เลขเด็ด ดอกบัวแฝด วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม งวด 16/9/69 ให้โชคกว่า 1 ล้าน แก้บนได้ 128 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 11:31 น.
เลขเด็ด ดอกบัวแฝด วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม งวด 16/9/69 ให้โชคกว่า 1 ล้าน แก้บนได้ 128 69

ชาวบ้านตำบลขุนแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงพากันกลับมาแก้บนที่วัดสว่างอารมณ์ แคแถว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หลังเลขจากดอกบัวแฝดในบึงบัวแดงของวัดให้โชคในงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 และได้เลขใหม่จากหางประทัดคือ 128 และ 69 ไว้ลุ้นงวดวันที่ 16 กันยายน 2569

บ้านกีฬา รายงานเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 ว่าดอกบัวแฝดเป็นบัวต้นเดียวที่ออกดอกเป็นคู่ ซึ่งชาวบ้านไม่เคยพบมาก่อน เลขที่ตีความจากดอกบัวไปตรงกับเลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 คือ 212 และเลขท้าย 2 ตัว 04 ทำให้มีผู้ถูกรางวัลจำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ผลรางวัลงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 รางวัลที่ 1 ออก 417212 และเลขท้าย 2 ตัวออก 04 ตรงตามที่รายงาน ชาวบ้านจึงจุดประทัดถวาย 10,000 นัด แล้วอ่านเลขจากหางประทัดได้ 3 ตัว 128 และ 2 ตัว 69

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เลขเด็ด ดอกบัวแฝด วัดสว่างอารมณ์ งวด 16/9/69

  • หางประทัด 3 ตัว : 128
  • หางประทัด 2 ตัว : 69

คู่ 69 ตรงกับเลขเด่นของปฏิทินคำชะโนดและอยู่ในชุด 10 คู่ของเสือตกถังพลังเงินดีในงวดเดียวกัน

สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กันยายน 2569 ออกรางวัลบ่ายวันพุธ ตรวจผลได้ที่หน้าตรวจหวยของ Thaiger ทันทีที่ประกาศผล

แนวทางตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงทางเลือกประกอบการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผลรางวัล ควรใช้วิจารณญาณและซื้อตามกำลังของตัวเอง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 11:31 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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