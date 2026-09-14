บอย ท่าพระจันทร์ แปลกใจคนรีบออกตัวเกินงาม ทั้งที่ไม่ได้เอ่ยชื่อพระ-วัด
บอย ท่าพระจันทร์ ยืนยันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เคยขอสร้างพระกับวัดที่ถูกกล่าวถึง แปลกใจทำไมบางคนถึงรีบออกตัวจนเกินงามทั้งที่ไม่เคยเอ่ยชื่อ
ทำเอาแตกตื่นกันทั้งโซเชียลหลัง บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระคนดัง ออกมาชี้แจงเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันว่าตนเองไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือหลวงพ่อท่านใด หลังไลฟ์สดคุยกันแฟน ๆ ระหว่างนั้นมีการกล่าวถึงพระและวัดดังที่ชัดเจนกว่า “สมีโชติ” ยืนยันว่าไม่เคยไปขอสร้างวัตถุมงคลกับวัดที่กำลังถูกพูดถึงแต่อย่างใด รวมทั้งขอความกรุณาอย่าเพิ่งเชื่อมโยงหรือตีความเกินกว่าสิ่งที่ตนเองกล่าว และอย่านำสิ่งที่เขาไม่ได้พูดไปกล่าวแทน
ล่าสุด บอย ท่าพระจันทร์ ออกมาเคลื่อนไหวหลังเกิดกระแสดราม่าอธิบายว่า “ผมขอยืนยันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีว่า ผมไม่เคยขอสร้างพระกับวัดที่ถูกกล่าวถึงแม้แต่ครั้งเดียวจึงอย่าโยงว่า “วัดไม่ให้สร้างเลยออกมาพูด” เพราะไม่ใช่ความจริงครับ
ที่สำคัญ ผมยังไม่เคยเอ่ยชื่อวัดหรือหลวงพ่อองค์ใด แต่แปลกใจว่า…ทำไมบางคนถึงรีบออกตัวจนเกินงาม #ศรัทธาองค์พ่อจตุคามรามเทพ #ศรัทธาองค์ท้าวเวสสุวรรณ”
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