ดูบอลสด ฟุตบอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 15:19 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 15:19 น.
ดูบอลสด ฟุตบอลหญิง ญี่ปุ่น พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิงในมหกรรมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 “ไอจิ-นาโกย่า 2026” รอบแบ่งกลุ่ม นัดแรก ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่น เจ้าภาพและแชมป์เก่า พบกับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ที่สนามชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น พบ ไทย ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026

  • รายการ: ฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มอี
  • คู่แข่งขัน: ญี่ปุ่น พบ ไทย
  • วันแข่งขัน: วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569
  • เวลาแข่งขัน: 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • สนาม: ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา ประเทศญี่ปุ่น
  • ถ่ายทอดสดทางทีวี: PPTV HD 36
  • ถ่ายทอดสดออนไลน์: AIS PLAY

แฟนบอลสามารถรับชมผ่านหน้า PPTV HD 36 Live ส่วนผู้ที่ต้องการดูผ่านโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตทีวี สามารถเข้าชมผ่าน AIS PLAY โดนต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์จากแพ็กเกจ PLAY ALL

ชบาแก้วประเดิมเจองานหนัก

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชอัลเฟรด” เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์ ถูกจับให้อยู่ในกลุ่มอีร่วมกับญี่ปุ่น ไชนีส ไทเป และเวียดนาม โดยทั้งสี่ทีมจะแข่งขันแบบพบกันหมด

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ทีมแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่ม รวมถึงทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุด 2 จาก 3 กลุ่ม จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ ทำให้ทุกคะแนนและผลต่างประตูได้เสียมีความสำคัญตั้งแต่นัดแรก

เกมเปิดสนามถือเป็นบททดสอบหนักของทัพชบาแก้ว ต้องพบกับญี่ปุ่น ทีมเจ้าภาพและแชมป์ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีมาตรฐานการเล่นอยู่ในกลุ่มแนวหน้าของโลก

ก่อนการแข่งขัน โค้ชอัลเฟรดระบุว่า นักเตะทุกคนพร้อมลงสนาม และต้องการให้ลูกทีมเปลี่ยนแรงกดดันจากการพบญี่ปุ่นให้เป็นแรงกระตุ้น พร้อมกำชับให้เล่นอย่างมีวินัย มีสมาธิ และลดความผิดพลาด เพราะการเสียจังหวะเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การเสียประตูได้

กุนซือชบาแก้วยืนยันด้วยว่า ไทยจะรักษารูปแบบการเล่นและเอกลักษณ์ของทีมเอาไว้ โดยมองเกมกับญี่ปุ่นเป็นโอกาสสำคัญที่นักเตะจะได้เรียนรู้จากทีมระดับโลก

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โปรแกรมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026

หลังจบเกมกับญี่ปุ่น ทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก 2 นัด ดังนี้

  • วันที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ไทย พบ ไชนีส ไทเป ที่สนามชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY
  • วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. เวียดนาม พบ ไทย ที่สนามนากาอิ สเตเดียม เมืองโอซาก้า ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 15:19 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 15:19 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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