ขึ้นค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ รถ 4 ล้อจ่าย 80 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 2569
ขึ้นค่าผ่านทางพิเศษ ประจิมรัถยา หรือทางด่วนศรีรัช–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รถยนต์ 4 ล้อเพิ่มจาก 65 เป็น 80 บาท ส่วนรถขนาดใหญ่ปรับสูงสุด 35 บาท มีผลวันที่ 15 ธันวาคม 2569
ผู้ใช้ทางด่วนเตรียมจ่ายเพิ่ม หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษประจิมรัถยาเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทรถที่ต้องเสียหรือได้รับยกเว้น และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา
ประกาศดังกล่าวลงนามโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 กำหนดปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัถยา หรือทางพิเศษสายศรีรัช–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป
ค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ ราคาใหม่
อัตราค่าผ่านทางใหม่แบ่งตามประเภทรถ ดังนี้
|ประเภทรถ
|ราคาเดิม
|ราคาใหม่
|เพิ่มขึ้น
|รถไม่เกิน 4 ล้อ
|65 บาท
|80 บาท
|15 บาท
|รถเกิน 4 ล้อ แต่ไม่เกิน 10 ล้อ
|105 บาท
|130 บาท
|25 บาท
|รถเกิน 10 ล้อ
|150 บาท
|185 บาท
|35 บาท
การปรับครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน ซึ่งกำหนดให้ปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัถยาทุก 5 ปี โดยเพิ่มครั้งละ 15 บาทสำหรับรถ 4 ล้อ 25 บาทสำหรับรถ 6–10 ล้อ และ 35 บาทสำหรับรถมากกว่า 10 ล้อ การปรับครั้งก่อนมีผลเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
ทางพิเศษประจิมรัถยาเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทางพิเศษศรีรัชกับถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก ผ่านพื้นที่บางซื่อ บางกรวย บางพลัด ตลิ่งชัน และฉิมพลี ช่วยรองรับการเดินทางระหว่างฝั่งธนบุรีกับใจกลางกรุงเทพมหานคร
สำหรับรถที่เดินทางจากทางพิเศษประจิมรัถยาเข้าสู่ทางพิเศษศรีรัชหรือทางพิเศษเฉลิมมหานคร จะต้องชำระค่าผ่านทางของโครงข่ายดังกล่าวเพิ่มเติม ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อ 2 ตามอัตราที่กำหนด
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