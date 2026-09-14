เลขเด็ด อาจารย์กิม งวด 16/9/69 สูตรคำนวณเคาะเด่น
เลขเด็ด อาจารย์กิม งวด 16/9/69 ก่อนหวยออกวันพุธ 16 กันยายน /ถุต
- เลขเด่น : 2 – 8 – 5 – 4 – 9
- เลขท้าย 2 ตัว : 25 – 28 – 55 – 84 – 29
เมื่อเทียบกับสำนักอื่นในงวดเดียวกัน เลข 7 ที่เจ๊ฟองเบียร์ชูเป็นเลขเด่นไม่อยู่ในชุดของอาจารย์กิม ขณะที่เลข 4 และ 5 ตรงกับเลขที่หลายสำนักให้ในงวดนี้ คอหวยที่ชอบดูเลขชนอาจใช้จุดนี้ประกอบการตัดสินใจ
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กันยายน 2569 ออกรางวัลบ่ายวันพุธ ตรวจผลได้ที่หน้าตรวจหวยของ Thaiger ทันทีที่ประกาศผล
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แนวทางตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงทางเลือกประกอบการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผลรางวัล ควรใช้วิจารณญาณและซื้อตามกำลังของตัวเอง
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