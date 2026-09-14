ดูบอลสด ฟุตบอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้
ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิงในมหกรรมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 “ไอจิ-นาโกย่า 2026” รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่น เจ้าภาพและแชมป์เก่า พบกับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ที่สนามชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น พบ ไทย ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026
- รายการ: ฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มอี
- คู่แข่งขัน: ญี่ปุ่น พบ ไทย
- วันแข่งขัน: วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569
- เวลาแข่งขัน: 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
- สนาม: ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา ประเทศญี่ปุ่น
- ถ่ายทอดสดทางทีวี: PPTV HD 36
- ถ่ายทอดสดออนไลน์: AIS PLAY
แฟนบอลสามารถรับชมผ่านหน้า PPTV HD 36 Live ส่วนผู้ที่ต้องการดูผ่านโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตทีวี สามารถเข้าชมผ่าน AIS PLAY โดนต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์จากแพ็กเกจ PLAY ALL
ชบาแก้วประเดิมเจองานหนัก
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชอัลเฟรด” เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์ ถูกจับให้อยู่ในกลุ่มอีร่วมกับญี่ปุ่น ไชนีส ไทเป และเวียดนาม โดยทั้งสี่ทีมจะแข่งขันแบบพบกันหมด
ทีมแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่ม รวมถึงทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุด 2 จาก 3 กลุ่ม จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ ทำให้ทุกคะแนนและผลต่างประตูได้เสียมีความสำคัญตั้งแต่นัดแรก
เกมเปิดสนามถือเป็นบททดสอบหนักของทัพชบาแก้ว ต้องพบกับญี่ปุ่น ทีมเจ้าภาพและแชมป์ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีมาตรฐานการเล่นอยู่ในกลุ่มแนวหน้าของโลก
ก่อนการแข่งขัน โค้ชอัลเฟรดระบุว่า นักเตะทุกคนพร้อมลงสนาม และต้องการให้ลูกทีมเปลี่ยนแรงกดดันจากการพบญี่ปุ่นให้เป็นแรงกระตุ้น พร้อมกำชับให้เล่นอย่างมีวินัย มีสมาธิ และลดความผิดพลาด เพราะการเสียจังหวะเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การเสียประตูได้
กุนซือชบาแก้วยืนยันด้วยว่า ไทยจะรักษารูปแบบการเล่นและเอกลักษณ์ของทีมเอาไว้ โดยมองเกมกับญี่ปุ่นเป็นโอกาสสำคัญที่นักเตะจะได้เรียนรู้จากทีมระดับโลก
โปรแกรมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026
หลังจบเกมกับญี่ปุ่น ทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก 2 นัด ดังนี้
- วันที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ไทย พบ ไชนีส ไทเป ที่สนามชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY
- วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. เวียดนาม พบ ไทย ที่สนามนากาอิ สเตเดียม เมืองโอซาก้า ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY
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