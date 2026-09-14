กวาดล้างแก๊งจีนเทา ลอบผลิตแก๊สหัวเราะ ส่งขายออนไลน์ บนแผ่นดินไทย
สืบนครบาลบุกทลาย โรงงานเถื่อนทุนจีน ย่านประเวศ ลักลอบผลิตแก๊สหัวเราะส่งขายออนไลน์ รวบผู้ต้องหาชาวจีนพร้อมคนงานเมียนมา ยึดของกลางถังแก๊สเพียบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (สืบนครบาล IDMB) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นำกำลังเข้าตรวจค้นและจับกุมขบวนการลักลอบผลิตแก๊สหัวเราะโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 13 กันยายน 2569
การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายกวาดล้างกลุ่มทุนจีนเทา ตำรวจได้เบาะแสว่ามีโรงงานเถื่อนไม่จดทะเบียน แอบลักลอบบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide) หรือแก๊สหัวเราะ ส่งจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปผ่านระบบขนส่งเอกชน จึงวางแผนเข้าตรวจค้นอย่างเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชาวจีน 2 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงงาน ได้แก่ นายเผิง (PENG) อายุ 29 ปี และนายเซียง (XIANG) อายุ 36 ปี พร้อมคนขับรถชาวเมียนมา 2 คน คือนายโบโบ (BO BO) กับนายทันต์ ซิน (THANT ZIN) รวมถึงคนงานสัญชาติเมียนมาอีก 8 คน พักอาศัยและทำงานอยู่ภายในโรงงาน รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 12 คน
ผลการตรวจค้นพบของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย ถังบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์พร้อมจำหน่าย 1,652 ถัง ถังแก๊สขนาดใหญ่ 48.6 กิโลกรัม จำนวน 5 ถัง ถังเปล่ารอการบรรจุ 4,200 ถัง ท้ายพ่วงบรรทุกถังแก๊สน้ำหนัก 36,000 กิโลกรัม จำนวน 2 คัน พร้อมเครื่องบรรจุแก๊ส เครื่องเติมลม เครื่องปรับแรงดัน รถกระบะ และรถบรรทุกสำหรับขนส่งรวม 2 คัน
ตำรวจแจ้งข้อหาผู้ต้องหาทั้งหมดในความผิดฐาน ร่วมกันผลิตและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันผลิตและขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลหาเครือข่ายนายทุนที่อยู่เบื้องหลังต่อไป
ที่มา: สืบนครบาล IDMB
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