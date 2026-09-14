วินาทีสลด หนุ่มสาวนั่งบนรางรถไฟใต้ดินนิวยอร์ก ถูกขบวนรถพุ่งชนดับสลดทั้งคู่
หนุ่มสาววัย 24 ปี นั่งบนรางรถไฟใต้ดินนิวยอร์ก ถูกขบวนรถพุ่งชนดับสลดทั้งคู่ เผยคลิปวงจรปิดสุดสะเทือนใจ ตำรวจเร่งตรวจหาสารมึนเมาหาสาเหตุ
เกิดเหตุสลดในระบบรถไฟใต้ดินนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อชายและหญิงวัยรุ่นสองคนลงไปนั่งบนรางรถไฟ ก่อนถูกขบวนรถไฟใต้ดินพุ่งชนเสียชีวิตทั้งคู่ช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตทั้งสองรายมีอายุ 24 ปีเท่ากัน ฝ่ายชายมาจากเมืองแซร์วิลล์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ฝ่ายหญิงมาจากเมืองเดย์ตัน รัฐนิวยอร์ก ทั้งคู่อยู่บนรางรถไฟใกล้กับสถานีสปริงสตรีต ย่านดาวน์ทาวน์แมนฮัตตัน เมื่อเวลาประมาณ 03.15 น. ขบวนรถไฟใต้ดินสาย 4 มุ่งหน้าลงใต้แล่นเข้ามาด้วยความเร็ว พุ่งชนร่างของทั้งสองอย่างแรงจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ภาพจากคลิปวิดีโอบันทึกวินาทีสะเทือนขวัญ เผยให้เห็นทั้งสองคนนั่งนิ่งอยู่บนราง มองตรงไปยังขบวนรถไฟที่กำลังแล่นตรงเข้ามา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบหลักฐานหรือร่องรอยบ่งชี้ว่าทั้งคู่ถูกผลักหรือพลัดตกลงมาจากชานชาลา ทีมสืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีภาวะมึนเมาสุราก่อนเกิดเหตุหรือไม่ ตำรวจยังขอสงวนการเปิดเผยชื่อผู้เสียชีวิตเพื่อรอแจ้งญาติอย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์นี้นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียบนรางรถไฟใต้ดินนิวยอร์ก หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สั่งปิดสถานีชั่วคราวเพื่อเข้าเคลียร์พื้นที่และนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาชันสูตร เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพิ่งเกิดเหตุคนงานหญิงของระบบขนส่งมวลชนนิวยอร์กถูกรถไฟชนเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานที่สถานี 161st Street-Yankee Stadium สะท้อนปัญหาความปลอดภัยบนรางรถไฟใต้ดินที่เกิดขึ้นซ้ำซากตลอดช่วงที่ผ่านมา
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