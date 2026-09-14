กองปราบ บุกรวบแม่เล้าจีน ซุกตัวย่านห้วยขวาง หนีคดีค้าประเวณี จ่อส่งกลับประเทศ
ตำรวจกองปราบ บุกรวบแม่เล้าจีน คาสุวรรณภูมิ หนีโทษจำคุก 6 ปี คดีค้าประเวณี แอบซุกตัวย่านห้วยขวาง ทำวีซ่ารันต่ออายุพำนัก
14 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (บก.สส.สตม.) ร่วมกันควบคุมตัว Miss WANG อายุ 32 ปี สัญชาติจีน ซึ่งเป็นผู้ต้องหารายสำคัญตามความต้องการของทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน ในคดีชักชวนและเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณี เพื่อส่งตัวกลับไปดำเนินคดีและรับโทษตามกฎหมายที่ประเทศจีน โดยสามารถสกัดจับกุมตัวได้ที่บริเวณริมถนน หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
พฤติการณ์ในคดีนี้ สืบเนื่องจาก Miss WANG ถูกสำนักความมั่นคงสาธารณะเมืองหนานหนิงดำเนินคดี โดยอาศัยเงื่อนไขการตั้งครรภ์เพื่อขอประกันตัวชั่วคราว ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ศาลประชาชนเขตซีเซียงถางมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 6 ปี และปรับเงิน 500,000 หยวน แต่เมื่อคำพิพากษามีผลบังคับใช้ ผู้ต้องหากลับหลบหนีโทษทางกฎหมาย
โดยพบเบาะแสว่าเดินทางด้วยรถไฟไปยังเมืองผิงเซียง มณฑลกวางซี ซึ่งติดกับชายแดนเวียดนามก่อนลักลอบข้ามพรมแดนเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศ จนกระทั่งทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้แกะรอยทางเทคโนโลยีและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
จนพบเบาะแสแน่ชัดว่าผู้ต้องหาได้ลักลอบเข้ามาหลบซ่อนตัวในย่านห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และกำลังวางแผนทำ “วีซ่ารัน” (Visa Run) เพื่อต่ออายุพำนักในไทย โดยเดินทางออกไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้วางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กระทั่งวันที่ 13 กันยายน 2569 เมื่อผู้ต้องหาเดินทางกลับเข้ามาในประเทศและเดินมายังจุดนัดพบริมถนนเพื่อเตรียมขึ้นรถหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าควบคุมตัวได้สำเร็จ ทั้งนี้จะได้ประสานงานเพื่อดำเนินการส่งตัวกลับไปรับโทษตามคำพิพากษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
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