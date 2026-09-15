กกต. เปิด 77 รายชื่อ ส่งศาลดำเนินคดีฮั้ว สว. แบ่งเป็น สว. 26 คน มีคนดังรวมอยู่ด้วย
กกต. เปิด 77 รายชื่อ ส่งศาลดำเนินคดีฮั้ว สว. แบ่งเป็น สว. ในช่วงดำรงตำแหน่ง 26 คน มีคนดังรวมอยู่ด้วย อย่างนายวรกี, สวัสดิ์ ทัศนา รวมอยู่ด้วย
จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้อง 77 คน จากผู้ถูกร้องเรียน 427 ในคดีฮั้ว สว. โดยจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในขณะดำรงตำแหน่ง 26 คนนั้น
ล่าสุดทาง กกต. ได้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ดำเนินคดีอาญา 77 คน โดยผู้แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ สว. และบุคคลอื่น โดยกลุ่ม สว. มีรายชื่อดังนี้
โฆษณา
- พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา
- พลตำรวจโท บุญจันทร์ นวลสาย
- นายเศก จุลเกษร
- นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว
- นายสุเทพ สังข์วิเศษ
- นางนงลักษณ์ ก้านเขียว
- นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว
- นายเตชสิทธิ์ ชูแก้ว
- นางสาวมาเรีย เผ่าประทาน
- นายยะโก๊บ หีมละ
- นางสาวเข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ
- นายชีวะภาพ ชีวะธรรม
- นายนิพนธ์ เอกวานิช
- นายโสภณ มะโนมะยา
- พันตำรวจโท สง่า ส่งมหาชัย
- นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม
- นางสาวอัจฉรพรรณ หอมรส
- นายสมหมาย ศรีจันทร์
- นายวิรวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
- นายวิเชียร ชัยสถาพร
- นายนิรุตติ สุทธินนท์
- นายสากล ภูลศิริกุล
- นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ
- นายสิทธิกร ธงยศ
- นายอลงกต วรกี
- นายณัฐกิตติ์ หนูรอด
ขณะที่กลุ่มบุคคลอื่นมีดังนี้
- นายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์
- นายสมเจตน์ ลิมปะพันธ์
- นายวิรัช บัวคง
- นางสาววาริน ชิณวงศ์
- นายศุภชัย โพธิ์สุ
- นายปริญญา ธรเสนา
- นายอาทร โยธา
- นายอธิวัฒน์ มนตรี
- นางสาวรุ่งรัฏฏิกาล โพธิ์ไกร
- นางภณิดาทิพย์ เต็งวงษ์วัฒนะ
- นายวงศกร ชนะกิจ
- นายสุบิน ศักดา
- นายภูวัสโรดม แสงแก้ว
- นางสาวภัณนิภา ผาสุก
- นายวรพจน์ ตั้งพันธุ์เพียร
- นางสาวนิสิตา หมั่นไชย
- นายเชาวลิตร พละเลิศ
- นางสาวทัศนีย์ อินทวิเศษ
- นายโกวิทย์ สินกลิน
- นางสาวศุรดา เดชจันทร์แสง
- นายสุนิเชต สุพัฒน์แก้ว
- นางรำพรรณ พวงพุ่ม
- นางสาวอรปรียา วงศ์ปันติ
- นายอับดลเหล๊าะ เต๊ะหละ
- นายอำนาจ กิติโชติ
- นายปรีชา วิเศษสินธุ์
- นางผกามาศ ตันธนะสาร
- นายสนั่น ไพโรจน์
- นายพินัย วรรณทอง
- นายนิรันดร์ บัวศิริ
- นายวีระ สุดสังข์
- พันตำรวจเอก ชินโชติ พึ่งแสง
- นายนพพร พรหมจันทร์
- นายประพจน์ วงศ์ล่าม
- นายบรรจบ พรมสา
- นายสมศักดิ์ บุญตี
- นายเกรียงไกร ศักดี
- นางสาวธัญรัตน์ สุวรรณพรหม
- นางสุมาลัย ทรงแสงฤทธิ์
- นางสาวปิยลักษณ์ ศิลาแดง
- นายสมโภช อ้วนดี
- นายกิติศักดิ์ จำปา
- นายปริญญา แสนไชย
- นางเดือนเพ็ญ พุ่มผลงาม
- นายพิเชษฐ์ เสถียรวรพงศ์
- นางวชิรญา วงษ์โสมะ
- นายจำนง ฉางข้าวชัย
- นายเชวงศักดิ์ สุพัฒน์แก้ว
- นายโกศล สงรักษ์
- นายเมธา หมานพัฒน์
- นายณัฐกิตติ์ หนูรอด
ทั้งนี้ทาง กกต. ย้ำว่าทาง กกต. เปิดให้สู้ตามกฎหมายและผู้ถูกส่งศาลยังไม่ใช่ผู้กระทำผิด แต่ทาง กกต. มีหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าเป็นผู้กระทำผิด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! กกต. มีมติส่งศาลฎีกา ดำเนินคดีอาญา 77 คน จากผู้ถูกร้องเรียน 427 คน
- นักการเมือง พ้นมลทิน คดีฮั้ว สว.- 26 สว.ระทึก ลุ้นถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลัง กกต.ยื่นศาล
โฆษณา