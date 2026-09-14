วินาทีสลด หนุ่มสาวนั่งบนรางรถไฟใต้ดินนิวยอร์ก ถูกขบวนรถพุ่งชนดับสลดทั้งคู่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 23:45 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 23:46 น.

หนุ่มสาววัย 24 ปี นั่งบนรางรถไฟใต้ดินนิวยอร์ก ถูกขบวนรถพุ่งชนดับสลดทั้งคู่ เผยคลิปวงจรปิดสุดสะเทือนใจ ตำรวจเร่งตรวจหาสารมึนเมาหาสาเหตุ

เกิดเหตุสลดในระบบรถไฟใต้ดินนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อชายและหญิงวัยรุ่นสองคนลงไปนั่งบนรางรถไฟ ก่อนถูกขบวนรถไฟใต้ดินพุ่งชนเสียชีวิตทั้งคู่ช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ผู้เสียชีวิตทั้งสองรายมีอายุ 24 ปีเท่ากัน ฝ่ายชายมาจากเมืองแซร์วิลล์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ ฝ่ายหญิงมาจากเมืองเดย์ตัน รัฐนิวยอร์ก ทั้งคู่อยู่บนรางรถไฟใกล้กับสถานีสปริงสตรีต ย่านดาวน์ทาวน์แมนฮัตตัน เมื่อเวลาประมาณ 03.15 น. ขบวนรถไฟใต้ดินสาย 4 มุ่งหน้าลงใต้แล่นเข้ามาด้วยความเร็ว พุ่งชนร่างของทั้งสองอย่างแรงจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

โฆษณา

ภาพจากคลิปวิดีโอบันทึกวินาทีสะเทือนขวัญ เผยให้เห็นทั้งสองคนนั่งนิ่งอยู่บนราง มองตรงไปยังขบวนรถไฟที่กำลังแล่นตรงเข้ามา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบหลักฐานหรือร่องรอยบ่งชี้ว่าทั้งคู่ถูกผลักหรือพลัดตกลงมาจากชานชาลา ทีมสืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีภาวะมึนเมาสุราก่อนเกิดเหตุหรือไม่ ตำรวจยังขอสงวนการเปิดเผยชื่อผู้เสียชีวิตเพื่อรอแจ้งญาติอย่างเป็นทางการ

เหตุการณ์นี้นับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียบนรางรถไฟใต้ดินนิวยอร์ก หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สั่งปิดสถานีชั่วคราวเพื่อเข้าเคลียร์พื้นที่และนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาชันสูตร เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพิ่งเกิดเหตุคนงานหญิงของระบบขนส่งมวลชนนิวยอร์กถูกรถไฟชนเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานที่สถานี 161st Street-Yankee Stadium สะท้อนปัญหาความปลอดภัยบนรางรถไฟใต้ดินที่เกิดขึ้นซ้ำซากตลอดช่วงที่ผ่านมา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 23:45 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 23:46 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด อาจารย์กิม งวด 16/9/69 สูตรคำนวณเคาะเด่น

เลขเด็ด อาจารย์กิม งวด 16/9/69 สูตรคำนวณเคาะเด่น

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่อาย แก้ผ้าแช่ออนเซ็น กับคนแปลกหน้า

ทำไมคนญี่ปุ่นไม่อาย แก้ผ้าแช่ออนเซ็น กับคนแปลกหน้า

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/9/69 ปล่อยเลขครบชุด เด่น 4 จ่อเฮงกลางเดือน

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/9/69 ปล่อยเลขครบชุด เด่น 4 จ่อเฮงกลางเดือน

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16/9/69 ชูเลขเด่น 7 แจกครบ 2 ตัว 3 ตัว

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16/9/69 ชูเลขเด่น 7 แจกครบ 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

วินาทีสลด หนุ่มสาวนั่งบนรางรถไฟใต้ดินนิวยอร์ก ถูกขบวนรถพุ่งชนดับสลดทั้งคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อาจารย์กิม งวด 16/9/69 สูตรคำนวณเคาะเด่น เลขเด็ด

เลขเด็ด อาจารย์กิม งวด 16/9/69 สูตรคำนวณเคาะเด่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูดังโวย สายการบินห้ามขึ้นเครื่อง ชุดสปอร์ตบราโป๊ จนเหมือนแก้ผ้า ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูดังโวย สายการบินห้ามขึ้นเครื่อง ชุดสปอร์ตบราโป๊ จนเหมือนแก้ผ้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่อาย แก้ผ้าแช่ออนเซ็น กับคนแปลกหน้า ท่องเที่ยว

ทำไมคนญี่ปุ่นไม่อาย แก้ผ้าแช่ออนเซ็น กับคนแปลกหน้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/9/69 ปล่อยเลขครบชุด เด่น 4 จ่อเฮงกลางเดือน Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16/9/69 ปล่อยเลขครบชุด เด่น 4 จ่อเฮงกลางเดือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16/9/69 ชูเลขเด่น 7 แจกครบ 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16/9/69 ชูเลขเด่น 7 แจกครบ 2 ตัว 3 ตัว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุ้นต่อ! คลังเล็งโยกงบเงินกู้ 2 แสนล้าน ต่ออายุ ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 เศรษฐกิจ

