หนุ่มพอดแคสต์ บอกไม่ได้ร่วมรายการมาสามเดือนแล้ว ดราม่าไม่เอาหญิงอายุ 35
หนุ่มพอดแคสต์ บอกไม่ได้ร่วมรายการมาสามเดือนแล้ว ดราม่าไม่เอาหญิงอายุ 35 เป็นแฟน ขอโทษหากพูดอะไรเจตนาไม่ดี
จากกรณีประเด็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์สืบเนื่องจากที่มีรายการ Podcast ซึ่งในช่วงหนึ่งพูดคุยเรื่องผู้หญิงอายุ 35 ปี โดยบอกว่า แก่ ไม่สวยแล้ว จะเอาอยู่เหรอ พร้อมกล่าวอีกว่า “กูต้องมีแฟนสวยเว้ย ไม่งั้นกูจะพัฒนาตัวเองไปทำส้นแมวอะไรวะ กูจะพัฒนาตัวเองไปทำแมวน้ำอะไรถ้ากูเอาผู้หญิงไม่สวย”
พร้อมกล่าวอีกว่า ผู้หญิงได้เงินเดือน 30,000 บาท แทบไม่มีทางเลือกผู้ชายที่เงินเดือน 15,000 บาท แต่ผู้ชายที่เป็นผู้นำสามารถเลือกผู้หญิงที่ไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียว เพราะผู้ชายมีสัญชาตญาณการเป็นผู้นำและผู้ปกป้อง ส่วนผู้หญิงคือผู้ตาม
สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเป็นประเด็นถกเถียงนั้น
ล่าสุด ณัฐวุฒิ ชายที่นั่งร่วมรายการได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า ผมไม่ได้ร่วมงานกับช่อง DonjuanReturn มาได้ระยะ 3 เดือนแล้ว และไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของช่องนับตั้งแต่วันที่ออกมา ที่ออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับช่องนี้ และต้องขอโทษทุกคน ณ ที่นี้ด้วยนะครับ หากในคลิปได้มีการพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมและเจตนาไม่ดีออกไป ต้องขออภัยด้วยครับ”
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