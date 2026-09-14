รปภ. กร่างจัด! ต่อยไรเดอร์สาวเจ็บหนัก ต่อหน้าลูก แถมชักปืนขู่ เจอไม่มีใบอนุญาต
รปภ. กร่างจัด! ต่อยไรเดอร์สาวเจ็บหนัก ต่อหน้าลูกวัย 10 ขวบ ขณะส่งอาหารในหมู่บ้าน แถมชักปืนขู่ เจอไม่มีใบอนุญาตเป็น รปภ.
จากกรณีไรเดอร์สาวถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) รายหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายมึนเมา ทำร้ายร่างกายขณะพาลูกชายวัย 10 ขวบ ไปส่งอาหารให้ลูกค้าภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จนได้รับบาดเจ็บ ตามที่ได้มีการรายงานไปนั้น
ต่อมามีการติดตามตัวผู้ก่อเหตุและนำเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดี โดยข้อมูลล่าสุดระบุว่า รปภ.รายนี้ถูกดำเนินคดีที่ สน.บางชัน และมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 14 กันยายน 2569
ขณะนี้ไรเดอร์ยังอยู่ในอาการตกใจและหวาดกลัว พร้อมแจ้งว่ารู้สึกเจ็บศีรษะอย่างมากจากแรงกระแทกขณะล้มลงกับพื้นระหว่างถูกทำร้าย จึงต้องการความช่วยเหลือในการพาไปแจ้งความและเข้ารับการตรวจร่างกาย
ด้าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สั่งให้ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ตรวจสอบสถานภาพของผู้กระทำผิดว่าได้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบว่าบริษัทซึ่งเป็นนายจ้างได้ขึ้นทะเบียนขออนุญาตปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยถูกต้องหรือไม่
ล่าสุดได้รับรายงานว่า ผู้ก่อเหตุคือนายสมศักดิ์ สังกัดบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่ง ตัวบริษัทมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยถูกต้อง แต่นายสมศักดิ์กลับไม่มีใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ส่วนบริษัทที่แม้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ แต่ส่งบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติหน้าที่ ก็มีความผิดเช่นกัน โดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะนายทะเบียน ได้ออกหนังสือตักเตือนบริษัทในความผิดดังกล่าวเป็นครั้งที่ 1 หากพบว่าบริษัทกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันครบ 4 ครั้งภายใน 1 ปี นายทะเบียนสามารถเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทได้ พร้อมสั่งการให้ สน.บางชัน ดำเนินคดีในทุกข้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายให้ครบถ้วนแล้ว
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