อาลัย “ยูริ นากามูระ” นักแสดงหญิงวัย 44 ปี เสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้
อาลัย “ยูริ นากามูระ” นักแสดงหญิงวัย 44 ปี เจ้าของผลงาน Pacchigi! Love & Peace เสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ แม้เคยหายป่วย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าว ไมนิจิ รายงานว่า ยูริ นากามูระ นักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่นวัย 44 ปีเสียชีวิตจากอาการป่วย เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา โดยทางต้นสังกัดระบุว่าเธอเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ตรง
โดย ยูริ นากามูระ สร้างชื่อในวงการแสดงภายหลังจากที่เธอคว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งยอดเยี่ยมเมื่อปี 2551 จากผลงานแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Pacchigi! Love & Peace กับ Tengoku kara no love letter (Love Letter from Heaven) รวมถึงผลงานซีรีย์ญี่ปุ่นอีกมาก
สำหรับ ยูริ นากามูระ เกิดที่จังหวัดโอซาก้า โดยพ่อเป็นชาวญี่ปุ่นเชื้อสายเกาหลี ขณะที่แม่เป็นชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเธอเคยรักษามะเร็งหาขาดมาแล้วเมื่อ 13 ปีก่อน อย่างไรก็ตามเธอตรวจพบโรคมะเร็งอีกครั้งเมื่อช่วงมกราคมปีที่แล้ว
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