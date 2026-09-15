สมชัย เอาจริง! ขอฉันทามติประชาชน จ้างทนายฟ้อง กกต. ทุกชุด ปมคดีฮั้ว สว.
สมชัย เอาจริง! ขอฉันทามติประชาชน ใช้เงินกองทุน 1 ล้านบาท จ้างทนายที่ดีที่สุดฟ้อง กกต. ทุกชุด ปมคดีฮั้ว สว. ทุกศาลภายใน 26 วัน
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ปั่นไปไหน – สมชัย ศรีสุทธิยากร ภายหลังจากที่ กกต. แถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) หรือคดีฮั้ว สว. เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา โดยระบุว่า
“ขอฉันทามติจากประชาชน ใช้เงินกองทุนสู้ กกต. 1 ล้านบาท จ้างทีมทนายที่ดีที่สุดเปิดกฎหมายทุกฉบับฟ้อง กกต. ทุกชุดที่เกี่ยวข้องกับคดีฮั้ว สว. ทุกมาตรา ทุกศาล ทุกช่องทางภายใน 26 วัน เท่ากับจำนวน สว. 26 คน ที่เขาส่งฟ้องศาล
เงินกองทุนสู้ กกต. ที่รับบริจาคมาเพื่อสู้กับ กกต. กรณีฟ้องปิดปากประชาชนมียอดบริจาคประมาณ 2.2 ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกออกจากบัญชีแม้แต่บาทเดียว
การมีมติใช้เงินต้องใข้เสียงข้างมากของกรรมการ 5 คน คือ อ.ปริญญา จาก นิติ มธ. คุณลัดดาวัลย์ จาก PNET. คุณเป๋า ยิ่งชีพ จาก i Law คุณพงษ์ศักดิ์จาก Anfrel และทนายนรเศรษฐ์ โดยผมไม่มีชื่อในกรรมการ แต่ สามารถเสนอเรื่องให้กรรมการพิจารณาในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ร่วมบริจาค
วันนี้ กกต. มีมติเรื่องคดีฮั้ว สว. ขัดกับหลักฐานข้อเท็จจริงที่คนในสังคมรับรู้ และยังไม่เปิดเผยเสียงและรายชื่อ กกต.ที่ลงมติ ดังนั้นผมจึงขอเสียงฉันทามติ จากประชาชนว่า สมควรใช้เงินกองทุนเพื่อจ้างทีมทนายที่ดีที่สุดในประเทศ (ใครก็ได้ ที่เสนอตัวเข้ามาและให้ประชาชนช่วยกันพิจารณาคัดเลือก) พลิกกฎหมายทุกฉบับเพื่อทำคำฟ้อง กกต. ทุกคน ทุกชุดที่เกี่ยวข้องกับคดีฮั้ว สว. ต่อทุกศาลและทุกช่องทาง
ในกรณีที่กรรมการกองทุนมีมติเห็นด้วย ราจะดำเนินการทันที แต่หากกรรมการกองทุนเสียงข้างมากไม่เห็นด้วย เราจะชี้แจงมติผู้ลงมติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อย และเหตุผลต่อประชาชน พร้อมตั้งโต๊ะแถลงไม่ส่งตัวแทน พร้อมสบตาประชาชน ไม่ลับ ๆ ล่อ ๆ เหมือนการแถลงข่าวของ กกต. เมื่อ 14 กันยายน 2569
ช่วยกันแชร์ข้อความนี้ การกดไลก์ จำนวนการแชร์ การแสดงความเห็นทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทุกความเห็น จะถูกนำเสนอให้ กรรมการกองทุน พิจารณาต่อไป”
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