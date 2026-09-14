มิน พีชญา ฉลองรัก 5 ปี “เคลวิน” สัญญาจับมือเคียงข้าง แม้วันที่ยากลำบาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 15:53 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 15:53 น.
มิน พีชญา ฉลองรัก 5 ปี เคลวิน

มิน พีชญา ฉลองครบรอบ 5 ปีแฟนหนุ่ม “เคลวิน” ขอบคุณที่พึ่งพาได้เสมอ ฝ่ายชายเผยจับมือเคียงข้างทั้งวันที่สดใสและลำบาก

ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นายธนากร แหวกวารี ทนายความของ มิน พีชญา วัฒนามนตรี ยื่นขอพิจารณาคดีลับหลัง จากนี้จะเป็นการสืบพยานโจทก์คาดว่าจะมีการนัดหมายอีกครั้งในช่วงมกราคม 2570 ส่วนกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะไปเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีหน้า พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดของนักแสดงสาวไม่มีอาการเครียดใด ๆ และกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกเหนือจากครอบครัวแล้ว เคลวิน ตีรวัฒนานนท์ คือบุคคลสำคัญที่คอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจมินมาโดยตลอด ก่อนหน้านี้เคลวินได้ออกมาแสดงความขอบคุณต่อกระบวนการยุติธรรมของศาล พร้อมยืนยันในฐานะคนรักว่าจะขออยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้แฟนสาวเผชิญกับทุกสถานการณ์

โฆษณา

ล่าสุด มิน พีชญา ได้เผยโมเมนต์ความรักครบรอบ 5 ปี โพสต์ภาพคู่กับเคลวินพร้อมข้อความระบุว่า “5 ปีในฐานะคนรัก 10 ปีในฐานะเพื่อนสนิท 15 ปีที่รู้จักคุณมา ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ช่วงเวลาของชีวิต คุณก็ยังเป็นคนที่ฉันพึ่งพาได้เสมอ @calvinthecalm #ครบรอบ5ปี”

มิน พีชญา ฉลองรัก 5 ปีถึง เคลวิน
ภาพจาก Instagram : minpechaya

นอกจากนี้ มินยังได้โพสต์ภาพช่อดอกกุหลาบสีชมพูอ่อนที่เคลวินนำมามอบให้ ภายในช่อดอกไม้มีกระดาษเขียนข้อความแทนใจจากแฟนหนุ่มระบุว่า “สุขสันต์วันครบรอบ 5 ปีนะ ที่รัก 5 ปีของการเติบโตไปด้วยกัน หัวเราะด้วยกัน และจับมือเคียงข้างกันผ่านทั้งวันที่สดใสที่สุดและวันที่ยากลำบากที่สุด ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลา ทุกความทรงจำ และทุกการผจญภัยเล็กๆ ที่เราได้ร่วมแบ่งปันกันมาตลอดเส้นทาง แด่เราสองคน แด่การเดินทางที่เราผ่านมาไกลขนาดนี้ และแด่ปีที่สวยงามอีกมากมายนับจากนี้ ฉันรักคุณ, เคลวิน”

มิน พีชญา ฉลองรัก 5 ปีถึง เคลวิน-2
ภาพจาก Instagram : minpechaya

เคลวิน แฟน มิน พีชญา

 

โฆษณา
ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย minpechaya (@minpechaya)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 15:53 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 15:53 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! กกต. มีมติส่งศาลฎีกา ดำเนินคดีอาญา 77 คน จากผู้ถูกร้องเรียน 427 คน

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
กวาดล้างแก๊งจีนเทา ลอบผลิตแก๊สหัวเราะ ส่งขายออนไลน์ บนแผ่นดินไทย

กวาดล้างแก๊งจีนเทา ลอบผลิตแก๊สหัวเราะ ส่งขายออนไลน์ บนแผ่นดินไทย

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ธปท. เปิดให้แลก ธนบัตรที่ระลึก พระพันปีหลวง ชนิดราคา 100-500 บาท 1 ต.ค.นี้

ธปท. เปิดให้แลก ธนบัตรที่ระลึก พระพันปีหลวง ชนิดราคา 100-500 บาท 1 ต.ค.นี้

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ดูบอลสด ฟุตบอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

ดูบอลสด ฟุตบอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. มีมติส่งศาลฎีกา ดำเนินคดีอาญา 77 คน จากผู้ถูกร้องเรียน 427 คน

7 นาที ที่แล้ว
รปภ. กร่างจัด! ต่อยไรเดอร์สาวเจ็บหนัก ต่อหน้าลูก แถมชักปืนขู่ เจอไม่มีใบอนุญาต ข่าว

รปภ. กร่างจัด! ต่อยไรเดอร์สาวเจ็บหนัก ต่อหน้าลูก แถมชักปืนขู่ เจอไม่มีใบอนุญาต

23 นาที ที่แล้ว
กวาดล้างแก๊งจีนเทา ลอบผลิตแก๊สหัวเราะ ส่งขายออนไลน์ บนแผ่นดินไทย ข่าวอาชญากรรม

