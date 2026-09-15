สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษ หลังไลฟ์สดทำคนโยงวัดดัง ไม่ได้ทำให้เสียหาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:12 น.
บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษหลังไลฟ์สดคนโยงดราม่าวัดดัง

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ ทิ้งบอม์บทำคนโยงถึงวัดดัง ล่าสุดขอโทษแล้ว น้อมรับผิดหากทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน ยืนยันไม่มีเจตนาทำให้เสียหาย ย้ำเคารพทุกความศรัทธา

จากกรณีของ อดีตหลวงพ่ออติโชติ ธมฺมวโร (หลวงพ่อโชติ เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หรือสมีโชติ ลาสิกขา หลังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสีกาคนสนิท และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ฯ, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ/ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตฯ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติ/ละเว้นโดยมิชอบ และสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน

ฝั่งเซียนพระชื่อดังอย่าง บอย ท่าพระจันทร์ ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟน ๆ มีช่วงหนึ่งกล่าวถึงกรณีพระและวัดดังที่มีพฤติกรรมชัดเจนกว่ามีโชติ แต่ปัจจุบันวัดดังกล่าวเงียบไปแล้ว

โฆษณา

ในเวลาต่อมา บอย ท่าพระจันทร์ ขอออกมาชี้แจงหลังมีคนโยงเรื่องที่ตนกล่าวกับวัดดังแห่งหนึ่ง ระบุว่า

“#สวัสดีครับทุกท่าน ขอชี้แจงเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับ

1. ผมไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือหลวงพ่อท่านใดทั้งสิ้น จึงขอความกรุณาอย่าเพิ่งเชื่อมโยงหรือตีความเกินกว่าสิ่งที่ผมได้กล่าวไว้ และขออย่านำสิ่งที่ผมไม่ได้พูดไปกล่าวแทนผมครับ

2. ผมไม่เคยไปขอสร้างวัตถุมงคลกับวัดที่กำลังถูกพูดถึงแต่อย่างใด จึงขอให้ทุกท่านสบายใจและไม่ต้องกังวลกับเรื่องดังกล่าวครับ

โฆษณา

3. ขอความกรุณาอย่าเพิ่งรีบด่วนกล่าวโทษหรือพาดพิงถึงผม เพราะสิ่งที่ผมพูดอาจไม่ได้หมายถึงท่านหรือบุคคลใดโดยเฉพาะตั้งแต่แรกครับ

หากผมประสงค์จะกล่าวถึงใคร ผมสามารถพูดได้ด้วยตัวเองครับ จึงไม่จำเป็นต้องรีบตีความหรือเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับเรื่องที่ผมไม่ได้เอ่ยถึง

และขอความกรุณาอย่านำประเด็นหรือดราม่าของบุคคลอื่นมาเชื่อมโยงกับผม หากเรื่องใดไม่มีชื่อผม ก็ขอให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและไม่ต้องเพิ่มเติมชื่อผมเข้าไปครับ”

บอย ท่าพระจันทร์ ไม่ได้พูดชื่อวัด-หลวงพ่อ วอนหยุดโยง
ภาพจาก Facebook : บอย ท่าพระจันทร์

จากนั้น เซียนพระคนดัง ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งว่า “ผมขอยืนยันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี ว่าผมไม่เคยขอสร้างพระกับวัดที่ถูกกล่าวถึง แม้แต่ครั้งเดียวจึงอย่าโยงว่า ‘วัดไม่ให้สร้างเลยออกมาพูด’ เพราะไม่ใช่ความจริงครับ

โฆษณา

ที่สำคัญ ผมยังไม่เคยเอ่ยชื่อวัดหรือหลวงพ่อองค์ใด แต่แปลกใจว่า…ทำไมบางคนถึงรีบออกตัวจนเกินงาม
#ศรัทธาองค์พ่อจตุคามรามเท #ศรัทธาองค์ท้าวเวสสุวรรณ #บอยท่าพระจันทร์”

บอย ท่าพระจันทร์ สงสัย ทำไมบางคนถึงรีบออกตัวจนเกินงาม
ภาพจาก Facebook : บอย ท่าพระจันทร์

หลังถูกชาวเน็ตจับโยงประเด็นไปต่าง ๆ นานา ๆ ล่าสุด บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น หากข้อความหรือคลิปเสียงของตนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากล่าวถึงบุคคลหรือสถานที่ใดให้เกิดความเสียหาย ตนเคารพความศรัทธาและความคิดเห็นของทุกคน

“ก่อนอื่น ผมขออภัยทุกท่าน หากข้อความก่อนหน้านี้หรือคลิปเสียงทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ผมขอชี้แจงด้วยความเคารพว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้มีเจตนากล่าวถึง กล่าวหา หรือทำให้บุคคล หน่วยงาน หรือสถานที่ใดเกิดความเสียหาย หากถ้อยคำที่ผ่านมาอาจทำให้เกิดความเข้าใจเป็นอย่างอื่น ผมขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

ผมเคารพในความศรัทธาและความคิดเห็นของทุกท่าน และหวังว่าคำชี้แจงนี้จะช่วยลดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยไม่กระทบต่อความรู้สึกหรือความศรัทธาของผู้ใด”

โฆษณา
บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษหลังคลิปเสียงทำคนเข้าใตผิด
ภาพจาก Facebook : บอย ท่าพระจันทร์
บอย ท่าพระจันทร์
ภาพจาก Facebook : บอย ท่าพระจันทร์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:12 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ต้องทำอะไรบ้าง ลงทะเบียนก่อน 17 ก.ย. พาสปอร์ตใช้ยืนยันตัวตนได้

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง สั่งจับตาเด่น 9 ตรงงวดวันพุธ 16/9/69

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

เดินหน้าตรวจ “ซาบัด ป่าตอง” ขีดเส้นเสร็จใน 7 วัน โยงสุสานยิวหรือไม่?

