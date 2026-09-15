สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษ หลังไลฟ์สดทำคนโยงวัดดัง ไม่ได้ทำให้เสียหาย
สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ ทิ้งบอม์บทำคนโยงถึงวัดดัง ล่าสุดขอโทษแล้ว น้อมรับผิดหากทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน ยืนยันไม่มีเจตนาทำให้เสียหาย ย้ำเคารพทุกความศรัทธา
จากกรณีของ อดีตหลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร (หลวงพ่อโชติ เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หรือสมีโชติ ลาสิกขา หลังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสีกาคนสนิท และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ฯ, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ/ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตฯ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติ/ละเว้นโดยมิชอบ และสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
ฝั่งเซียนพระชื่อดังอย่าง บอย ท่าพระจันทร์ ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟน ๆ มีช่วงหนึ่งกล่าวถึงกรณีพระและวัดดังที่มีพฤติกรรมชัดเจนกว่ามีโชติ แต่ปัจจุบันวัดดังกล่าวเงียบไปแล้ว
ในเวลาต่อมา บอย ท่าพระจันทร์ ขอออกมาชี้แจงหลังมีคนโยงเรื่องที่ตนกล่าวกับวัดดังแห่งหนึ่ง ระบุว่า
“#สวัสดีครับทุกท่าน ขอชี้แจงเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับ
1. ผมไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือหลวงพ่อท่านใดทั้งสิ้น จึงขอความกรุณาอย่าเพิ่งเชื่อมโยงหรือตีความเกินกว่าสิ่งที่ผมได้กล่าวไว้ และขออย่านำสิ่งที่ผมไม่ได้พูดไปกล่าวแทนผมครับ
2. ผมไม่เคยไปขอสร้างวัตถุมงคลกับวัดที่กำลังถูกพูดถึงแต่อย่างใด จึงขอให้ทุกท่านสบายใจและไม่ต้องกังวลกับเรื่องดังกล่าวครับ
3. ขอความกรุณาอย่าเพิ่งรีบด่วนกล่าวโทษหรือพาดพิงถึงผม เพราะสิ่งที่ผมพูดอาจไม่ได้หมายถึงท่านหรือบุคคลใดโดยเฉพาะตั้งแต่แรกครับ
หากผมประสงค์จะกล่าวถึงใคร ผมสามารถพูดได้ด้วยตัวเองครับ จึงไม่จำเป็นต้องรีบตีความหรือเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับเรื่องที่ผมไม่ได้เอ่ยถึง
และขอความกรุณาอย่านำประเด็นหรือดราม่าของบุคคลอื่นมาเชื่อมโยงกับผม หากเรื่องใดไม่มีชื่อผม ก็ขอให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและไม่ต้องเพิ่มเติมชื่อผมเข้าไปครับ”
จากนั้น เซียนพระคนดัง ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งว่า “ผมขอยืนยันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี ว่าผมไม่เคยขอสร้างพระกับวัดที่ถูกกล่าวถึง แม้แต่ครั้งเดียวจึงอย่าโยงว่า ‘วัดไม่ให้สร้างเลยออกมาพูด’ เพราะไม่ใช่ความจริงครับ
ที่สำคัญ ผมยังไม่เคยเอ่ยชื่อวัดหรือหลวงพ่อองค์ใด แต่แปลกใจว่า…ทำไมบางคนถึงรีบออกตัวจนเกินงาม
#ศรัทธาองค์พ่อจตุคามรามเท #ศรัทธาองค์ท้าวเวสสุวรรณ #บอยท่าพระจันทร์”
หลังถูกชาวเน็ตจับโยงประเด็นไปต่าง ๆ นานา ๆ ล่าสุด บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น หากข้อความหรือคลิปเสียงของตนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากล่าวถึงบุคคลหรือสถานที่ใดให้เกิดความเสียหาย ตนเคารพความศรัทธาและความคิดเห็นของทุกคน
“ก่อนอื่น ผมขออภัยทุกท่าน หากข้อความก่อนหน้านี้หรือคลิปเสียงทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ผมขอชี้แจงด้วยความเคารพว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้มีเจตนากล่าวถึง กล่าวหา หรือทำให้บุคคล หน่วยงาน หรือสถานที่ใดเกิดความเสียหาย หากถ้อยคำที่ผ่านมาอาจทำให้เกิดความเข้าใจเป็นอย่างอื่น ผมขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ
ผมเคารพในความศรัทธาและความคิดเห็นของทุกท่าน และหวังว่าคำชี้แจงนี้จะช่วยลดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยไม่กระทบต่อความรู้สึกหรือความศรัทธาของผู้ใด”
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