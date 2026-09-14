อินฟลูดังโวย สายการบินห้ามขึ้นเครื่อง ชุดสปอร์ตบราโป๊ จนเหมือนแก้ผ้า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 22:18 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 22:18 น.
อินฟลูดังโวย สายการบินห้ามขึ้นเครื่อง ชุดสปอร์ตบราโป๊ จนเหมือนแก้ผ้า

อินฟลูเอนเซอร์สาวสายฟิตเนสชาวเยอรมันถูกสายการบิน ลุฟท์ฮันซา สั่งห้ามขึ้นเครื่อง เจ้าหน้าที่ชี้ชุดสปอร์ตบราโป๊เกินไปจนเหมือนแก้ผ้า ท่ามกลางคลื่นความร้อนยุโรป

เอ็ดดา เอลิซา (Edda Elisa) อินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนสชื่อดังชาวเยอรมัน เผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่สนามบิน เจ้าหน้าที่ประจำประตูขึ้นเครื่องของสายการบินลุฟท์ฮันซา (Lufthansa) สั่งระงับไม่ให้เธอขึ้นเครื่องบิน ตำหนิว่าแต่งกายเปิดเผยเรือนร่างมากเกินไปจนเข้าข่ายเหมือนคนเปลือยกาย

อินฟลูเอนเซอร์สาวผู้มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียรวมกว่า 1 ล้านคน ออกมาอัดคลิปเล่าเหตุการณ์ด้วยความไม่พอใจ เธอสวมชุดออกกำลังกายสองชิ้น ประกอบด้วยกางเกงปั่นจักรยานขาสั้นสีดำ สวมคู่กับสปอร์ตบราคอวี พนักงานสายการบินเดินเข้ามาแจ้งว่าไม่สามารถขึ้นเครื่องบินในสภาพนี้ได้ เนื่องจากไม่ได้สวมเสื้อผ้าตามปกติและดูเหมือนคนแก้ผ้า

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เอลิซาพยายามโต้แย้งว่าการแต่งกายของเธอเหมาะสมกับสภาพอากาศภายนอกที่ร้อนจัดเกือบ 32 องศาเซลเซียส จากคลื่นความร้อนที่กำลังพัดถล่มยุโรป พนักงานยังคงยืนกรานให้เธอแยกตัวออกจากแถว สั่งให้หาเสื้อผ้ามาสวมทับให้มิดชิด เธอจึงนำเสื้อแจ็กเก็ตฮู้ดมีซิปตัวใหญ่มาสวม เจ้าหน้าที่กลับสั่งให้เธอรูดซิปปิดให้สนิท พร้อมกล่าวโทษว่าการกระทำของเธอทำให้เที่ยวบินล่าช้าและกีดขวางผู้โดยสารคนอื่น

ทางด้านสายการบินลุฟท์ฮันซาระบุถึงระเบียบปฏิบัติทั่วไปว่า ผู้โดยสารจำเป็นต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับการเดินทางในพื้นที่สาธารณะ ต้องคำนึงถึงความสะดวกใจของผู้ร่วมเดินทางที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่วนประเด็นคำพูดของพนักงานที่ถูกอ้างว่าใช้คำว่าแก้ผ้านั้น สายการบินระบุว่าไม่อยู่ในมาตรฐานการให้บริการและจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในองค์กรต่อไป

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเคยออกมาเตือนผู้โดยสารบ่อยครั้งเกี่ยวกับการสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้น การแต่งกายรัดกุมไม่ได้มีไว้เพื่อความสุภาพเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความปลอดภัย หากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องสไลด์ตัวลงจากเบาะลมหนีไฟ ผิวหนังที่ไม่มีเสื้อผ้าปกป้องจะเสี่ยงต่อการเกิดแผลไหม้และรอยถลอกรุนแรงจากการเสียดสี

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 22:18 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 22:18 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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