เรือเฟอร์รีพลิกคว่ำในทะเลชวา เสียชีวิตแล้ว 6 ศพ สูญหายอีก 129 ราย
เรือเฟอร์รีพลิกคว่ำในทะเลชวา เสียชีวิตแล้ว 6 ศพ สูญหายอีก 129 ราย หลังเจอคลื่นสูง 3 เมตรเล่นงาน ขณะเดินทางข้ามจังหวัดในอินโด
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าว AP รายงานว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมตามหาผู้สูญหาย 129 ราย ภายหลังจากเหตุเรือเฟอร์รีพลิกคว่ำในทะเลชวา ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ศพ
โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้ 108 คน ซึ่งทางการได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ร่วมภารกิจขึ้นมาเป็น 655 คน พร้อมส่งทีมดำน้ำและใช้โดรนจับความร้อนใต้น้ำ ทางทีมกู้ภัยให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาหวังพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นในเร็ววันนี้
สำหรับเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวมกันกว่า 240 คนได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ภายหลังจากที่เรือเจอคลื่นสูง 3 เมตร ขณะเดินทางจาก เมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออก ไปยังเมืองบันจาร์มาซินในจังหวัดกาลีมันตันใต้ บนเกาะบอร์เนียว ก่อนจะขาดการติดต่อไปในที่สุด และทราบว่าเรือลำดังกล่าวพลิกคว่ำในที่สุด
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