“พี่หนุ่ม” ยืนยัน “จ๋าย ไททศมิตร” ได้ออกโหนกระแสแน่นอน เคลียร์ดราม่าวงการการ์ด
“พี่หนุ่ม” ยืนยัน “จ๋าย ไททศมิตร” ได้ออกโหนกระแสแน่นอน เคลียร์ดราม่าวงการการ์ด หลังสั่งการ์ดแล้วไม่ได้ของ เสียหาย 50 ล้าน
จากที่ก่อนหน้านี้ อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี หรือ จ๋าย ไททศมิตร นักร้องชื่อดังโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันศุกร์วงการการ์ดจะต้องสะเทือน เดี๋ยวผมรับจบพวกเ-ี้นี่เอง สาวไส้ล้างบางให้หมด ทำเสียบรรยากาศเด็กหนวด เจอกันที่ โหนกระแส เกาะเบาะรอได้เลย”
โดยประเด็นดังกล่าวมาจากที่เจ้าของร้านการ์ดโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังจากที่มีลูกค้าจำนวนมากสั่งการ์ดแต่ไม่ได้ ซึ่งทางร้านอ้างว่าคนที่ทางร้านฝากจองอีกทีไม่ยอมมอบสินค้าให้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้เสียหายมากกว่า 100 คน มูลค่าความเสียหายสูงถึง 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเคสดังกล่าวถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีข่าวดังยัง สมีโชติ-สีกาเอ๋ ทำให้ จ๋าย ไททศมิตร ยังไม่ได้ออกโหนกระแสนั้น
ล่าสุด พี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการโหนกระแสพูดกลางรายการว่า “จ๋าย ตอนนี้รอนิดหนึ่งนะ “จ๋าย ไททศมิตร
เมื่อกี้โทรมาแล้ว จ๋าย ได้ออกแน่นอน” ซึ่งในเบื้องต้นระบุว่า จ๋าย ไททศมิตร จะได้ออกโหนกระแสเพื่อเคลียร์ดราม่าวงการการ์ด
ซึ่งในเวลาต่อมาทาง จ๋าย ก็ได้เขียนข้อความเฟซบุ๊กสั้นๆว่า “เยสสสสสสสสสสสสส”
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