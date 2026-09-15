กมธ.ศาสนา ขอหยุดนำพุทธศาสนาทำเป็นคอนเทนต์ ไม่ใช่เรื่องขำระวังคุก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 09:22 น.

นางธิวัลรัตน์ ประธานกมธ.ศาสนา ขอหยุดนำพุทธศาสนาทำเป็นคอนเทนต์ ไม่ใช่เรื่องขำระวังคุก มีกฎหมายแต่งตัวเป็นนักบวชโดยมิชอบ

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวเตือนสติสังคม ภายหลังปรากฏการนำกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์หรือสมีโชติ ซึ่งกำลังเป็นข่าว และอยู่ในความสนใจของประชาชน ไปดัดแปลง ล้อเลียน แต่งกายเลียนแบบ หรือสร้างคอนเทนต์ในลักษณะสองแง่สองง่ามและลามก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการแสดงบนเวที เพื่อเรียกเสียงหัวเราะ ยอดไลค์ ยอดแชร์ และยอดรับชม

ไม่ว่าจะกระทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความคึกคะนอง หรือมีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์จากกระแสข่าว ขอให้ทุกฝ่ายหยุดคิดก่อนเผยแพร่ เพราะเรื่องดังกล่าวไม่ได้กระทบเพียงบุคคลหนึ่งบุคคลใด แต่กำลังพาดพิงไปถึง สมณเพศ สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา และความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก

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คนคนหนึ่งอาจประพฤติผิดและเสื่อมจากสมณเพศได้ แต่พระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมตามคนคนนั้น อย่าเอาความผิดของบุคคลหนึ่งมาเป็นข้ออ้างในการเหยียบย่ำสิ่งที่คนทั้งประเทศเคารพ ก่อนจะล้อ ก่อนจะแชร์ หรือก่อนจะเอาขึ้นเวที ขอให้คิดสักนิดว่าเสียงหัวเราะของเรา กำลังแลกมาด้วยความสะเทือนใจของชาวพุทธหรือไม่

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการสร้างสรรค์เนื้อหามีขอบเขต โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับศาสนาและการแสดงออกในลักษณะลามก ไม่ควรเข้าใจว่าการอ้างว่าเป็น “มุกตลก” หรือ “คอนเทนต์” จะทำให้พ้นจากความรับผิดตามกฎหมายได้ทุกกรณี

ทั้งนี้ หากมีการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายแสดงตนเป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นนั้น อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่หากพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำต่อวัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพทางศาสนาในลักษณะเหยียดหยาม อาจต้องพิจารณา มาตรา 206 ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการแสดงลามกต่อหน้าธารกำนัลอาจเข้าข่าย มาตรา 388 มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและองค์ประกอบความผิดเป็นรายกรณี

สังคมสามารถวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่กระทำผิดได้เต็มที่ และผู้กระทำผิดก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง แต่ต้องแยกให้ออกระหว่าง “การตรวจสอบคนทำผิด” กับ “การนำศาสนามาย่ำยีเพื่อความบันเทิง” เพราะสองเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน พร้อมเรียกร้องให้ประชาชน ผู้จัดงาน ผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผู้ผลิตคอนเทนต์ อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ช่วยกันสอดส่อง หากพบการแสดงหรือพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายดูหมิ่น เหยียดหยามศาสนา แต่งกายแอบอ้างเป็นพระสงฆ์ หรือแสดงออกในลักษณะลามกไม่เหมาะสม ขอให้รวบรวมหลักฐานและแจ้งตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย

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“ยอดไลก์อาจอยู่เพียงไม่กี่วัน คลิปไวรัลอาจถูกลืมในไม่กี่สัปดาห์ แต่บาดแผลที่เกิดกับศรัทธาของผู้คนอาจอยู่ยาวนานกว่านั้น อย่าปล่อยให้ความคึกคะนองของคนไม่กี่คน กลายเป็นการทำร้ายความรู้สึกของชาวพุทธทั้งสังคม” นางธิวัลรัตน์ กล่าวปิดท้าย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 09:22 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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