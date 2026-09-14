ธปท. เปิดให้แลก ธนบัตรที่ระลึก พระพันปีหลวง ชนิดราคา 100-500 บาท 1 ต.ค.นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 15:23 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 15:23 น.
ธปท. เปิดให้แลก ธนบัตรที่ระลึก พระพันปีหลวง ชนิดราคา 100-500 บาท 1 ต.ค.นี้

ธปท. เปิดให้แลก ธนบัตรที่ระลึก พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชนิดราคา 100-500 บาท 1 ต.ค.นี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ ธปท. ได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อปี 2547 และปี 2559 ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งในคราวนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

ประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ธนาคารออมสินทุกสาขา และธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนด (ตามรายชื่อแนบท้าย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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1. ธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ชนิดราคา 100 บาท

  • ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.: วันที่ 1 – 4 ตุลาคม และทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม 2569 (หรือจนกว่าของจะหมด)
  • ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย: วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าของจะหมด)
ตัวอย่างธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท
ธปท.
ธปท.

2. ธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ชนิดราคา 500 บาท

  • ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.: วันที่ 1 – 4 ตุลาคม และทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนตุลาคม 2569 (หรือจนกว่าของจะหมด)
  • ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย: ไม่มีจำหน่าย (เนื่องจากธนบัตรชนิดราคา 500 บาท ที่จัดสรรในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ธปท. จึงนำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคาดังกล่าวมาให้ประชาชนแลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. เพื่อให้จัดสรรธนบัตรได้อย่างเหมาะสม)
ตัวอย่างธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500 บาท
ธปท.
ธปท.

ทั้งนี้ ธปท. จะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตร ไม่เกินท่านละ 20 ฉบับต่อชนิดราคา เพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสเข้าถึงและเก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BOT Contact Center โทร.1213 และ ณ จุดให้บริการของทั้งสองธนาคาร

ขณะเดียวกัน ธปท. อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึก “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และ “ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” โดยมีกำหนดเปิดให้ประชาชนแลกในช่วงปลายปี 2569 ซึ่ง ธปท. จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการให้ประชาชนทราบต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 15:23 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 15:23 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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