สั่งปรับ ชายวัย 40 ปี หลับคารถกลางถนน สารภาพเพลียหลังดูทีมรักแพ้คาบ้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 08:29 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 08:30 น.
ขอบคุณภาพจาก : ข่าวสด

เจ้าหน้าที่สั่งปรับ ชายวัย 40 ปี จอดกลางถนนหลับคารถ สารภาพเพลียหลังดูทีมรักแพ้คาบ้าน ทำให้เพลีย เคราะห์ดีไม่มีเหตุรุนแรง

เมื่อเวลา 6.20 น. ของวันที่ 14 กันยายน 2569 พ.ต.ท.ปริวัตร สมสอาด สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี ได้เข้าตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากตำรวจจราจรว่ามีคนขับรถเก๋ง BMW นอนหมดสติอยู่ภายในรถ ในขณะที่จอดติดไฟแดงอยู่บริเวณแยกพระราม 5 ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เจ้าหน้าที่จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบรถยนต์คันดังกล่าว และชายวัย 40 ปีหมดสติในรถยนต์ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามปลุกเรียกอยู่นานแต่คนขับรถไม่รู้สึกตัว จึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับคนขับหรือเจ้าตัวอาจจะเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว จึงนำรถยกมาเคลื่อนย้ายรถเก๋งคันดังกล่าวไป เนื่องจากการจราจรเริ่มติดขัด

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พ.ต.ท.ปริวัตร เปิดเผยว่า หลังเจ้าหน้าที่ได้ทำการเคาะเรียกอยู่นานกว่า 20 นาที แต่คนขับไม่รู้สึกตัว จนใช้รถยกยกรถคันดังกล่าวไปไว้ที่ตู้จราจรแยกพระราม 5 คนขับรถจึงตื่นขึ้นมาพร้อมเปิดประตูรถออกมาคุยกับเจ้าหน้าที่

คนขับยอมรับว่ามีอาการอ่อนเพลียจากการนอนดึก เพราะเมื่อคืนดูการแข่งขันฟุตบอลพรนีเมียร์ลีกคู่ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งเป็นคู่ดึกของวันอาทิตย์ (13 ก.ย. 69) จนทำให้เกิดความอ่อนเพลียในระหว่างขับรถ แต่ก็โชคดีที่ไม่มีเหตุร้ายอะไร

ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการแจ้ง 2 ข้อหากับชายคนดังกล่าว คือหยุดรถในลักษณะกีดขวาง และใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ โดยปรับในข้อหาละ 2,000 บาท รวม 2 ข้อหาเป็นเงิน 4,000 บาท ซึ่งชายคนดังกล่าวยินดีที่จะจ่าย

ทั้งนี้ พ.ต.ท.ปริวัตร ยังตบท้ายว่า ส่วนตัวแล้วสารวัตรเองก็เป็นแฟนแมนยู แต่เลิกดูตั้งแต่ดาโล่โหม่งให้ฮาลันด์แล้ว จึงตื่นเช้าได้ เพราะว่าดูแล้วไม่น่ารอดจึงรีบนอนแต่ก็ฝากให้กำลังใจแฟนแมนยูด้วย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 ก.ย. 2569 08:29 น.| อัปเดต: 15 ก.ย. 2569 08:30 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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