กวาดล้างแก๊งจีนเทา ลอบผลิตแก๊สหัวเราะ ส่งขายออนไลน์ บนแผ่นดินไทย

26 นาที ที่แล้ว
มิน พีชญา ฉลองรัก 5 ปี เคลวิน ข่าว

มิน พีชญา ฉลองรัก 5 ปี “เคลวิน” สัญญาจับมือเคียงข้าง แม้วันที่ยากลำบาก

31 นาที ที่แล้ว
ธปท. เปิดให้แลก ธนบัตรที่ระลึก พระพันปีหลวง ชนิดราคา 100-500 บาท 1 ต.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ธปท. เปิดให้แลก ธนบัตรที่ระลึก พระพันปีหลวง ชนิดราคา 100-500 บาท 1 ต.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ฟุตบอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ฟุตบอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. สั่งคุมเข้มปากกาลดน้ำหนัก เริ่ม 15 ก.ย. 69 ข่าว

ดีเดย์ 15 ก.ย.! อย. สั่งคุมปากกาลดน้ำหนัก ต้องมีใบสั่งแพทย์ ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดงวดนี้ 16/9/69 ครบรอบ &quot;สายัณห์ สัญญา&quot; จากไป คอหวยกว้านซื้อ Line News

เลขเด็ดงวดนี้ 16/9/69 ครบรอบ “สายัณห์ สัญญา” จากไป คอหวยกว้านซื้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมตู้ ATM ไม่มีแบงก์ 20–50 บาทให้กด ทั้งที่ใช้ทอนเงินสะดวกกว่า การเงิน

ทำไมตู้ ATM ไม่มีแบงก์ 20–50 บาทให้กด ทั้งที่ใช้ทอนเงินสะดวกกว่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มพอดแคสต์ บอกไม่ได้ร่วมรายการมาสามเดือนแล้ว ดราม่าไม่เอาหญิงอายุ 35

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สสจ.ยโสธร สั่งพักงาน ผู้ช่วยพยาบาล ตัดนิ้วเด็กวัย 1 ขวบขาด เผยเจ้าตัวเครียดหนัก ข่าว

สสจ.ยโสธร สั่งพักงาน ผู้ช่วยพยาบาล ตัดนิ้วเด็กวัย 1 ขวบขาด เผยเจ้าตัวเครียดหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ ไม่เคยของสร้างพระกับวัดที่ถูกกล่าวถึง ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ แปลกใจคนรีบออกตัวเกินงาม ทั้งที่ไม่ได้เอ่ยชื่อพระ-วัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มนุษย์ป้ามหาภัย ใจดีให้นั่งรถเมล์ฟรี ใช้ขวดแก้วฟาดหัวโชเฟอร์ ฉุนไม่จอดนอกป้าย ข่าว

มนุษย์ป้ามหาภัย ใจดีให้นั่งรถเมล์ฟรี ใช้ขวดแก้วฟาดหัวโชเฟอร์ ฉุนไม่จอดนอกป้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สารคดีลิซ่า Always Lalisa เจอเขมรดราม่าก๊อปรำไทย ข่าวต่างประเทศ

เขมรทัวร์ลง “ลิซ่า” เคลมรำไทย ซีรีส์ White lotus ลั่น ก๊อปวัฒนธรรมเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวหญิงรัฐฟลอริดา สาดอึใส่เพื่อนบ้าน กล่าวหาว่าเล่นชู้กับสามี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดสยอง! สาวอินเดีย วัย 25 โดนชิงช้าสวรรค์ดูดผม กระชากจนหนังศีรษะหลุด ข่าวต่างประเทศ

สุดสยอง! สาวอินเดีย วัย 25 โดนชิงช้าสวรรค์ดูดผม กระชากจนหนังศีรษะหลุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลออสเตรเลียยังไม่ให้ประกัน “แอร์มีนา” ถูกรวบคดีขนยา นัดขึ้นศาลใหม่ ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขที่มาเงิน 2,000 ล้าน “หลวงพ่อเณร” สร้างโรงพยาบาลดอนเมือง ไม่ใช่ทรัพย์ส่วนตัว ข่าว

ไขที่มาเงิน 2,000 ล้าน “หลวงพ่อเณร” สร้างโรงพยาบาลดอนเมือง ไม่ใช่ทรัพย์ส่วนตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” เผย “คลัง” เตรียมพิจารณาต่อ “ไทยช่วยไทยพลัส” หรือไม่ ยืนยันมีงบพอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูฟ่า ดลพร ถอยรถเบนซ์คยใหม่ ข่าว

รางวัลคนเก่ง! ยูฟ่า ดลพร ลูกยางสาวไทย ถอยเบนซ์คันหรู ฝากตัวเป็นมือใหม่หัดขับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไวยาวัจกรวัดจุฬามณี ยันไม่เกี่ยวกับวัดแน่นอน หลังเพจดังใบ้เรื่องแซ่บวงการสงฆ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพกราฟิกเรือคว่ำกลางทะเลและเรือประมงเข้าช่วยเหลือ ประกอบข่าวเด็กชายอลาสกาวัย 15 ปี ลอยกลางทะเลแบริ่ง 62 ชั่วโมง ข่าวต่างประเทศ

บีบหัวใจ ดช. 15 เรือล่ม ลอยกลางทะเล 62 ชม. เห็นพี่ชายจมน้ำดับต่อหน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. เผยยอดสมัคร &quot;พลทหารอาสา&quot; 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย ข่าว

ทบ. เผยยอดสมัคร “พลทหารอาสา” 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เจ้าเฮง” สุนัขสามขา ถูกทาสยาใจเหี้ยมใช้จอบสับหัวดับ บอกเหม็นขี้เรื้อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก ข่าว

สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button