เซลีน ดิออน นักร้อง My Heart Will Go On จาก ไททานิค กลับมาจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ 6 ปี
จากวันที่โรค SPS ทำให้ต้องยกเลิกทัวร์และไม่รู้ว่าจะร้องเพลงได้อีกเมื่อไร วันนี้เจ้าของเสียง My Heart Will Go On กลับมาร้อง 25 เพลงบนเวทีปารีส พร้อมตารางแสดงต่อเนื่องถึงปี 2027
เซลีน ดิออน นักร้องชาวแคนาดาที่คนไทยจำนวนมากคุ้นเสียงจากเพลง My Heart Will Go On เพลงประกอบภาพยนตร์ Titanic กลับมาจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 ปี
การแสดงมีขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2569 ที่ Plénitude Arena เมืองน็องแตร์ ใกล้กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังปัญหาสุขภาพทำให้เธอต้องห่างจากคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ปี 2020
คอนเสิร์ตเปิดด้วยเพลงภาษาฝรั่งเศส On ne change pas ระหว่างร้อง ดิออนหยุดเป็นช่วง ๆ เพื่อกลั้นน้ำตา ก่อนบอกผู้ชมว่านี่คือน้ำตาแห่งความสุขที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง
ตลอดการแสดง เธอร้องทั้งหมด 25 เพลง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที รวมเพลงดังอย่าง All By Myself และ My Heart Will Go On
สำหรับแฟนเพลงชาวไทย ชื่อของเซลีน ดิออนผูกติดกับ My Heart Will Go On มายาวนาน เพลงนี้แต่งขึ้นสำหรับภาพยนตร์ Titanic ของเจมส์ คาเมรอน ซึ่งออกฉายในปี 1997
เพลงประสบความสำเร็จทั่วโลก และกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ถูกจดจำควบคู่กับเรื่องราวของแจ็กและโรส
ต่อมาในงาน Grammy Awards ปี 1999 เพลงนี้คว้ารางวัล Record of the Year ขณะที่ดิออนได้รางวัล Best Female Pop Vocal Performance ส่วนเจมส์ ฮอร์เนอร์ และวิลล์ เจนนิงส์ ผู้แต่งเพลงได้รับรางวัล Song of the Year
การได้ยินเพลงนี้จากดิออนบนคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งจึงมีความหมายมากกว่าการนำเพลงฮิตเก่ากลับมาร้อง เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเธอจะสามารถกลับมาร้องเพลงต่อเนื่องตลอดทั้งคอนเสิร์ตได้เมื่อไร
ดิออนจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2020 ที่เมืองนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ระหว่างทัวร์ Courage World Tour
หลังแสดงไปแล้วกว่า 50 รอบ ทัวร์ส่วนที่เหลือต้องหยุดลงจากการระบาดของโควิด 19
ต่อมาในปี 2021 เธอต้องเลื่อนการแสดงที่ลาสเวกัสเพราะปัญหาสุขภาพ ก่อนยกเลิกคอนเสิร์ตเพิ่มเติมในปี 2022 เนื่องจากมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
เดือนธันวาคมปีเดียวกัน ดิออนเปิดเผยว่าได้รับการวินิจฉัยเป็น Stiff-Person Syndrome หรือ SPS
SPS เป็นโรคทางระบบประสาทจากภูมิคุ้มกันที่พบได้น้อย ผู้ป่วยอาจมีอาการกล้ามเนื้อแข็งและกล้ามเนื้อกระตุกอย่างเจ็บปวด
อาการแตกต่างกันในแต่ละคนและอาจรุนแรงขึ้นตามเวลา ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด แต่ยา การทำกายภาพบำบัด และการรักษาที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันสามารถช่วยควบคุมอาการได้
สำหรับดิออน อาการป่วยกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการแสดง เธอเคยอธิบายว่าอาการกล้ามเนื้อกระตุกส่งผลต่อชีวิตประจำวันและทำให้ไม่สามารถใช้เสียงร้องได้อย่างที่เคยทำ
เธอจึงต้องพักงาน และเข้าสู่กระบวนการรักษากับฟื้นฟูร่างกายต่อเนื่องหลายปี
แฟนเพลงเคยเห็นสัญญาณการกลับมาครั้งสำคัญเมื่อปี 2024 เมื่อดิออนปรากฏตัวในพิธีเปิดโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีส
ครั้งนั้นเธอร้องเพลง Hymne à l’amour ของเอดิธ เปียฟ จากหอไอเฟล เป็นการกลับมาร้องสดต่อสาธารณะ แต่ยังเป็นเพียงการแสดงเพลงเดียว ไม่ใช่คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเหมือนครั้งล่าสุด
เดือนมีนาคม 2026 ดิออนประกาศว่าจะกลับมาจัดการแสดงในปารีส พร้อมบอกแฟนเพลงว่าเธอรู้สึกแข็งแรงขึ้นและพร้อมกลับมาร้องเพลงอีกครั้ง
เดิมประกาศไว้ 10 รอบ ก่อนเพิ่มรอบตามมา เว็บไซต์ทางการปัจจุบันระบุตาราง CELINE DION PARIS 2026-2027 รวม 26 รอบ
จำนวนนี้แบ่งเป็น 16 รอบ ระหว่างวันที่ 12 กันยายนถึง 17 ตุลาคม 2026 และอีก 10 รอบ ระหว่างวันที่ 8 ถึง 29 พฤษภาคม 2027
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