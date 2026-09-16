เลขเด็ด ดอกบัวแฝด วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม งวด 16/9/69 ให้โชคกว่า 1 ล้าน แก้บนได้ 128 69
ชาวบ้านตำบลขุนแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงพากันกลับมาแก้บนที่วัดสว่างอารมณ์ แคแถว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หลังเลขจากดอกบัวแฝดในบึงบัวแดงของวัดให้โชคในงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 และได้เลขใหม่จากหางประทัดคือ 128 และ 69 ไว้ลุ้นงวดวันที่ 16 กันยายน 2569
บ้านกีฬา รายงานเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 ว่าดอกบัวแฝดเป็นบัวต้นเดียวที่ออกดอกเป็นคู่ ซึ่งชาวบ้านไม่เคยพบมาก่อน เลขที่ตีความจากดอกบัวไปตรงกับเลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 คือ 212 และเลขท้าย 2 ตัว 04 ทำให้มีผู้ถูกรางวัลจำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
ผลรางวัลงวดวันที่ 1 กันยายน 2569 รางวัลที่ 1 ออก 417212 และเลขท้าย 2 ตัวออก 04 ตรงตามที่รายงาน ชาวบ้านจึงจุดประทัดถวาย 10,000 นัด แล้วอ่านเลขจากหางประทัดได้ 3 ตัว 128 และ 2 ตัว 69
เลขเด็ด ดอกบัวแฝด วัดสว่างอารมณ์ งวด 16/9/69
- หางประทัด 3 ตัว : 128
- หางประทัด 2 ตัว : 69
คู่ 69 ตรงกับเลขเด่นของปฏิทินคำชะโนดและอยู่ในชุด 10 คู่ของเสือตกถังพลังเงินดีในงวดเดียวกัน
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กันยายน 2569 ออกรางวัลบ่ายวันพุธ ตรวจผลได้ที่หน้าตรวจหวยของ Thaiger ทันทีที่ประกาศผล
แนวทางตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงทางเลือกประกอบการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผลรางวัล ควรใช้วิจารณญาณและซื้อตามกำลังของตัวเอง
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