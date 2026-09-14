มนุษย์ป้ามหาภัย ใจดีให้นั่งรถเมล์ฟรี ใช้ขวดแก้วฟาดหัวโชเฟอร์ ฉุนไม่จอดนอกป้าย
เปิดคลิปเดือน มนุษย์ป้า หญิงสูงวัยใช้ขวดแก้วฟาดหัวคนขับรถเมล์สาย 501 หลายครั้ง หลังถูกปฏิเสธไม่ให้ลงระหว่างทาง โชเฟอร์เผยก่อนหน้านี้อนุญาตให้นั่งไม่เก็บค่าโดยสาร
โลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์ผู้โดยสารหญิงสูงวัยทำร้ายพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสาย 501 หรือสาย 1-53 หลังคนขับไม่เปิดประตูให้ลงในจุดที่ไม่ใช่ป้ายรถเมล์
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2569 ระหว่างรถกำลังให้บริการบนเส้นทางจากย่านชิดลมมุ่งหน้าไปทางพระโขนง โดยภาพจากกล้องวงจรปิดภายในรถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
ช่วงต้นคลิป ผู้โดยสารหญิงเดินมายืนบริเวณประตูและกดกริ่งเพื่อขอลงจากรถ แต่คนขับยังไม่เปิดประตู เนื่องจากรถยังเดินทางไม่ถึงป้ายจอด
จากนั้นหญิงคนดังกล่าวเปิดกระเป๋าเป้ หยิบสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายขวดแก้วออกมา ก่อนเดินเข้าไปด้านหลังคนขับและใช้ขวดฟาดบริเวณศีรษะกับลำตัวหลายครั้ง ท่ามกลางความตกใจของผู้โดยสารคนอื่น
คนขับพยายามยกแขนป้องกันตัว แต่ไม่ได้ตอบโต้ ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเดินกลับไปนั่งตามเดิม เหตุการณ์อีกมุมหนึ่งซึ่งบันทึกโดยผู้โดยสารภายในรถถูกนำมาเผยแพร่ในเวลาต่อมาเช่นกัน
ภายหลังคนขับนำคลิปมาเผยแพร่เพื่อเตือนพนักงานขับรถและผู้ให้บริการสาธารณะ พร้อมเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุหญิงคนดังกล่าวขอโดยสารโดยไม่จ่ายค่าโดยสาร ซึ่งตนก็อนุญาตให้ขึ้นรถ เมื่อผู้โดยสารต้องการลงนอกป้ายและไม่ได้รับอนุญาต กลับเข้ามาทำร้ายร่างกายคนขับ
หลังคลิปถูกเผยแพร่ ผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากแสดงความห่วงใยคนขับ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันและให้ความช่วยเหลือพนักงานขนส่งสาธารณะที่ถูกผู้โดยสารใช้ความรุนแรง
รถเมล์สาย 501 หรือสาย 1-53 ให้บริการผ่านหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ รวมถึงชิดลม ถนนสุขุมวิท และพระโขนง ซึ่งสอดคล้องกับเส้นทางที่ระบุในโพสต์ต้นทาง
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