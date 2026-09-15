“ไอติม” กาง 3 ปัญหาหลัง กกต. สั่งฟ้อง สว. 26 คน ไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 09:56 น.

ไอติม พริษฐ์ กาง 3 ปัญหาหลัง กกต. สั่งฟ้อง สว. 26 คน ไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองแม้แต่รายเดียว ถือเป็นการปฏิเสธความเป็นกระบวนการ

นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “3 ปัญหาหลักที่ผมสังเกตเห็นเกี่ยวกับมติเสียงข้างมากของ กกต. ในวันนี้ (ซึ่งมีการสั่งฟ้อง “เพียงแค่ส่วนน้อย” ของผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกง สว. โดยเป็นการสั่งฟ้อง สว. เพียง 26 คน และไม่มีการสั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (รัฐมนตรี / สส. / กรรมการบริหารพรรค) แม้แต่คนเดียว)

1. กกต. ปฎิเสธความเป็น “ขบวนการ” ของการโกง สว.

โฆษณา

หลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะ ชี้ชัดว่าการโกง สว. ที่เกิดขึ้น เป็นการกระทำในรูปแบบของ “ขบวนการ” ที่ครอบคลุมผู้สมัคร สว. จำนวนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก – เช่น:
– หมายเลขผู้สมัคร สว. ที่ปรากฎในโพยใบสั่ง และในบัตรเลือกตั้งมีอย่างน้อย 130 คน
– การนัดหมายผู้สมัครและการดำเนินกิจกรรมที่ศูนย์ทำโพยตามโรงแรมใกล้เคียง กทม. (เช่น อยุธยา / ปทุมธานี / นครนายก) 1-2 วันก่อนการเลือกระดับประเทศ มีขั้นตอนและรูปแบบที่เหมือนๆกัน
– จำนวน สว. ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการรวมตัวกันที่โรงแรมพูลแมน หลังได้รับเลือก เพื่อเข้ารับการ “ปฐมนิเทศ” และตกลงเรื่องการเลือกประธาน-รองประธานวุฒิสภา มีหลายสิบ (หรืออาจเกินร้อย) คน

ดังนั้น การที่ กกต. สั่งฟ้อง สว. แค่ 26 คน เป็นการปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่า การกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการ ที่ไม่ควรตัดทอน แบ่งแยก หรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยพิจารณาแต่ละเหตุการณ์แยกขาดจากกัน

2. กกต. ไม่ให้น้ำหนักกับกับโพยใบสั่ง ทั้งที่เป็นหลักฐานที่ชัดกว่าหลักฐานในคดีที่ กกต. เคยสั่งฟ้องในอดีต

การที่ กกต. ไม่ได้มีมติสั่งฟ้อง สว. ทั้ง 130+ คน ที่อยู่ในโพยใบสั่ง (ซึ่งคณะไต่สวนฯชุดที่ 26 และ เลขาธิการฯ เห็นตรงกันว่าควรสั่งฟ้อง) ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดต่อมาตรฐานของ กกต. เองในอดีต:
– ในคดีเมื่อปีก่อน กกต. เคยมีมติสั่งฟ้องไปที่ศาล แม้มีหลักฐานเพียงข้อความ LINE ไม่กี่ข้อความ ระหว่างผู้สมัคร สว. 2 คน ที่มีการขอจับคู่-แลกคะแนนกัน (โดยไม่มีการเสนอเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม)
– แต่ในคดีนี้ กกต. กลับไม่สั่งฟ้อง สว. ในโพยทั้งหมดไปที่ศาล ทั้งๆที่โพยใบสั่ง (และผลการลงคะแนนที่ตามมา) เป็นหลักฐานของการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบ เสียยิ่งกว่าการจับคู่–แลกคะแนนกันระหว่างผู้สมัคร 2 คน

โฆษณา

3. กกต. นำการกลับคำให้การของ เอกราช ช่างเหลา มาเป็นข้ออ้างหลักในการตัดตอนให้เรื่องไม่สาวไปถึงนักการเมืองในภูมิใจไทย

กกต. แถลงชัดว่าเหตุผลหลักที่ไม่สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (รัฐมนตรี / สส. / กรรมการบริหารพรรค) จากพรรคภูมิใจไทย เป็นเพราะพยานรหัส 16 (เอกราช ช่างเหลา) มีการกลับคำให้การ

อย่างไรก็ตาม (ตามที่ผมได้สื่อสารเมื่อวานเช้าก่อน กกต. ลงมติ) ผมเห็นว่าการกลับคำให้การดังกล่าว ไม่เป็นเหตุผลเพียงพอให้ กกต. ไม่สั่งฟ้องกลุ่มนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย เพราะ:
– 1. นอกจากคำให้การของ เอกราช ยังมีหลักฐานอื่นที่เชื่อมโยงกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย (เช่น ประวัติการโทร / การกระทำของผู้ช่วยหรือทีมงานประจำตัว)
– 2. การกลับคำให้การเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาล และเป็นการให้การเป็นหนังสือ จึงอาจถูกตั้งคำถามได้ว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองหรือมีการข่มขู่-กดดันโดยคนจากซีกรัฐบาล ณ เวลาดังกล่าวหรือไม่
– 3. การให้คำให้การครั้งที่ 2 (ซึ่งเป็นการกลับคำให้การครั้งที่ 1) มีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดต่อสาธารณะ (เช่น ปฏิเสธว่าไม่มีโพยฮั้ว สว. / ปฏิเสธว่าไม่มีการยึดโพยจากผู้สมัคร)

