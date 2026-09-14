เพื่อนบ้านร้อง ทนายรัวหมัด-ฟาดขวดใส่ เจ็บสาหัสจมูกหัก ต่อหน้าลูก 5 ขวบผวาหนัก
แม่วัย 38 ปี ร้องถูกเพื่อนบ้านทนายความใช้ขวดฟาดหน้าและรัวหมัดใส่จนบาดเจ็บสาหัส จมูกหัก-สมองกระทบกระเทือน ทำลูกชายวัย 5 ขวบผวาหนัก ปมถอยรถทับกล่องโฟม
หญิงอายุ 38 ปี นำหลักฐานคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรม หลังถูกเพื่อนบ้านที่มีอาชีพเป็นทนายความทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ทั้งนำขวดฟาดศีรษะและชกต่อยจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ย่านพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ขณะที่เธอขับรถกลับมาจากรับลูกชายวัย 5 ขวบ บริเวณท้ายรถมีการเตะหรือวางกล่องโฟมไว้ แต่เธอมองไม่เห็นจึงถอยรถไปทับส่งผลให้เพื่อนบ้านคู่กรณีไม่พอใจอย่างรุนแรงและเข้ามาหาเรื่อง และนำขวดที่ถืออยู่ในมือฟาดเข้าที่ศีรษะของเธอก่อนจะชกต่อยไม่ยั้ง บีบคอ ผลัก เตะ และเหยียบ ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นมุมอับทำให้ตนไม่สามารถวิ่งหนีได้
สิ่งที่สร้างความบอบช้ำมากที่สุดไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดทางร่างกาย แต่คือการที่ลูกชายวัย 5 ขวบ ซึ่งเป็นเด็กพิเศษที่ในรถยนต์ต้องมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจนเกิดภาวะหวาดกลัวอย่างหนักจนถึงขั้นร้องกรี๊ดและร้องไห้อยู่ภายในรถ
หลังเกิดเหตุ สามีของเธอรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล เนื่องจากมีอาการอาเจียนอย่างหนัก ผลการทำ CT Scan ของแพทย์พบว่า กระดูกในจมูกหักและสมองได้รับความกระทบกระเทือนจึงจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาและนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล
ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ย้ายมาอยู่อาศัยที่บ้านหลังนี้ เธอต้องพยายามอดทนอดกั้นกับพฤติกรรมของทนายความรายนี้มาโดยตลอด หลังเกิดเหตุได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่ สภ. แล้ว แต่ตนเองกังวลใจเนื่องจากคู่กรณีเป็นทนายความ มีความรู้ทางกฎหมาย เกรงว่าจะนำข้อกฎหมายมากลั่นแกล้งหรือทำให้ตนเองต้องแพ้คดี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปดราม่า นักฮอกกี้จีนวัย 14 หัวร้อน ปรี่ชกหน้ากรรมการไทย พ่อแม่ร่วมนอกเกมชี้หน้าด่า
- สรุปดราม่า ทนายอาร์ม vs ทนายไข่มุก งัดข้อตกลงโหนกระแส ตกลงแบ่งทรัพย์สินไหม?
- ทนายอาร์ม โต้ ทนายไข่มุก ไม่เคยพูดว่า “ยัต” ไม่แบ่ง หลังคุยโหนกระแส ไร้ข้อยุติ