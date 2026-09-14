ดีเดย์ 15 ก.ย.! อย. สั่งคุมปากกาลดน้ำหนัก ต้องมีใบสั่งแพทย์ ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 15:15 น.
อย. สั่งคุมเข้มปากกาลดน้ำหนัก เริ่ม 15 ก.ย. 69

อย. คุมเข้มปากกาลดน้ำหนัก เป็นยาควบคุมพิเศษ เริ่ม 15 ก.ย.นี้ ซื้อร้านยาต้องมีใบสั่งแพทย์-จ่ายโดยเภสัชกรเท่านั้น สกัดของปลอมระบาดออนไลน์ ฝ่าฝืนมีโทษหนักทั้งจำและปรับ

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 58 ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 Receptor Agonists หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “ปากกาฉีดลดน้ำหนัก” (เช่น Liraglutide, Semaglutide) ให้เป็นยาควบคุมพิเศษ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2569 เป็นต้นไป

กำหนดเงื่อนไขให้ประชาชนที่ต้องการซื้อยาดังกล่าวในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น และต้องรับยาจากเภสัชกรโดยตรง เพื่อให้ผู้ป่วยผ่านการประเมินร่างกายและใช้ยาอย่างเหมาะสม

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สาเหตุสำคัญของการคุมเข้มมาจากปัญหาการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง หลายคนนำไปใช้ลดน้ำหนักโดยไม่มีแพทย์คอยดูแล รวมถึงมีกลุ่มคนลักลอบขายยาปลอม ยาไม่ทราบแหล่งที่มา และยาเถื่อนผ่านช่องทางออนไลน์จำนวนมาก แม้เดิมทียากลุ่มนี้จะมีข้อบ่งใช้หลักสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้มีภาวะอ้วนอยู่แล้วก็ตาม

อย. ยังเพิ่มความรัดกุมด้วยการนำระบบติดตามการกระจายยา (Track & Trace) มาใช้ ระยะแรกได้ขอความร่วมมือผู้นำเข้าและผู้ขายรายงานข้อมูลการจำหน่ายเข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบเส้นทางยาตั้งแต่การนำเข้า การจัดเก็บ การกระจาย ไปจนถึงมือผู้ป่วย ระบบนี้จะช่วยป้องกันการรั่วไหลของยาออกนอกระบบและจับสังเกตความผิดปกติได้ทันที ปัจจุบัน อย. กำลังจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

สำหรับ ผู้ประกอบการ ร้านขายยา และช่องทางออนไลน์ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ ขายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มีทั้งโทษจำคุกและปรับ ส่วนการโฆษณายาฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท

ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งใช้และมีแพทย์ดูแลยังเข้าถึงยาได้ตามปกติ และจะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นเพราะตรวจสอบแหล่งที่มาได้ชัดเจน

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วิธีตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาจาก อย.

ประชาชนสามารถนำหมายเลขประจำกล่อง (Serial Number) ตรวจสอบผ่านเมนู “Track & Trace ผลิตภัณฑ์ยานำร่องระดับ Serialization” บนเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th

หากเช็กแล้วไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลไม่ตรงตามที่ปรากฏ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ทันที และแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือแอปพลิเคชัน Oryor Smart Application ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 15:15 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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