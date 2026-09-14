นักการเมือง พ้นมลทิน คดีฮั้ว สว.- 26 สว.ระทึก ลุ้นถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลัง กกต.ยื่นศาล
กกต. มีมติฟัน 77 ราย ยื่นศาลฎีกาเอาผิดอาญาคดีฮั้วเลือก สว. พบเป็น สว. ปัจจุบันถึง 26 คน หากศาลรับคำร้องต้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ไม่พบนักการเมืองเอี่ยว
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวเลขที่ 445/2569 ชี้แจงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ หลังตรวจสอบพยานหลักฐานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เกี่ยวกับขบวนการจัดตั้งเครือข่ายบุคคล นัดหมายทำโพยลงคะแนน จ่ายเงินมัดจำ จัดเตรียมยานพาหนะเดินทางไปยังสถานที่เลือก ซึ่งผลการลงคะแนนจริงปรากฏตรงตามโพยดังกล่าว
ที่ประชุม กกต. มีมติชี้ขาดให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา พร้อมดำเนินคดีอาญาต่อผู้ถูกร้องรวมทั้งสิ้น 77 คน จากผู้ถูกร้องทั้งหมด 427 คน ในสำนวนเอกสารหนากว่า 75,722 หน้า
กลุ่มบุคคลที่ถูกดำเนินคดีแบ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน 26 คน ผู้มีสิทธิเลือก สว. จำนวน 36 คน และบุคคลภายนอกอีก 15 คน ในส่วนของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับนักการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) หรือผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือ ที่ประชุม กกต. มีมติไม่ดำเนินคดีเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึง
ฐานความผิดสำคัญที่ กกต. ชี้มูลประกอบด้วย การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด มีผู้ถูกกล่าวหา 36 คน เป็น สว. ปัจจุบัน 26 คน รวมถึงข้อหาหนักตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. กรณีการจัด ทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การจัดเลี้ยง การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัคร และการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนน ซึ่งมีผู้ถูกดำเนินคดีครบทั้ง 77 คน ฐานความผิดนี้ยังส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเส้นทางการเงินควบคู่ไปด้วย
ขั้นตอนทางกฎหมายหลังจากนี้ กกต. จะจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายในกรอบเวลา 60 วัน หากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา สว. ทั้ง 26 คนจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งที่ว่างลงจะดำเนินการเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มอาชีพนั้นขึ้นมาทำหน้าที่แทน หากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่ ประธานวุฒิสภาจะใช้วิธีจับสลากเลือกผู้สมัครสำรองจากกลุ่มอาชีพอื่นขึ้นมาทดแทนตามขั้นตอนของกฎหมาย
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