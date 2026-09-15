รู้จัก ครูไก่ ครูสอนรำไทย “ลิซ่า” ผู้คร่ำหวอดวงการโขน หลังกัมพูชาเคลมมั่วเป็นคนเขมร
ประวัติ “ครูไก่” ผศ.ดร.สุรัตน์ จงดา ครูสอนรำไทยให้ ลิซ่า BlackPink ในซีรีส์ The White Lotus เจอดราม่ากัมพูชาเคลมมั่วเป็นคนเขมร
จากกระแสดราม่าข้ามประเทศ กรณี ลิซ่า BlackPink ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีเรื่องยาว Always Lalisa ถ่ายทอดชีวิตช่วงเปลี่ยนผ่านก้าวสู่เส้นทางศิลปินเดี่ยวเต็มตัว โดยตัวอย่างสารคดีมีฉากที่ลิซ่าซ้อมรำระบำศรีวิชัยกับคณะไก่แก้วการละคร ภายในห้องซ้อมของโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต ช่วงถ่ายทำซีรีส์ The White Lotus ซีซัน 3 เมื่อเดือนเมษายน 2024 ที่ผ่านมา
ฉากซ้อมรำไทยนี้ทำให้ชาวกัมพูชาบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นโจมตี อ้างว่าจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของลิซ่าเคยเป็นอดีตจังหวัดของกัมพูชา และอ้างว่าวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลมาจากเขมร รวมถึงปล่อยข่าวลือว่าครูที่สอนลิซ่ารำเป็นชาวกัมพูชาจนแฟนคลับชาวไทยต้องออกมาปกป้องและช่วยกันชี้แจงความจริง
ประวัติ ครูไก่ ผู้อยู่เบื้องหลังสอนรำไทยให้ “ลิซ่า”
บุคคลสำคัญที่ช่วยสอนรำให้สาวลิซ่าในซีรีส์คือ ผศ.ดร.สุรัตน์ จงดา หรือ “ครูไก่” อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดง และพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย หลังจากมีกระแสข่าวลือจากฝั่งกัมพูชา ล่าสุด เจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กด้วยการโพสต์อิโมจิหัวเราะเพื่อตอบกลับข่าวเท็จ พร้อมชื่นชมรักร้องสาวว่าเธอรำสวยและต่อท่าได้ไว
ครูไก่ถือเป็นผู้คร่ำหวอดในวงการศิลปะการแสดงของไทย มีผลงานที่โดดเด่นมากมาย เช่น เป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานสร้างสรรค์การแสดงโขนพระราชทาน ออกแบบเครื่องแต่งกายย้อนยุคในสื่อละครและภาพยนตร์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรรับเชิญและผู้ออกแบบชุดการแสดงในรายการคุณพระช่วย รวมถึงคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดมาตั้งแต่ปีแรก
จุดเริ่มต้นความรักในนาฏศิลป์เกิดจากความสนุกในวัยเด็กที่ได้ชมศิลปะพื้นบ้าน รู้จักประเพณีโบราณ และซึมซับวิถีชีวิตท้องถิ่นจนเกิดความผูกพันอย่างลึกซึ้ง ครูไก่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ทันทีที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนจะเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพฯ ในสาขาที่ชื่นชอบ
หลังเรียนจบระดับปริญญาตรี แม้เพื่อนร่วมรุ่นจะแยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเองหรือกลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดหรือสมัครเข้าทำงานที่โรงละครแห่งชาติ แต่ครูไก่ยังคงมุ่งมั่นในสายการศึกษา ตัดสินใจสอบบรรจุเป็นครูที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพฯ สอนวิชาโขนตามความถนัด พร้อมกับรับงานออกแบบคอสตูมและงานแสดงโขนควบคู่กันไป
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและต้องการติดตามผลงานสร้างสรรค์ของครูไก่ สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Surat Jongda
ที่มาข้อมูลจาก : workpointtoday
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