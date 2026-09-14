เพื่อนบ้านร้อง ทนายรัวหมัด-ฟาดขวดใส่ เจ็บสาหัสจมูกหัก ต่อหน้าลูก 5 ขวบผวาหนัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 17:44 น.
แม่วัย 38 ปีร้องถูกเพื่อนบ้านทนายความทำร้าย

แม่วัย 38 ปี ร้องถูกเพื่อนบ้านทนายความใช้ขวดฟาดหน้าและรัวหมัดใส่จนบาดเจ็บสาหัส จมูกหัก-สมองกระทบกระเทือน ทำลูกชายวัย 5 ขวบผวาหนัก ปมถอยรถทับกล่องโฟม

หญิงอายุ 38 ปี นำหลักฐานคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรม หลังถูกเพื่อนบ้านที่มีอาชีพเป็นทนายความทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ทั้งนำขวดฟาดศีรษะและชกต่อยจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ย่านพระราม 5 จังหวัดนนทบุรี ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ขณะที่เธอขับรถกลับมาจากรับลูกชายวัย 5 ขวบ บริเวณท้ายรถมีการเตะหรือวางกล่องโฟมไว้ แต่เธอมองไม่เห็นจึงถอยรถไปทับส่งผลให้เพื่อนบ้านคู่กรณีไม่พอใจอย่างรุนแรงและเข้ามาหาเรื่อง และนำขวดที่ถืออยู่ในมือฟาดเข้าที่ศีรษะของเธอก่อนจะชกต่อยไม่ยั้ง บีบคอ ผลัก เตะ และเหยียบ ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นมุมอับทำให้ตนไม่สามารถวิ่งหนีได้

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สิ่งที่สร้างความบอบช้ำมากที่สุดไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดทางร่างกาย แต่คือการที่ลูกชายวัย 5 ขวบ ซึ่งเป็นเด็กพิเศษที่ในรถยนต์ต้องมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจนเกิดภาวะหวาดกลัวอย่างหนักจนถึงขั้นร้องกรี๊ดและร้องไห้อยู่ภายในรถ

หลังเกิดเหตุ สามีของเธอรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล เนื่องจากมีอาการอาเจียนอย่างหนัก ผลการทำ CT Scan ของแพทย์พบว่า กระดูกในจมูกหักและสมองได้รับความกระทบกระเทือนจึงจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาและนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ย้ายมาอยู่อาศัยที่บ้านหลังนี้ เธอต้องพยายามอดทนอดกั้นกับพฤติกรรมของทนายความรายนี้มาโดยตลอด หลังเกิดเหตุได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่ สภ. แล้ว แต่ตนเองกังวลใจเนื่องจากคู่กรณีเป็นทนายความ มีความรู้ทางกฎหมาย เกรงว่าจะนำข้อกฎหมายมากลั่นแกล้งหรือทำให้ตนเองต้องแพ้คดี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 17:44 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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