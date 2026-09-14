ลุ้นต่อ! คลังเล็งโยกงบเงินกู้ 2 แสนล้าน ต่ออายุ ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2
กระทรวงการคลัง เตรียมถกคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ เล็งโยกงบเงินกู้ 2 แสนล้านบาท ต่ออายุ ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน ว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อพิจารณา 3 โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการไทยช่วยไทยพลัส ของกระทรวงการคลัง โครงการไทยเที่ยวไทยพลัส ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และโครงการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน ของกระทรวงมหาดไทย
สำหรับการดำเนินมาตรการเยียวยาประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส หากจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราเดิม จะต้องใช้วงเงินสูงราว 40,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งงบประมาณที่มีอยู่อาจรองรับได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปรูปแบบโครงการในเฟส 2 ว่าจะต้องจ่ายเท่าใด หรือใช้รูปแบบใด โดยอยู่ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ออกแบบหลักเกณฑ์โครงการ
นายลวรณ กล่าวว่า หากงบประมาณเยียวยาประชาชนก้อน 2 แสนล้านบาทหลัง ภายใต้พระราชบัญญัติเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ไม่เพียงพอ ในทางกฎหมายสามารถโยกย้ายวงเงินระหว่างก้อน 2 แสนล้านบาทแรก กับวงเงินก้อน 2 แสนล้านบาทหลังสำหรับเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด มาสมทบกันได้
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะเร่งพิจารณาข้อเสนอมาตรการดังกล่าว เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทันก่อนสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 กันยายนนี้ เพื่อให้มาตรการเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด และประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนจะขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงสิ้นปีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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