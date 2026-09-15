ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ตีตกคำร้อง “ทรัมป์” จำกัดการเลือกตั้งผ่านจดหมาย ระส่ำก่อนมิดเทอม
ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ตีตกคำร้อง “ทรัมป์” จำกัดการเลือกตั้งผ่านจดหมาย หลังอ้างว่าป้องกันโกงเลือกตั้ง ระส่ำก่อนการเลือกตั้งมิดเทอม
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้ตีตกคำร้องของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เสนอจำกัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านทางจดหมาย ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งของรัฐบาล ก่อนการเลือกตั้งมิดเทอมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
โดยนายทรัมป์กล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาการโกงเลือกตั้ง ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม นายทรัมป์ลงนามว่าให้ไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งให้เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนพลเมืองเท่านั้น มีการโต้แย้งทางกฎหมายว่าการดำเนินการดังกล่าวละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของรัฐในการจัดการเลือกตั้ง
ตั้งแต่นายทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายทรัมป์พยายามจะจำกัดการลงคะแนนเสียงผ่านทางจดหมายมาตลอด โดยนายทรัมป์ให้เหตุผลว่าการส่งบัตรเลือกตั้งผ่านจดหมายเปิดทางให้ประชาชนที่ไม่ใช่พลเมืองลงคะแนนเสียงได้ และอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการโกงเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม 23 รัฐ และวอชิงตันดีซี ได้ยื่นคัดค้านคำสั่งดังกล่าว
โดยให้เหตุผลว่า นายทรัมป์ไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของรัฐบาลกลางที่จะสั่งให้ USPS เข้าไปกำหนดว่าใครควรได้รับบัตรเลือกตั้ง ballot และการให้อำนาจ USPS ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ปฏิเสธบัตรที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขของรัฐบาลกลาง เป็นการแทรกแซงอำนาจของรัฐในการจัดการเลือกตั้ง
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