ยิ่งไปกว่านั้น ในเมื่อหลายคนในบรรดา 77 คน ที่ กกต. สั่งฟ้อง ล้วนมีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย (เช่น ศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทย / สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ สส. พรรคภูมิใจไทย / อดีตผู้สมัคร สส. พรรคภูมิใจไทย / ผู้บริหารท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย) จึงเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากว่าบุคคลสำคัญในพรรคภูมิใจไทย จะไม่รับรู้หรือมีส่วนกับขบวนการดังกล่าว”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 09:56 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้

ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ต้องทำอะไรบ้าง ลงทะเบียนก่อน 17 ก.ย. พาสปอร์ตใช้ยืนยันตัวตนได้

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง สั่งจับตาเด่น 9 ตรงงวดวันพุธ 16/9/69

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 16/9/69 ชูเลขเด่นจับคู่ หวยออกวันพุธ

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้ ข่าว

ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ต้องทำอะไรบ้าง ลงทะเบียนก่อน 17 ก.ย. พาสปอร์ตใช้ยืนยันตัวตนได้

4 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง สั่งจับตาเด่น 9 ตรงงวดวันพุธ 16/9/69

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เดินหน้าตรวจ “ซาบัด ป่าตอง” ขีดเส้นเสร็จใน 7 วัน โยงสุสานยิวหรือไม่?

21 นาที ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 16/9/69 ชูเลขเด่นจับคู่ หวยออกวันพุธ

24 นาที ที่แล้ว
สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง ข่าว

สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง

28 นาที ที่แล้ว
รถตู้ชนประสานงาแอฟริกาใต้ดับ 21 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สลดแอฟริกาใต้! รถตู้ 2 คันชนประสานงา ก่อนเอสยูวีพุ่งเสยซ้ำ ดับพุ่ง 21 ศพ

28 นาที ที่แล้ว
กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี การเงิน

กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจนิวยอร์กเผยรายละเอียด หนุ่มสาวถูกรถไฟชนดับ เป็นเพื่อนรัก-เพิ่งได้งานใหม่

33 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังแฉวีรกรรม ใคร? พระเอกแถวหน้า ถูกโยงปมฉาว แอบแซ่บเมียชาวบ้าน

37 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ป๋อง สุพรรณ คือใคร ข่าว

ประวัติ ป๋อง สุพรรณ คือใคร จากเด็กจบ ป.6 สู่เซียนพระแถวหน้าของไทย

42 นาที ที่แล้ว
ทนายเผยปม รัวหมัดสาวเพื่อนบ้าน ยันไม่ได้วางกล่องโฟมขวางทาง จ่อฟ้องกลับ ข่าว

ทนายเผยปม รัวหมัดสาวเพื่อนบ้าน ยันไม่ได้วางกล่องโฟมขวางทาง จ่อฟ้องกลับ

44 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย บ็อบ แม็กกี ดีไซเนอร์คู่บุญ Cher เสียชีวิตในวัย 87 ปี

44 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด มหาทักษา งวด 16/9/69 เปิดตารางเลขเด่น หวยวันพุธ เลขเด็ด

เลขเด็ด มหาทักษา งวด 16/9/69 เปิดตารางเลขเด่น หวยวันพุธ

49 นาที ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษหลังไลฟ์สดคนโยงดราม่าวัดดัง ข่าว

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษ หลังไลฟ์สดทำคนโยงวัดดัง ไม่ได้ทำให้เสียหาย

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชัยโสโร” ยืนยันไม่เคยดำเนินคดีฟ้องร้องแฟนคลับ แต่มีดำเนินคดีบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับ “เฟ็ดเฟ่”

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” กาง 3 ปัญหาหลัง กกต. สั่งฟ้อง สว. 26 คน ไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซลีน ดิออน นักร้อง My Heart Will Go On จาก Titanic กลับมาจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ 6 ปี บันเทิง

เซลีน ดิออน นักร้อง My Heart Will Go On จาก ไททานิค กลับมาจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ 6 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือเฟอร์รีพลิกคว่ำในทะเลชวา เสียชีวิตแล้ว 6 ศพ สูญหายอีก 129 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปอป้อ ทรัพย์สิรี ขอโทษแฟนคลับ หลังแท็กสตอรี่หา อิงฟ้า รับอยากพัฒนาความสัมพันธ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ครูไก่ ครูสอนรำไทยลิซ่า ข่าว

รู้จัก ครูไก่ ครูสอนรำไทย “ลิซ่า” ผู้คร่ำหวอดวงการโขน หลังกัมพูชาเคลมมั่วเป็นคนเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขึ้นค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ รถ 4 ล้อจ่าย 80 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 2569 เศรษฐกิจ

ขึ้นค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ รถ 4 ล้อจ่าย 80 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุญข้าวสาก 2569 วันไหน ทำไมปีนี้ช้ากว่าปีก่อนถึง 19 วัน ข่าว

บุญข้าวสาก 2569 วันไหน ทำไมตรง 26 ก.ย. ช้ากว่าปีก่อน 19 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กมธ.ศาสนา ขอหยุดนำพุทธศาสนาทำเป็นคอนเทนต์ ไม่ใช่เรื่องขำระวังคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สมชัย เอาจริง! ขอฉันทามติประชาชน จ้างทนายฟ้อง กกต. ทุกชุด ปมคดีฮั้ว สว.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button