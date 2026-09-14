ด่วน! กกต. มีมติส่งศาลฎีกา ดำเนินคดีอาญา 77 คน จากผู้ถูกร้องเรียน 427 คน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 16:18 น.

กกต. มีมติส่งศาลฎีกา ดำเนินคดีอาญา 77 คน จากผู้ถูกร้องเรียน 427 คน ชี้หลายคนอาจจะถูกฟ้องหลายข้อหา ย้ำยังไม่ใช่คนผิด แต่มีหลักฐานว่าอาจกระทำผิด

จากที่วันนี้ (14 ก.ย. 69) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมจัดการประชุมนัดสำคัญเพื่อพิจารณาลงมติสำนวนการไต่สวนคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 229 คน

โดยเบื้องต้นมีรายงานว่าในเวลา 10.00 น. กกต.เริ่มประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาลงมติคดีดังกล่าว และในเวลา 15.00 น. จะมีการแถลงถึงผลพิจารณามติดังกล่าว

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ล่าสุดทางนาย ณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และ ว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แถลงถึงผลคดี ฮั้ว สว. โดยระบุว่า วันนี้เป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งลงมติสำนวนไต่สวน สว. และเป็นประเด็นที่ประชาชนสนใจ

โดยระบุว่ามีผู้ถูกร้อง 427 คน ไม่ใช่ 229 คน ตามที่สื่อรายงาน ข้อกล่าวหาจำนวน 7 ข้อ ซึ่ง กกต. ได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสำนวนตั้งแค่วันที่ 8 มิ.ย. จนถึง 28 ส.ค. เป็นจำนวน 11 ครั้ง มีสำเนาเอกสารทั้งสิ้น 75,722 หน้า

สำหรับ 7 ข้อหา ประกอบไปด้วย 1. กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง สส. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็น สว. ตามมาตรา76 วรรคหนึ่ง หรือไม่

2. ผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง สส. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็น สว. ตามมาตรา 76 วรรคสอง หรือไม่

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3. ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่ กกต.กำหนด คือระเบียบ กกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 ที่ออกตามมาตรา70 และมาตรา 36 หรือไม่

4. มีการจัด ทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 77 (1) หรือไม่

5. มีการเลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 77 (3) หรือไม่

6. มีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา 79 หรือไม่

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7. ผู้มีสิทธิเลือกเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด ตามมาตรา 81 หรือไม่

ขณะที่นาย ณรงค์ ระบุว่าเรื่องนี้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชน จึงอยากทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนกับประชาชน ขอเรียนให้ทราบว่าการพิจารณาของ กกต. ทุกท่านมีความเป็นอิสระ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความอิสระอยู่ในกรอบของกฎหมาย สำนวนทุกเรื่องเรามีเกณฑ์พิจารณา หลักๆก็คือเมื่อมีคำร้องมีคำคัดค้าน เราก็จะไต่สวน ก็จะมีวิธีการตามที่ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือสังคม อยากยืนยันพิจารณาจากทุกเรื่อง

โดยที่ผลการพิจารณา ข้อกล่าวหาที่ 1 ซึ่งกรรมการบริหารพรรค / สส. / ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 20 คน บุคคลอื่น 1 คน รวม 21 คน ไม่มีจำนวนที่ทางที่ประชุมมีสติส่งศาลฎีกา

ข้อกล่าวหาที่ 2 ทั้งหมด 140 คนแบ่งเป็น สว.ที่ดำรงตำแหน่งขณะถูกร้อง 137 คน สว.สำรองที่อยู่บัญชีรายชื่อ 1 คน และ ผู้มีสิทธิผู้มีสิทธิเลือก สว. 2 คน ที่ประชุมไม่มีจำนวนที่ทางที่ประชุมมีสติส่งศาลฎีกา

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ข้อกล่าวหาที่ 3 มีมติส่งศาลฎีกา 36 คน จาก 175 คน แบ่งเป็น สว.ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะร้อง 26 คน ผู้มีสิทธิเลือก สว. ที่ไม่ใช่บุคคลในลำดับที่ 1 และ 2 จำนวน 1 คน และ บุคคลอื่นๆ 9 คน

ข้อกล่าวหาที่ 4-7 จำนวนที่ทางที่ประชุมมีสติส่งศาลฎีการวม 77 ราย แบ่งเป็น สว.ดำรงตำแหน่งในขณะร้อง 26 ราย ผู้มีสิทธิเลือก สว. ที่ไม่ใช่บุคคลในลำดับที่ 1 และ 2 จำนวน 36 ราย และ บุคคลอื่น 15 ราย ทั้งนี้ผู้ถูกร้องเรียนบางรายอาจจะถูกร้องเรียนหลายข้อหา

โดยสรุปแล้วจากผู้ถูกร้องเรียน 427 คน มีมติส่งศาลทั้งหมด 77 คน จากทั้งหมด 7 ข้อกล่าวหา

ทั้งนี้ทาง กกต. ย้ำว่าทาง กกต. เปิดให้สู้ตามกฎหมายและผู้ถูกส่งศาลยังไม่ใช่ผู้กระทำผิด แต่ทาง กกต. มีหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าเป็นผู้กระทำผิด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 16:18 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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ด่วน! กกต. มีมติส่งศาลฎีกา ดำเนินคดีอาญา 77 คน จากผู้ถูกร้องเรียน 427 คน

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