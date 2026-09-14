นักการเมือง พ้นมลทิน คดีฮั้ว สว.- 26 สว.ระทึก ลุ้นถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลัง กกต.ยื่นศาล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 17:17 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 17:18 น.
นักการเมือง พ้นมลทิน คดีฮั้ว สว.- 26 สว.ระทึก ลุ้นถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลัง กกต.ยื่นศาล

กกต. มีมติฟัน 77 ราย ยื่นศาลฎีกาเอาผิดอาญาคดีฮั้วเลือก สว. พบเป็น สว. ปัจจุบันถึง 26 คน หากศาลรับคำร้องต้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ไม่พบนักการเมืองเอี่ยว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวเลขที่ 445/2569 ชี้แจงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ หลังตรวจสอบพยานหลักฐานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เกี่ยวกับขบวนการจัดตั้งเครือข่ายบุคคล นัดหมายทำโพยลงคะแนน จ่ายเงินมัดจำ จัดเตรียมยานพาหนะเดินทางไปยังสถานที่เลือก ซึ่งผลการลงคะแนนจริงปรากฏตรงตามโพยดังกล่าว

ที่ประชุม กกต. มีมติชี้ขาดให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา พร้อมดำเนินคดีอาญาต่อผู้ถูกร้องรวมทั้งสิ้น 77 คน จากผู้ถูกร้องทั้งหมด 427 คน ในสำนวนเอกสารหนากว่า 75,722 หน้า

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กลุ่มบุคคลที่ถูกดำเนินคดีแบ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน 26 คน ผู้มีสิทธิเลือก สว. จำนวน 36 คน และบุคคลภายนอกอีก 15 คน ในส่วนของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับนักการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) หรือผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือ ที่ประชุม กกต. มีมติไม่ดำเนินคดีเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึง

ฐานความผิดสำคัญที่ กกต. ชี้มูลประกอบด้วย การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด มีผู้ถูกกล่าวหา 36 คน เป็น สว. ปัจจุบัน 26 คน รวมถึงข้อหาหนักตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. กรณีการจัด ทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การจัดเลี้ยง การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัคร และการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนน ซึ่งมีผู้ถูกดำเนินคดีครบทั้ง 77 คน ฐานความผิดนี้ยังส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเส้นทางการเงินควบคู่ไปด้วย

ขั้นตอนทางกฎหมายหลังจากนี้ กกต. จะจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายในกรอบเวลา 60 วัน หากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา สว. ทั้ง 26 คนจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่

ตำแหน่งที่ว่างลงจะดำเนินการเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มอาชีพนั้นขึ้นมาทำหน้าที่แทน หากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่ ประธานวุฒิสภาจะใช้วิธีจับสลากเลือกผู้สมัครสำรองจากกลุ่มอาชีพอื่นขึ้นมาทดแทนตามขั้นตอนของกฎหมาย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 17:17 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 17:18 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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