ลุ้นต่อ! คลังเล็งโยกงบเงินกู้ 2 แสนล้าน ต่ออายุ ไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. สรุปมติไต่สวนเลือก สว. ปี 67 ฟัน 77 ราย ข่าวการเมือง

คำแถลง กกต. ยื่นฟ้องศาลฎีกา 77 คน เป็นสว. 26 ราย หยุดทำหน้าที่ รอคำพิพากษา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักการเมือง พ้นมลทิน คดีฮั้ว สว.- 26 สว.ระทึก ลุ้นถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลัง กกต.ยื่นศาล ข่าวการเมือง

นักการเมือง พ้นมลทิน คดีฮั้ว สว.- 26 สว.ระทึก ลุ้นถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลัง กกต.ยื่นศาล

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่วัย 38 ปีร้องถูกเพื่อนบ้านทนายความทำร้าย ข่าว

เพื่อนบ้านร้อง ทนายรัวหมัด-ฟาดขวดใส่ เจ็บสาหัสจมูกหัก ต่อหน้าลูก 5 ขวบผวาหนัก

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองปราบ บุกรวบแม่เล้าจีน ซุกตัวย่านห้วยขวาง หนีคดีค้าประเวณี จ่อส่งกลับประเทศ ข่าว

กองปราบ บุกรวบแม่เล้าจีน ซุกตัวย่านห้วยขวาง หนีคดีค้าประเวณี จ่อส่งกลับประเทศ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. มีมติส่งศาลฎีกา ดำเนินคดีอาญา 77 คน จากผู้ถูกร้องเรียน 427 คน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
รปภ. กร่างจัด! ต่อยไรเดอร์สาวเจ็บหนัก ต่อหน้าลูก แถมชักปืนขู่ เจอไม่มีใบอนุญาต ข่าว

รปภ. กร่างจัด! ต่อยไรเดอร์สาวเจ็บหนัก ต่อหน้าลูก แถมชักปืนขู่ เจอไม่มีใบอนุญาต

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาดล้างแก๊งจีนเทา ลอบผลิตแก๊สหัวเราะ ส่งขายออนไลน์ บนแผ่นดินไทย ข่าวอาชญากรรม

กวาดล้างแก๊งจีนเทา ลอบผลิตแก๊สหัวเราะ ส่งขายออนไลน์ บนแผ่นดินไทย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิน พีชญา ฉลองรัก 5 ปี เคลวิน ข่าว

มิน พีชญา ฉลองรัก 5 ปี “เคลวิน” สัญญาจับมือเคียงข้าง แม้วันที่ยากลำบาก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธปท. เปิดให้แลก ธนบัตรที่ระลึก พระพันปีหลวง ชนิดราคา 100-500 บาท 1 ต.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ธปท. เปิดให้แลก ธนบัตรที่ระลึก พระพันปีหลวง ชนิดราคา 100-500 บาท 1 ต.ค.นี้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ฟุตบอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ฟุตบอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. สั่งคุมเข้มปากกาลดน้ำหนัก เริ่ม 15 ก.ย. 69 ข่าว

ดีเดย์ 15 ก.ย.! อย. สั่งคุมปากกาลดน้ำหนัก ต้องมีใบสั่งแพทย์ ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดงวดนี้ 16/9/69 ครบรอบ &quot;สายัณห์ สัญญา&quot; จากไป คอหวยกว้านซื้อ Line News

เลขเด็ดงวดนี้ 16/9/69 ครบรอบ “สายัณห์ สัญญา” จากไป คอหวยกว้านซื้อ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมตู้ ATM ไม่มีแบงก์ 20–50 บาทให้กด ทั้งที่ใช้ทอนเงินสะดวกกว่า การเงิน

ทำไมตู้ ATM ไม่มีแบงก์ 20–50 บาทให้กด ทั้งที่ใช้ทอนเงินสะดวกกว่า

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มพอดแคสต์ บอกไม่ได้ร่วมรายการมาสามเดือนแล้ว ดราม่าไม่เอาหญิงอายุ 35

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
สสจ.ยโสธร สั่งพักงาน ผู้ช่วยพยาบาล ตัดนิ้วเด็กวัย 1 ขวบขาด เผยเจ้าตัวเครียดหนัก ข่าว

สสจ.ยโสธร สั่งพักงาน ผู้ช่วยพยาบาล ตัดนิ้วเด็กวัย 1 ขวบขาด เผยเจ้าตัวเครียดหนัก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ ไม่เคยของสร้างพระกับวัดที่ถูกกล่าวถึง ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ แปลกใจคนรีบออกตัวเกินงาม ทั้งที่ไม่ได้เอ่ยชื่อพระ-วัด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
มนุษย์ป้ามหาภัย ใจดีให้นั่งรถเมล์ฟรี ใช้ขวดแก้วฟาดหัวโชเฟอร์ ฉุนไม่จอดนอกป้าย ข่าว

มนุษย์ป้ามหาภัย ใจดีให้นั่งรถเมล์ฟรี ใช้ขวดแก้วฟาดหัวโชเฟอร์ ฉุนไม่จอดนอกป้าย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สารคดีลิซ่า Always Lalisa เจอเขมรดราม่าก๊อปรำไทย ข่าวต่างประเทศ

เขมรทัวร์ลง “ลิซ่า” เคลมรำไทย ซีรีส์ White lotus ลั่น ก๊อปวัฒนธรรมเขมร

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button