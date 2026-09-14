มนุษย์ป้ามหาภัย ใจดีให้นั่งรถเมล์ฟรี ใช้ขวดแก้วฟาดหัวโชเฟอร์ ฉุนไม่จอดนอกป้าย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 16:23 น.
มนุษย์ป้ามหาภัย ใจดีให้นั่งรถเมล์ฟรี ใช้ขวดแก้วฟาดหัวโชเฟอร์ ฉุนไม่จอดนอกป้าย

เปิดคลิปเดือน มนุษย์ป้า หญิงสูงวัยใช้ขวดแก้วฟาดหัวคนขับรถเมล์สาย 501 หลายครั้ง หลังถูกปฏิเสธไม่ให้ลงระหว่างทาง โชเฟอร์เผยก่อนหน้านี้อนุญาตให้นั่งไม่เก็บค่าโดยสาร

โลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์ผู้โดยสารหญิงสูงวัยทำร้ายพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสาย 501 หรือสาย 1-53 หลังคนขับไม่เปิดประตูให้ลงในจุดที่ไม่ใช่ป้ายรถเมล์

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2569 ระหว่างรถกำลังให้บริการบนเส้นทางจากย่านชิดลมมุ่งหน้าไปทางพระโขนง โดยภาพจากกล้องวงจรปิดภายในรถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด

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ช่วงต้นคลิป ผู้โดยสารหญิงเดินมายืนบริเวณประตูและกดกริ่งเพื่อขอลงจากรถ แต่คนขับยังไม่เปิดประตู เนื่องจากรถยังเดินทางไม่ถึงป้ายจอด

จากนั้นหญิงคนดังกล่าวเปิดกระเป๋าเป้ หยิบสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายขวดแก้วออกมา ก่อนเดินเข้าไปด้านหลังคนขับและใช้ขวดฟาดบริเวณศีรษะกับลำตัวหลายครั้ง ท่ามกลางความตกใจของผู้โดยสารคนอื่น

คนขับพยายามยกแขนป้องกันตัว แต่ไม่ได้ตอบโต้ ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเดินกลับไปนั่งตามเดิม เหตุการณ์อีกมุมหนึ่งซึ่งบันทึกโดยผู้โดยสารภายในรถถูกนำมาเผยแพร่ในเวลาต่อมาเช่นกัน

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ภายหลังคนขับนำคลิปมาเผยแพร่เพื่อเตือนพนักงานขับรถและผู้ให้บริการสาธารณะ พร้อมเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุหญิงคนดังกล่าวขอโดยสารโดยไม่จ่ายค่าโดยสาร ซึ่งตนก็อนุญาตให้ขึ้นรถ เมื่อผู้โดยสารต้องการลงนอกป้ายและไม่ได้รับอนุญาต กลับเข้ามาทำร้ายร่างกายคนขับ

หลังคลิปถูกเผยแพร่ ผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากแสดงความห่วงใยคนขับ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันและให้ความช่วยเหลือพนักงานขนส่งสาธารณะที่ถูกผู้โดยสารใช้ความรุนแรง

รถเมล์สาย 501 หรือสาย 1-53 ให้บริการผ่านหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ รวมถึงชิดลม ถนนสุขุมวิท และพระโขนง ซึ่งสอดคล้องกับเส้นทางที่ระบุในโพสต์ต้นทาง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 16:23 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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