและพระเก่าในจังหวัดสุพรรณบุรี
หนึ่งในคำสอนจากอ้า สุพรรณที่ป๋องนำมาใช้เป็นหลักในการทำงาน คือให้เล่นพระแท้และไม่ขายพระปลอม จนกลายเป็นวลีที่ผูกกับชื่อของเขาว่า “เคยซื้อพระเก๊ แต่ไม่เคยขายพระปลอม”
เมื่อซื้อขายพระและสร้างเครือข่ายในวงการมากขึ้น ป๋องได้รับการชักชวนจาก พยัพ คำพันธุ์ ให้เปิดร้านพระของตัวเองที่ห้างบางลำภู งามวงศ์วาน ซึ่งต่อมาคือพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ร้านใช้ชื่อว่า “ป๋อง สุพรรณ”
ชื่อของเขาขยายจากวงการพระไปสู่คนทั่วไปผ่านรายการ แฟนพันธุ์แท้ ของเวิร์คพอยท์ โดยข้อมูลประชาสัมพันธ์ของเวิร์คพอยท์ที่เผยแพร่ย้อนหลังระบุว่า ป๋อง สุพรรณ หรือ เสมอ งิ้วงาม เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี 2546 ในหัวข้อพระเครื่อง
จุดนี้ต้องแยกจากคำว่า “แฟนพันธุ์แท้พระเครื่อง 2 สมัย” ที่ปรากฏในข้อมูลบางแห่ง เพราะตำแหน่ง สุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี 2545 เป็นของสมมาตร ศรีสมาจาร ในหัวข้อมอเตอร์ไซค์ ไม่ใช่ป๋อง สุพรรณ
นอกจากงานซื้อขายและให้ความรู้เรื่องพระเครื่อง ป๋องยังมีบทบาทในสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เอกสารคณะกรรมการบริหารของสมาคมที่เผยแพร่ล่าสุดที่ตรวจพบ ระบุชื่อ เสมอ งิ้วงาม เป็นรองนายกสมาคมฯ คนที่ 6 ขณะที่อ้า สุพรรณอยู่ในตำแหน่งรองนายกสมาคมฯ คนที่ 2
ตำแหน่งนี้ต่างจากข้อมูลเก่าบางแห่งที่เรียกป๋องว่า “อุปนายก” เพราะเอกสารของสมาคมฉบับใหม่แยกตำแหน่งรองนายกกับอุปนายกออกจากกันอย่างชัดเจน จึงควรใช้ตำแหน่ง รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ตามเอกสารของสมาคม
ส่วนคำนำหน้า “ดร.” ที่ใช้กับชื่อป๋อง สุพรรณ มาจากการได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ไม่ใช่ปริญญาเอกที่สำเร็จจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ
บ้านเมืองรายงานว่า International University of Morality ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่เสมอ งิ้วงาม โดยมีพิธีที่หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
ข้อมูลปีนี้มีความสำคัญ เพราะบทความเก่าของ MGR Online ระบุเป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ทั้งที่บทความเผยแพร่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก่อนวันที่อ้างถึงจะมาถึง จึงเป็นความคลาดเคลื่อนของต้นทาง ขณะที่รายงานของบ้านเมืองเผยแพร่หลังพิธีในเดือนตุลาคม 2561 และระบุวันจัดงานชัดเจน
จากเด็กที่ออกจากโรงเรียนหลังจบ ป.6 และผ่านงานหลายอย่างก่อนเข้าสู่วงการพระ เส้นทางของป๋อง สุพรรณกินเวลาหลายสิบปี สิ่งที่ปรากฏซ้ำในคำบอกเล่าของเขาคือการเรียนรู้จากพระองค์จริง ประสบการณ์ซื้อขาย และความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้ชื่อ “ป๋อง สุพรรณ” เป็นที่รู้จักทั้งในและนอกวงการพระเครื่องไทย
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- MGR Online: ป๋อง สุพรรณ ด็อกเตอร์หนึ่งเดียวแห่งวงการพระเครื่องเมืองไทย
- บ้านเมือง: เฮียอ้า สุพรรณ ครูผู้พาป๋อง สุพรรณเข้าสู่วงการพระ
- บ้านเมือง: ป๋อง สุพรรณ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 11 ตุลาคม 2561
- RYT9 / ข่าวประชาสัมพันธ์เวิร์คพอยท์: เส้นทางสุดยอดแฟนพันธุ์แท้
- สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย: รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม