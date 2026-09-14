สสจ.ยโสธร สั่งพักงาน ผู้ช่วยพยาบาล ตัดนิ้วเด็กวัย 1 ขวบขาด เผยเจ้าตัวเครียดหนัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 15:09 น.
สสจ.ยโสธร สั่งพักงาน ผู้ช่วยพยาบาล ตัดนิ้วเด็กวัย 1 ขวบขาด เผยเจ้าตัวเครียดหนัก

สสจ.ยโสธร สั่งพักงาน ผู้ช่วยพยาบาล ตัดนิ้วเด็กวัย 1 ขวบขาด เผยเจ้าตัวเครียดหนัก พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวน

จากกรณีผู้ช่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร ใช้กรรไกรพยายามตัดเทปที่พันสายน้ำเกลือบริเวณมือเด็กวัย 1 ขวบ แต่พลาดไปโดนนิ้วชี้บริเวณข้อนิ้วขาด เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้เด็กต้องเข้ารับการผ่าตัดต่อนิ้วถึง 2 รอบ และยังไม่มีความชัดเจนว่านิ้วจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่

ในรายการโหนกระแส นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดเผยถึงกรณีผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้ว่า ทราบมาว่ามีอาการเครียดพอสมควรและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน พร้อมระบุว่าสาธารณสุขจังหวัดยโสธรจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินงานและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

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นพ.ปฐมพงศ์ เผยต่อว่า ผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง ไม่ใช่ข้าราชการ โดยบุคลากรกลุ่มนี้ทำหน้าที่ช่วยเหลือพยาบาลในการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด

โหนกระแส เคสผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็กขาด
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
สำหรับคุณสมบัติของผู้ช่วยพยาบาล นพ.ปฐมพงศ์ ระบุว่าต้องมีความรู้เบื้องต้นในวิชาชีพด้านการพยาบาล จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องได้รับการฝึกปฏิบัติจากพยาบาลวิชาชีพ จึงจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้

ส่วนประเด็นที่ผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ถอดสายน้ำเกลือ นพ.ปฐมพงศ์ เผยว่า โดยทั่วไปพยาบาลจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้เอง แต่ในบางกรณีที่โรงพยาบาลมีบุคลากรไม่เพียงพอ หรือเจ้าหน้าที่มีภาระงานจำนวนมาก พยาบาลอาจมอบหมายให้ผู้ช่วยพยาบาลดูแลในเบื้องต้น เพื่อให้พยาบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 15:09 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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