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 16/9/69 ชูเลขเด่นจับคู่ หวยออกวันพุธ

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้ ข่าว

ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ต้องทำอะไรบ้าง ลงทะเบียนก่อน 17 ก.ย. พาสปอร์ตใช้ยืนยันตัวตนได้

4 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง สั่งจับตาเด่น 9 ตรงงวดวันพุธ 16/9/69

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เดินหน้าตรวจ “ซาบัด ป่าตอง” ขีดเส้นเสร็จใน 7 วัน โยงสุสานยิวหรือไม่?

21 นาที ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 16/9/69 ชูเลขเด่นจับคู่ หวยออกวันพุธ

24 นาที ที่แล้ว
สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง ข่าว

สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง

28 นาที ที่แล้ว
รถตู้ชนประสานงาแอฟริกาใต้ดับ 21 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สลดแอฟริกาใต้! รถตู้ 2 คันชนประสานงา ก่อนเอสยูวีพุ่งเสยซ้ำ ดับพุ่ง 21 ศพ

28 นาที ที่แล้ว
กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี การเงิน

กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจนิวยอร์กเผยรายละเอียด หนุ่มสาวถูกรถไฟชนดับ เป็นเพื่อนรัก-เพิ่งได้งานใหม่

33 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังแฉวีรกรรม ใคร? พระเอกแถวหน้า ถูกโยงปมฉาว แอบแซ่บเมียชาวบ้าน

37 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ป๋อง สุพรรณ คือใคร ข่าว

ประวัติ ป๋อง สุพรรณ คือใคร จากเด็กจบ ป.6 สู่เซียนพระแถวหน้าของไทย

42 นาที ที่แล้ว
ทนายเผยปม รัวหมัดสาวเพื่อนบ้าน ยันไม่ได้วางกล่องโฟมขวางทาง จ่อฟ้องกลับ ข่าว

ทนายเผยปม รัวหมัดสาวเพื่อนบ้าน ยันไม่ได้วางกล่องโฟมขวางทาง จ่อฟ้องกลับ

44 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย บ็อบ แม็กกี ดีไซเนอร์คู่บุญ Cher เสียชีวิตในวัย 87 ปี

44 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด มหาทักษา งวด 16/9/69 เปิดตารางเลขเด่น หวยวันพุธ เลขเด็ด

เลขเด็ด มหาทักษา งวด 16/9/69 เปิดตารางเลขเด่น หวยวันพุธ

49 นาที ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษหลังไลฟ์สดคนโยงดราม่าวัดดัง ข่าว

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษ หลังไลฟ์สดทำคนโยงวัดดัง ไม่ได้ทำให้เสียหาย

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชัยโสโร” ยืนยันไม่เคยดำเนินคดีฟ้องร้องแฟนคลับ แต่มีดำเนินคดีบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับ “เฟ็ดเฟ่”

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” กาง 3 ปัญหาหลัง กกต. สั่งฟ้อง สว. 26 คน ไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซลีน ดิออน นักร้อง My Heart Will Go On จาก Titanic กลับมาจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ 6 ปี บันเทิง

เซลีน ดิออน นักร้อง My Heart Will Go On จาก ไททานิค กลับมาจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ 6 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือเฟอร์รีพลิกคว่ำในทะเลชวา เสียชีวิตแล้ว 6 ศพ สูญหายอีก 129 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปอป้อ ทรัพย์สิรี ขอโทษแฟนคลับ หลังแท็กสตอรี่หา อิงฟ้า รับอยากพัฒนาความสัมพันธ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ครูไก่ ครูสอนรำไทยลิซ่า ข่าว

รู้จัก ครูไก่ ครูสอนรำไทย “ลิซ่า” ผู้คร่ำหวอดวงการโขน หลังกัมพูชาเคลมมั่วเป็นคนเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขึ้นค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ รถ 4 ล้อจ่าย 80 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 2569 เศรษฐกิจ

ขึ้นค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ รถ 4 ล้อจ่าย 80 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุญข้าวสาก 2569 วันไหน ทำไมปีนี้ช้ากว่าปีก่อนถึง 19 วัน ข่าว

บุญข้าวสาก 2569 วันไหน ทำไมตรง 26 ก.ย. ช้ากว่าปีก่อน 19 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กมธ.ศาสนา ขอหยุดนำพุทธศาสนาทำเป็นคอนเทนต์ ไม่ใช่เรื่องขำระวังคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สมชัย เอาจริง! ขอฉันทามติประชาชน จ้างทนายฟ้อง กกต. ทุกชุด ปมคดีฮั้ว สว.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button