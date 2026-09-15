“ยุ้ย ก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว” เข้าแจ้งความหลังถูกโยงเป็นชู้สาว “เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี”
“ยุ้ย ก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว” เข้าแจ้งความหลังถูกโยงเป็นชู้สาว “เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี” เผยหลวงพ่อเอ็นดูตนเหมือนลูกสาว ใจดีจ้างร้านอาหารมาช่วยเลี้ยงคนยากไร้
จากที่เพจ บิ๊กเกรียน ได้เขียนข้อความว่า “วงการพะโล้สั่นสะเทือนอีกแล้ว สมีโชติ-ยาหยีสีกาเอ๋ ยังไม่สะเด็ดน้ำ มีดราม่า สาดวัดดังแถวๆอัมพวา สมุทรสงคราม อีกแล้วค่ะ” ก่อนจะเขียนต่อว่า “บิ๊กเกรียน อยากรู้เลย บอย ท่าพระจันทร์ สาดใคร บอกหนักกว่า สมีโชติ” พร้อมกันนี้ได้โพสต์แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวรายหนึ่งประกอบด้วยนั้น
ล่าสุด ยุ้ย ก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว พร้อมแฟนหนุ่มเดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อัมพวา เพื่อเอาผิดกับทางเพจ พร้อมเปิดใจว่า ตนเองเป็นแม่ค้ารับออกงานจัดเลี้ยงบุฟเฟต์ก๋วยเตี๋ยวไปทั่วทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานบวช งานวันเกิด โรงพยาบาล หรือค่ายทหาร โดยปกติคอนเซปต์ของร้านคือการใส่ชุดสายเดี่ยว แต่ก็ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและธีมของเจ้าภาพเสมอ หากเป็นงานพิธีการก็พร้อมใส่ชุดไทยหรือชุดสุภาพอย่างเต็มที่
ส่วนความสัมพันธ์กับทางวัดจุฬามณีนั้น หลวงพ่อท่านมีเมตตาและเอ็นดูตนเหมือนลูกสาว ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่ใจดีและมักจะจ้างร้านอาหารหลากหลายร้านในสมุทรสงคราม ไม่ใช่แค่ร้านตนร้านเดียว เพื่อมาเปิดโรงทานช่วยเหลือคนยากไร้อยู่เสมอ
ตนเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ขยันทำมาหากินสู้ชีวิต ต้องหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ หลาน หมาอีก 7 ตัว และแมว การถูกเพจนำภาพไปโยงมั่วเพื่อเรียกยอดไลก์ ถือเป็นการกระทำที่เลวร้ายและทำลายช่องทางทำกินของคนบริสุทธิ์
วอนสังคมอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม และอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวให้มากๆ การกระทำแบบนี้เป็นการทำลายพระพุทธศาสนา ตนขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจและจะปกป้องชื่อเสียงของหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างถึงที่สุด
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