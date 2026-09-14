มิน พีชญา ฉลองรัก 5 ปี “เคลวิน” สัญญาจับมือเคียงข้าง แม้วันที่ยากลำบาก
มิน พีชญา ฉลองครบรอบ 5 ปีแฟนหนุ่ม “เคลวิน” ขอบคุณที่พึ่งพาได้เสมอ ฝ่ายชายเผยจับมือเคียงข้างทั้งวันที่สดใสและลำบาก
ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นายธนากร แหวกวารี ทนายความของ มิน พีชญา วัฒนามนตรี ยื่นขอพิจารณาคดีลับหลัง จากนี้จะเป็นการสืบพยานโจทก์คาดว่าจะมีการนัดหมายอีกครั้งในช่วงมกราคม 2570 ส่วนกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะไปเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีหน้า พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดของนักแสดงสาวไม่มีอาการเครียดใด ๆ และกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกเหนือจากครอบครัวแล้ว เคลวิน ตีรวัฒนานนท์ คือบุคคลสำคัญที่คอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจมินมาโดยตลอด ก่อนหน้านี้เคลวินได้ออกมาแสดงความขอบคุณต่อกระบวนการยุติธรรมของศาล พร้อมยืนยันในฐานะคนรักว่าจะขออยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้แฟนสาวเผชิญกับทุกสถานการณ์
ล่าสุด มิน พีชญา ได้เผยโมเมนต์ความรักครบรอบ 5 ปี โพสต์ภาพคู่กับเคลวินพร้อมข้อความระบุว่า “5 ปีในฐานะคนรัก 10 ปีในฐานะเพื่อนสนิท 15 ปีที่รู้จักคุณมา ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ช่วงเวลาของชีวิต คุณก็ยังเป็นคนที่ฉันพึ่งพาได้เสมอ @calvinthecalm #ครบรอบ5ปี”
นอกจากนี้ มินยังได้โพสต์ภาพช่อดอกกุหลาบสีชมพูอ่อนที่เคลวินนำมามอบให้ ภายในช่อดอกไม้มีกระดาษเขียนข้อความแทนใจจากแฟนหนุ่มระบุว่า “สุขสันต์วันครบรอบ 5 ปีนะ ที่รัก 5 ปีของการเติบโตไปด้วยกัน หัวเราะด้วยกัน และจับมือเคียงข้างกันผ่านทั้งวันที่สดใสที่สุดและวันที่ยากลำบากที่สุด ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลา ทุกความทรงจำ และทุกการผจญภัยเล็กๆ ที่เราได้ร่วมแบ่งปันกันมาตลอดเส้นทาง แด่เราสองคน แด่การเดินทางที่เราผ่านมาไกลขนาดนี้ และแด่ปีที่สวยงามอีกมากมายนับจากนี้ ฉันรักคุณ, เคลวิน”
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