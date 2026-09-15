ปอป้อ ทรัพย์สิรี ขอโทษแฟนคลับ หลังแท็กสตอรี่หา อิงฟ้า รับอยากพัฒนาความสัมพันธ์
สรุปสถานะ ปอป้อ ทรัพย์สิรี โพสต์ไอจีขอโทษแฟนคลับคู่จิ้น หลังแท็กสตอรี่หา อิงฟ้า ทำหลายคนไม่พอใจ ยอมรับอยากพัฒนาความสัมพันธ์ ยันยังโสด
ก่อนหน้านี้ บอสณวัฒน์ เคยออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง อิงฟ้า วราหะ และ ปอป้อ ทรัพย์สิรี ว่า “หากทั้งคู่จะคบหาหรือเปิดตัวกันก็ยินดีและไม่ติดใจ”
ขณะที่ทางด้าน อิงฟ้า วราหะ เองก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันระบุว่า “ตนยังโสด ส่วนสถานะของตนกับปอป้อเป็นเพียงเพื่อนและรุ่นพี่ที่น่ารักต่อกันเท่านั้น ที่เห็นทั้งคู่มีความสนิทสนมกันเป็นเพราะพวกตนรู้จักกันในกลุ่มเพื่อนที่ออกกำลังกายด้วยกัน และกลุ่ม LGBTQ+ เท่านั้น”
กระทั่งเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา ปอป้อ ทรัพย์สิรี ได้มีการโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแท็กหาอิงฟ้า ทำให้หลาย ๆ คนที่ติดตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ต่างก็กลับมาให้ความสนใจในตัวของสองคนนี้อีกครั้ง แต่เหตุการณ์นี้กลับทำให้แฟนคลับอิงฟ้าบางส่วนเริ่มเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ และมีบางคนถึงขั้นเข้าไปต่อว่าปอป้อ
ล่าสุด 14 กันยายน 2569 ปอป้อ ทรัพย์สิรี ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตนและอิงฟ้า โดยมีการโพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดดราม่าขึ้น ทั้งหมด 3 ประเด็นด้วยกัน ผ่านทางสตอรี่ไอจีส่วนตัว @popor_sapsiree ระบุว่า
“จากประเด็นที่เกิดขึ้น ป้ออยากมาอธิบายและชี้แจงในมุมของป้อนะคะ
ประเด็นแรก – เรื่อง สตร (ใน IG เมื่อวันที่ 12 ที่ผ่านมา) ที่มีการพูดถึงกันและเป็นประเด็น ก่อนอื่นป้อต้องขอโทษในความผิดพลาดที่ทำให้ใครหลายคนไม่สบายใจในสิ่งที่สื่อออกไป ป้อยอมรับว่าเป็นคนลงเองและแท็กน้องจริง ป้อไม่ได้รอบคอบและคิดให้ดีในการสื่อสารไปแบบนั้น ต้องขอโทษอีกครั้งนะคะ
ประเด็นที่สอง – เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างป้อและน้องที่กล่าวถึง ป้อเองติดตามและชื่นชอบน้องเพราะน้องเป็นคนเก่ง และมีโอกาสได้เจอและได้คุยกันในฐานะความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือพี่น้องที่รู้จักกันมาจะ 2 ปี มีปรึกษาและได้เจอบ้างปกติ ในกลุ่มเพื่อนที่ออกกำลังกาย แต่ในปัจจุบัน ป้อเองก็มีโอกาสได้เห็นในสื่อว่าสถานะของน้องโสด ตัวป้อเองก็ยอมรับว่า ณ ปัจจุบันก็อยากที่จะพูดคุยหรือพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้น เลยแสดงออกชัดเจนต่อน้องมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ในปัจจุบันสถานะยังคงเป็นเพียงพี่น้องที่กลุ่มเพื่อน ๆ ทุกอย่างน้องและป้อต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ซึ่งเข้าใจในส่วนนี้ แต่ป้อก็ยังยืนยันความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้น้องเช่นเดิม ป้อก็ยอมรับตรง ๆ ในส่วนตรงนี้
ประเด็นที่สาม – ที่มีการนำภาพบุคคลอื่น ๆ มาโยงเรื่องความสัมพันธ์กับป้อ ป้อขอยืนยันว่า ปัจจุบันของสถานะตัวเองโสด ไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ออกมาชี้แจงและอธิบาย ป้อเพียงแต่อยากรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้ไม่พอใจ และยินดีจะยอมรับในความรู้สึกและการแสดงของตัวเองค่ะที่เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์นี้ค่ะ
ขอโทษน้องและแฟนคลับต่อเหตุการณ์ในความผิดพลาดและไม่รอบคอบในครั้งนี้ด้วยนะคะ ป้อยินดีน้อมรับค่ะ”
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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, IG popor_sapsiree