ขึ้นค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ รถ 4 ล้อจ่าย 80 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 09:35 น.
ขึ้นค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ รถ 4 ล้อจ่าย 80 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 2569

ขึ้นค่าผ่านทางพิเศษ ประจิมรัถยา หรือทางด่วนศรีรัช–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รถยนต์ 4 ล้อเพิ่มจาก 65 เป็น 80 บาท ส่วนรถขนาดใหญ่ปรับสูงสุด 35 บาท มีผลวันที่ 15 ธันวาคม 2569

ผู้ใช้ทางด่วนเตรียมจ่ายเพิ่ม หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษประจิมรัถยาเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทรถที่ต้องเสียหรือได้รับยกเว้น และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา

ประกาศดังกล่าวลงนามโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 กำหนดปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัถยา หรือทางพิเศษสายศรีรัช–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป

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ค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ ราคาใหม่

อัตราค่าผ่านทางใหม่แบ่งตามประเภทรถ ดังนี้

ประเภทรถ ราคาเดิม ราคาใหม่ เพิ่มขึ้น
รถไม่เกิน 4 ล้อ 65 บาท 80 บาท 15 บาท
รถเกิน 4 ล้อ แต่ไม่เกิน 10 ล้อ 105 บาท 130 บาท 25 บาท
รถเกิน 10 ล้อ 150 บาท 185 บาท 35 บาท

การปรับครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน ซึ่งกำหนดให้ปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัถยาทุก 5 ปี โดยเพิ่มครั้งละ 15 บาทสำหรับรถ 4 ล้อ 25 บาทสำหรับรถ 6–10 ล้อ และ 35 บาทสำหรับรถมากกว่า 10 ล้อ การปรับครั้งก่อนมีผลเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

ทางพิเศษประจิมรัถยาเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทางพิเศษศรีรัชกับถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก ผ่านพื้นที่บางซื่อ บางกรวย บางพลัด ตลิ่งชัน และฉิมพลี ช่วยรองรับการเดินทางระหว่างฝั่งธนบุรีกับใจกลางกรุงเทพมหานคร

สำหรับรถที่เดินทางจากทางพิเศษประจิมรัถยาเข้าสู่ทางพิเศษศรีรัชหรือทางพิเศษเฉลิมมหานคร จะต้องชำระค่าผ่านทางของโครงข่ายดังกล่าวเพิ่มเติม ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อ 2 ตามอัตราที่กำหนด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 09:35 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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