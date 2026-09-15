บุญข้าวสาก 2569 วันไหน ทำไมตรง 26 ก.ย. ช้ากว่าปีก่อน 19 วัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:19 น.
บุญข้าวสาก 2569 วันไหน ทำไมปีนี้ช้ากว่าปีก่อนถึง 19 วัน

บุญข้าวสากปี 2569 ตรงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 วันตามปฏิทินสากลช้ากว่าปี 2568 เพราะปีนี้เป็นปีอธิกมาส มีเดือน 8 สองหน

บุญข้าวสาก 2569 ตรงกับวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นประเพณีเดือนสิบของชาวอีสานสำหรับทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ โดยปฏิทินเดือนกันยายนของ Thai PBS ระบุวันที่และวันทางจันทรคติตรงกันว่า 26 กันยายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

เมื่อเทียบกับปี 2568 บุญข้าวสากตรงกับวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เช่นเดียวกัน เท่ากับว่าปีนี้วันตามปฏิทินสากลช้ากว่าปีก่อน 19 วัน ข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นเมื่อปี 2568 ยืนยันว่า วันที่ 7 กันยายนตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 และมีการจัดกิจกรรมบุญข้าวสากในวันนั้น

โฆษณา

สาเหตุไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนกำหนดบุญข้าวสาก เพราะประเพณียังคงยึดวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เหมือนเดิม แต่ปี 2569 เป็นปีอธิกมาส หรือปีที่ปฏิทินจันทรคติเพิ่มเดือนขึ้นมาอีกหนึ่งเดือน

บุญข้าวสากปี 2569 ตรงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน
บุญข้าวสากปี 2569 ตรงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

กรมประชาสัมพันธ์เผยข้อมูลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งอ้างประกาศสงกรานต์ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ระบุว่า พ.ศ. 2569 ทางจันทรคติเป็นปีอธิกมาส ส่วนทางสุริยคติเป็นปีปกติ

ปีอธิกมาสมีเดือน 8 สองหน จึงมีทั้งหมด 13 เดือน แทนที่จะมี 12 เดือนเหมือนปีจันทรคติปกติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาอธิบายว่า ปฏิทินจันทรคติไทยต้องเพิ่มเดือนเป็นระยะ เพราะปีจันทรคติปกติสั้นกว่าปีสุริยคติประมาณ 11 วัน หากไม่ปรับ วันตามจันทรคติจะค่อย ๆ เคลื่อนออกจากฤดูกาล

ปฏิทินปี 2569 ระบุว่าเป็นปีอธิกมาสปกติวาร มี 384 วัน เนื่องจากเพิ่มเดือน 8 อีก 30 วัน ขณะที่ปีสุริยคติ 2569 เป็นปีปกติ มี 365 วัน

โฆษณา

เมื่อนับจากขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 วันที่ 7 กันยายน 2568 จนถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 วันที่ 26 กันยายน 2569 จึงห่างกัน 384 วัน มากกว่ารอบปีสุริยคติปกติ 19 วัน นี่คือเหตุผลที่บุญข้าวสากปีนี้ไปปรากฏในวันที่ 26 กันยายน แทนที่จะอยู่ช่วงต้นเดือนเหมือนปีก่อน

บุญข้าวสากเป็นหนึ่งในฮีตสิบสองของชาวอีสาน จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 จุดประสงค์หลักคือทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติและผู้ล่วงลับ ประเพณีในหลายพื้นที่มีการเตรียมสำรับอาหารและเครื่องไทยทาน แล้วเขียนชื่อเจ้าของสำรับลงในสลากให้พระภิกษุหรือสามเณรจับ พระรูปใดจับได้ชื่อของใคร เจ้าของสำรับจะนำอาหารและเครื่องไทยทานไปถวายพระรูปนั้น ก่อนกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

บางชุมชนยังนำห่อข้าวสากไปวางตามบริเวณวัด พร้อมบอกกล่าวถึงญาติผู้ล่วงลับ และนำอาหารบางส่วนไปวางตามไร่นาเพื่อเลี้ยงตาแฮกตามความเชื่อท้องถิ่น รูปแบบพิธีจึงอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่

ก่อนถึงบุญข้าวสาก ชาวอีสานมีบุญข้าวประดับดินในเดือน 9 ซึ่งปี 2569 ตรงกับวันศุกร์ที่ 11 กันยายน แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ประเพณีนี้มีการนำอาหารคาวหวานใส่ห่อหรือกระทงไปวางตามบริเวณวัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับและผู้ไม่มีญาติ

โฆษณา

ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลกกทองอธิบายว่า บุญข้าวสากเดือน 10 เป็นประเพณีที่ต่อเนื่องจากบุญข้าวประดับดินเดือน 9 ตามความเชื่อของท้องถิ่น โดยบุญข้าวประดับดินเป็นช่วงทำบุญแก่ผู้ล่วงลับ ส่วนบุญข้าวสากมีคติเรื่องการส่งผู้ล่วงลับกลับสู่แดนของตน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 10:19 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ต้องทำอะไรบ้าง ลงทะเบียนก่อน 17 ก.ย. พาสปอร์ตใช้ยืนยันตัวตนได้

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง สั่งจับตาเด่น 9 ตรงงวดวันพุธ 16/9/69

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

เดินหน้าตรวจ “ซาบัด ป่าตอง” ขีดเส้นเสร็จใน 7 วัน โยงสุสานยิวหรือไม่?

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 16/9/69 ชูเลขเด่นจับคู่ หวยออกวันพุธ

เผยแพร่: 15 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้ ข่าว

ป้าดาจ่องานเข้า “ทนายอนันต์ชัย” นัดแถลงข่าวใหญ่ คดีวัดป่าอดุลยาราม พรุ่งนี้

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ 2026 ต้องทำอะไรบ้าง ลงทะเบียนก่อน 17 ก.ย. พาสปอร์ตใช้ยืนยันตัวตนได้

3 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง สั่งจับตาเด่น 9 ตรงงวดวันพุธ 16/9/69

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เดินหน้าตรวจ “ซาบัด ป่าตอง” ขีดเส้นเสร็จใน 7 วัน โยงสุสานยิวหรือไม่?

20 นาที ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย งวด 16/9/69 ชูเลขเด่นจับคู่ หวยออกวันพุธ

23 นาที ที่แล้ว
สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง ข่าว

สำนักพุทธฯ ลำปาง ขอให้หลีกเลี่ยง ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา ล้อเลียนเพื่อความบันเทิง

27 นาที ที่แล้ว
รถตู้ชนประสานงาแอฟริกาใต้ดับ 21 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สลดแอฟริกาใต้! รถตู้ 2 คันชนประสานงา ก่อนเอสยูวีพุ่งเสยซ้ำ ดับพุ่ง 21 ศพ

27 นาที ที่แล้ว
กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี การเงิน

กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์เบิกค่ายาข้าราชการ ยังไม่ต้องร่วมจ่ายยาทุกกรณี

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจนิวยอร์กเผยรายละเอียด หนุ่มสาวถูกรถไฟชนดับ เป็นเพื่อนรัก-เพิ่งได้งานใหม่

32 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังแฉวีรกรรม ใคร? พระเอกแถวหน้า ถูกโยงปมฉาว แอบแซ่บเมียชาวบ้าน

36 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ป๋อง สุพรรณ คือใคร ข่าว

ประวัติ ป๋อง สุพรรณ คือใคร จากเด็กจบ ป.6 สู่เซียนพระแถวหน้าของไทย

41 นาที ที่แล้ว
ทนายเผยปม รัวหมัดสาวเพื่อนบ้าน ยันไม่ได้วางกล่องโฟมขวางทาง จ่อฟ้องกลับ ข่าว

ทนายเผยปม รัวหมัดสาวเพื่อนบ้าน ยันไม่ได้วางกล่องโฟมขวางทาง จ่อฟ้องกลับ

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย บ็อบ แม็กกี ดีไซเนอร์คู่บุญ Cher เสียชีวิตในวัย 87 ปี

43 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด มหาทักษา งวด 16/9/69 เปิดตารางเลขเด่น หวยวันพุธ เลขเด็ด

เลขเด็ด มหาทักษา งวด 16/9/69 เปิดตารางเลขเด่น หวยวันพุธ

48 นาที ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษหลังไลฟ์สดคนโยงดราม่าวัดดัง ข่าว

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ ขอโทษ หลังไลฟ์สดทำคนโยงวัดดัง ไม่ได้ทำให้เสียหาย

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชัยโสโร” ยืนยันไม่เคยดำเนินคดีฟ้องร้องแฟนคลับ แต่มีดำเนินคดีบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับ “เฟ็ดเฟ่”

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” กาง 3 ปัญหาหลัง กกต. สั่งฟ้อง สว. 26 คน ไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซลีน ดิออน นักร้อง My Heart Will Go On จาก Titanic กลับมาจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ 6 ปี บันเทิง

เซลีน ดิออน นักร้อง My Heart Will Go On จาก ไททานิค กลับมาจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ 6 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือเฟอร์รีพลิกคว่ำในทะเลชวา เสียชีวิตแล้ว 6 ศพ สูญหายอีก 129 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปอป้อ ทรัพย์สิรี ขอโทษแฟนคลับ หลังแท็กสตอรี่หา อิงฟ้า รับอยากพัฒนาความสัมพันธ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ครูไก่ ครูสอนรำไทยลิซ่า ข่าว

รู้จัก ครูไก่ ครูสอนรำไทย “ลิซ่า” ผู้คร่ำหวอดวงการโขน หลังกัมพูชาเคลมมั่วเป็นคนเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขึ้นค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ รถ 4 ล้อจ่าย 80 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 2569 เศรษฐกิจ

ขึ้นค่าทางด่วนศรีรัช–วงแหวนฯ รถ 4 ล้อจ่าย 80 บาท เริ่ม 15 ธ.ค. 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุญข้าวสาก 2569 วันไหน ทำไมปีนี้ช้ากว่าปีก่อนถึง 19 วัน ข่าว

บุญข้าวสาก 2569 วันไหน ทำไมตรง 26 ก.ย. ช้ากว่าปีก่อน 19 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กมธ.ศาสนา ขอหยุดนำพุทธศาสนาทำเป็นคอนเทนต์ ไม่ใช่เรื่องขำระวังคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สมชัย เอาจริง! ขอฉันทามติประชาชน จ้างทนายฟ้อง กกต. ทุกชุด ปมคดีฮั้ว สว.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button